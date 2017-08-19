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Путевка на чемпионат мира

18 августа
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Первую путевку на чемпионат мира по летнему биатлону из наших земляков завоевал Константин Маев

Biathlonrus.com Путевка на чемпионат мира

Первую путевку на чемпионат мира по летнему биатлону из наших земляков завоевал Константин Маев. На всероссийских соревнованиях по летнему биатлону в городе Чайковском он занял второе место в гонке юниоров на 10 километров.

Маев, проведя стрельбу без промахов, отстал от победителя Ивана Колотова (Пермский край) на 20,1 секунды. Любопытно, что Колотов имеет родственное отношение к журналистике Удмуртии – он один из племянников Надежды Ашихминой (она известна по редакторству газеты в Красногорском районе). Оба спортсмена выступят на чемпионате мира. Он пройдет в конце августа на этом же биатлонном комплексе «Снежинка», где и завоеваны путевки.

В спринтерской гонке среди женщин Светлана Бочкарева из сборной Удмуртии заняла шестое место. А победила в гонке спортсменка из Ульяновска Ольга Дмитриева, опередившая нашу землячку на 28,9 секунды. Кроме нее, призерами стали Наталья Гербулова (Красноярский край) и Екатерина Шумилова (Ханты-Мансийский автономный округ). Дмитриева и Гербулова сделали по три промаха, а Шумилова с Бочкаревой промахнулись дважды.

В смешанной эстафете соборная Удмуртии заняла предпоследнее место из восьми команд. Светлана Бочкарева завершила первый этап с отставанием от лидера на 1 минуту 51,8 секунды, и дальше отставание лишь росло и превысило три минуты. В эстафете также участвовали Алена Иванова, Максим Макаров и Дмитрий Шамаев. А выиграла эстафету сборная Тюменской области.

Александр НИКОЛАЕВ

Фото: Ijevsk.bezformata.ru

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