До начала лета осталось меньше двух недель, но планировать свои отпуска и каникулы ижевчане начали заранее. По данным соцопросов, отдохнуть за российских курортах или за границей в этом году смогут немногие. Причем, более 60 процентов семей не смогут даже оплатить путевку своим детям в пригородные лагеря. Поэтому многим из них, если нет дачи и бабушки в деревне, придется остаться дома. Куда отправить ребенка, чтобы тот отдохнул с пользой для души и тела, выяснял корреспондент «УП».
Во время летних каникул ижевскую детвору без присмотра не оставят, успокаивает начальник Управления образования Администрации Ижевска Светлана Петрова. Те, кто помладше, отправятся в оздоровительные и пришкольные лагеря. А для подростков, дабы меньше болтались без дела и подвергались влиянию улицы, будут организованы лагеря спортивные, труда и отдыха и временные работы.
– В этом году мы планируем охватить всеми видами отдыха не менее 75 процентов учащихся общеобразовательных школ города в возрасте от 6,5 до 15 лет, - подчеркнула Светлана Петрова. – На эти цели из республиканского и городского бюджетов выделено более 72 млн. рублей. Из них порядка 27 млн. рублей будут направлены на компенсацию стоимости путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, 22 млн. – на лагеря с дневным пребыванием, около 11 млн. - на загородные оздоровительные лагеря, 630 тысяч - на организацию профильных смен и 248 тысяч - на создание временных трудовых мест для подростков.
Лагерь на асфальте
В течение лета на базе общеобразовательных и спортивных школ Ижевска будут работать 102 лагеря с дневным пребыванием. Всего в них смогут отдохнуть 12 500 детей, из них 308 детей в трудной жизненной ситуации. Причем в пришкольных лагерях дети будут не только отдыхать, но и заниматься.
– Работа пришкольных лагерей будет организована по различным направлениям - краеведческому, естественно-научному, экологическому профилю, социально-психологическому, спортивно-оздоровительному и другим, - рассказывает Светлана Петрова. – Кроме того, в этом году мы планируем организацию 12 профильных смен.
Так, например, во Дворце детского (юношеского) творчества школьники смогут принять участие в уникальном экономическом проекте «Акулы бизнеса», где в игровой форме пройдут обучение основам финансовой системы. Кроме того, благодаря реализации городского проекта «Окно в лето» во дворце прошли подготовку около 100 подростков, которые будут работать вожатыми в лагерях с дневным пребыванием детей.
Помимо этого, в городе будут организованы лагеря труда и отдыха, а также спортивные и досуговые площадки на базе клубов по месту жительства. В общеобразовательных школах, имеющих спортивные площадки и стадионы, пройдет традиционная акция «Летний тренер», а на базе библиотек города будут организованы летние чтения.
В летний период будет организована работа с детьми с особыми образовательными потребностями. Так, на базе школы № 53 будет сформирован отряд, в который войдут слабовидящие и слепые дети, для них уже подготовлена специальная коррекционная программа оздоровления и отдыха. В Индустриальном районе будет организована площадка, работа которой направлена на предупреждение безнадзорности, правонарушений, профилактику наркомании для детей «группы риска».
Дети-сироты, воспитанники школ-интернатов отдохнут в загородных оздоровительных лагерях «Заря» и «Дружба». Для воспитанников ижевского детского дома будет организована профильная смена «Мы разные, но мы - вместе». На эти цели в муниципальном бюджете предусмотрено более 1 млн. рублей. В остальное время для них будет организован отдых на базе ДОЛ «Лесная страна» и организовано временное трудоустройство.
Место под солнцем
Первая летняя смена в загородных оздоровительных лагерях начнется уже 6 июня. Всего, по словам начальника сектора отдыха и оздоровления обучающихся Министерства образования и науки УР Елены Абдуллабековой, в Удмуртии этим летом откроется 21 загородный лагерь. Сейчас там готовятся к приему детей.
– Требования к подготовке загородных лагерей очень жесткие, - подчеркнула Елена Абдуллабекова. – В обязательном порядке должна быть проведена акарицидная и дератизационная обработка территорий, обустроены минерализованные полосы вокруг лагеря для обеспечения пожарной безопасности. В лагере должен быть весь необходимый инвентарь, оборудование и мебель. Укомплектован штат сотрудников - педагогов, медицинских работников, заключены договоры с транспортными предприятиями на перевозку детей. Проведены исследования воды, заключены договоры на поставку продуктов питания. Контроль за подготовкой загородных лагерей к приему детей возложен на Роспотребнадзор. Специалисты ведомства будут проводить такие проверки в течение всего летнего периода.
Ижевские школьники этим летом смогут отдохнуть не только в местных оздоровительных лагерях, но и поедут в Крым и Краснодарский край. В период летних каникул планируется организация профильных смен на базе детских оздоровительных лагерей ДОЛ «Лебяжий берег», ДСОЛ «Сатера», ДСОЛ «Радость», ДСОЛ «Мечта» и ДОЛ «Солнечный». Кроме того, дети, отличившихся в учебе, общественной деятельности, культуре, науке и спорте, поедут в международный детский центр «Артек».
По словам Елены Абдуллабековой, в этом году Удмуртии выделена квота на 163 путевки. Предоставляются они бесплатно, родители оплачивают только дорогу до лагеря и обратно.
– В 2017 году МДЦ впервые использует новую автоматизированную систему распределения путевок для поощрения талантливых детей. Создав свой личный профиль на сайте «Артека», ребенок и его родители смогут выложить туда все личные достижения ребенка в учебе, спорте, общественной и культурной жизни. Получив персональную рейтинговую оценку, можно будет онлайн наблюдать за конкурсной процедурой распределения путевок, - рассказала Елена Абдуллабекова.
При этом она подчеркнула, что новая система «Путевка» уравнивает шансы на отправку детей из разных городов и районов в самый престижный и современный российский лагерь. Эта же система будет использоваться и для распределения платных путевок, доля которых не превышает пяти процентов.
Отдых с компенсацией
Стоимость путевок в загородные детские лагеря в Удмуртии с прошлого года не выросла. А вот порядок компенсации затрат на их приобретение изменился. В этом году большинство родителей Ижевска могут рассчитывать на возврат только 20 процентов от стоимости путевки, а не 50 процентов, как было раньше.
– Снижение размера компенсации связано с финансовой ситуацией в регионе. Надеемся, что это временная мера, - подчеркнула начальник отдела оздоровления и летнего отдыха детей Управления образования администрации Ижевска Елена Ломаева.
Она напомнила, что раньше родители, подавшие заявление на путевку в загородный лагерь до 1 марта, имели право на 50-процентную скидку от средней стоимости путевки. На этот год она установлена в размере 600 рублей в день. Льготникам путевки обходились в 20 процентов от стоимости. Право на скидку имели работники бюджетных организаций, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума, малообеспеченные многодетные семьи, семьи, в которых родители являются инвалидами I и II групп, и некоторые другие категории.
Согласно новому порядку, для детей работников организаций всех уровней, а также физических лиц, в том числе и индивидуальных предпринимателей, предусмотрена компенсация в 20 процентов. 50-процентная компенсация полагается для детей из семей, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума (то есть, 16 934 рубля).
На 80-процентную компенсацию стоимости путевки, могут рассчитывать бюджетники, в семьях которых среднедушевой доход не превышает однократной величины прожиточного минимума (менее 8 467 рублей на члена семьи), для детей из многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, семей инвалидов, беженцев, детей из семей, где оба родителя безработные, и других категорий.
Стоимость путевки в детский лагерь с дневным пребыванием установлена в размере 2730 рублей. И никаких льгот для родителей здесь не предусмотрено. Родители оплачивают лишь питание ребенка из расчета 100 рублей в день – 966 рублей. Остальные затраты берет на себя республика.
Всю информацию о работе детских лагерей, профильных смен, кружков, секций, спортивных площадок можно найти на сайте города izh.ru в разделе интерактивная карта летнего отдыха http://www.izh.ru/i/map-view.
Между тем
С 1 июля детские сады Ижевска переходят на летний режим работы. Он будет отличаться от прошлогоднего. Каждое дошкольное учреждение будет закрыто всего на месяц. Как отметила заместитель начальника Управления дошкольного образования и воспитания администрации города Наталья Шевякова, этого времени будет достаточно, чтобы подготовить детский сад к новому учебному году.
В июне дежурный режим будет организован в 104 детских садах, в июле - в 91, а с 1 августа к работе приступают 184 из 187 детских садов города.
– Сейчас созданы списки детей, в которых учтены пожелания родителей. Если они захотят, то могут перевести ребенка в другую группу или детский сад. Для этого нужно обратиться к заведующему детским садом или в районный Центр дошкольного образования, - подчеркнула Наталья Шевякова.
В управлении дошкольного образования отметили, что в летний период особое внимание в дошкольных учреждениях будет уделяться закаливанию детей и вопросам обеспечения полноценного питания. Большую часть дня детишки будут проводить на воздухе, принимая солнечные ванны, а в рацион будут включены соки, напитки из свежих ягод, овощей и фруктов. Во всех детских садах летом пройдут экологические недели, посвященные Году экологии в России. Будут реализованы такие экологические проекты: «Жалобная книга природы», «Экологические профессии», «Лесная аптека», «Добрые волшебники», «Природа и мы» и другие.
С графиками работы детских садов можно ознакомиться на сайте города izh.ru на странице управления в разделе «Посещаем детский сад».
Фото: glazov-news.ru
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