Первую путевку на чемпионат мира по летнему биатлону из наших земляков завоевал Константин Маев. На всероссийских соревнованиях по летнему биатлону в городе Чайковском он занял второе место в гонке юниоров на 10 километров.
Маев, проведя стрельбу без промахов, отстал от победителя Ивана Колотова (Пермский край) на 20,1 секунды. Любопытно, что Колотов имеет родственное отношение к журналистике Удмуртии – он один из племянников Надежды Ашихминой (она известна по редакторству газеты в Красногорском районе). Оба спортсмена выступят на чемпионате мира. Он пройдет в конце августа на этом же биатлонном комплексе «Снежинка», где и завоеваны путевки.
В спринтерской гонке среди женщин Светлана Бочкарева из сборной Удмуртии заняла шестое место. А победила в гонке спортсменка из Ульяновска Ольга Дмитриева, опередившая нашу землячку на 28,9 секунды. Кроме нее, призерами стали Наталья Гербулова (Красноярский край) и Екатерина Шумилова (Ханты-Мансийский автономный округ). Дмитриева и Гербулова сделали по три промаха, а Шумилова с Бочкаревой промахнулись дважды.
В смешанной эстафете соборная Удмуртии заняла предпоследнее место из восьми команд. Светлана Бочкарева завершила первый этап с отставанием от лидера на 1 минуту 51,8 секунды, и дальше отставание лишь росло и превысило три минуты. В эстафете также участвовали Алена Иванова, Максим Макаров и Дмитрий Шамаев. А выиграла эстафету сборная Тюменской области.
Александр НИКОЛАЕВ
Фото: Ijevsk.bezformata.ru
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