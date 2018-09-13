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Путь отсортированного мусора. 3 шага по превращению мусора в упаковочную ленту

12 сентября
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Контейнеры для раздельного мусора возвращаются в ижевские дворы, а вскоре будут установлены и по всей республике. Корреспондент «УП» выяснил, куда вывозят отсортированный мусор, и отследил путь пластиковых бутылок от контейнера во дворе до упаковочной ленты.

mhnpeuz8tg Путь отсортированного мусора. 3 шага по превращению мусора в упаковочную ленту

Шаг 1. Правильный раздельный сбор

В Ижевске продолжается реформа раздельного сбора мусора. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов вместе с сообществом активистов и волонтёров «Зелёный паровоз» проинспектировал новую систему сбора и переработки мусора. К полезной привычке выбрасывать органический мусор в один контейнер, а, например, пластик – в другой ижевчане привыкли быстро и остро отреагировали на то, что в городе пропали специальные урны. Привычка сформировалась, а условия исчезли. В августе этого года Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами вернул цивилизованный сбор бытового мусора.

На сегодня Региональный оператор по сбору ТБО и управляющие компании города Ижевска установили 45 контейнеров для раздельного сбора отходов, обеспечив более 80 многоквартирных домов специализированными мусорными баками. Туда жители могут выбрасывать металл, пластик, полиэтилен, стекло и упаковки тетрапак – всё это пригодно для повторной переработки.

Такие контейнеры в среднем заполняются за неделю. Активность их использования проверили по адресам ул. Ленина, 106 и ул. 40 лет Победы, 98, где «Спецавтохозяйство» уже разместило специальные контейнеры. Старшие по домам Вера Гуликова и Светлана Кирикова подтвердили, что у жителей есть острая необходимость в таких баках. Это отметила и активистка сообщества «Зелёный паравоз» Лилия Шустова.

– Запрос со стороны населения огромный, люди готовы к этому. Но одно дело – поставить контейнер, а другое – научить людей правильно сортировать мусор. Самая большая проблема в том, что бутылки остаются не смятыми. Предприниматели не должны возить воздух, это лишние траты и загрязнение автотранспортом окружающей природы, – сказала Лилия.

Контейнеры до конца года будут эксплуатироваться экспериментально. Как рассказал руководитель предприятия «Спецавтохозяйство» Иван Маринин, сейчас используется три вида контейнеров – лучший вариант будут ставить массово. «Контейнеры отличаются типом, толщиной металла и внешним видом. Сейчас мы оцениваем, как они будут себя вести в наших суровых условиях эксплуатации. Затем сделаем выбор в пользу технологии, которая себя покажет с лучшей стороны», - сказал Иван Маринин.

По отработке технологий расходы берёт на себя Региональный оператор, а уже со следующего года для жителей будет установлен единый тариф. Законодательство допускает два способа начисления за содержание жилья – на квадратный метр и на количество проживающих человек. Какой будет выбран по вывозу мусора – определят к ноябрю.

С 1 января 2019 года баки начнут устанавливать на каждой контейнерной площадке. Также в будущем году появятся отдельные контейнеры для сбора бумаги и картона.

Шаг 2. Минимум мусора на захоронение

Как только контейнер заполняется, его забирает мусоровоз и отвозит на полигон ТБО – сейчас это ижевский полигон, где сортировка мусора началась 2 года назад.

После того, как мусор прибыл на полигон, его разгружают и поднимают по транспортёрной ленте в специальное помещение, где рабочие вручную его сортируют. У каждого человека свой сектор работы: кто-то отбирает ПЭТ-бутылки, кто-то алюминий или картон. Всё это собирается в биг-бэгах (специальных мешках), а потом отправляется в пресс-компактор. В результате получаются брикеты из канистры, картона, ПЭТ-бутылки, алюминиевой банки, которые уже направляется на производство. Отходы, не подлежащие сортировке, утилизируются на полигоне.

Процесс разгрузки смешанного мусора занимает в 5 раз дольше, в отличие от отсортированного. Сейчас «Чистый город» за одну смену принимает 16-20 мусоровозов, тогда как с раздельным мусором возможно было бы принять 50-60 машин.

– Полигоны будут всегда, но они должны жить правильным образом. Чем меньше отходов мы захороним, тем больше увеличится срок жизни полигона и тем лучше будут обстоять дела с экологической ситуацией, - отметил директор полигона «Чистый город» Сергей Климов.

Сегодня комплекс рассчитан на 40 тыс. тонн, в перспективе планируется строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 250 тыс. тонн в год. Вместо одной транспортерной ленты будет работать 4-5. Кроме того, одна из линий будет задействована для отделения органики.

– Если посмотреть статистику, то на планете ежесекундно выбрасывается 9 тыс. пластиковых бутылок. А одна такая бутылка разлагается до 500 лет. Это отравляет почву, и мы губим свою планету. В силах каждого из нас сортировать мусор, чтобы он отправился не в землю, а на переработку, - сказал председатель правительства УР Ярослав Семенов.

Сегодня мощности полигона достаточно, но со временем региональный оператор будет увеличивать количество мест по сортировке отходов.

Ярослав Семенов отметил, что в республике решается вопрос с пятью полигонами в Удмуртии: в Сарапуле, Можге, Воткинске, Глазове и Як-Бодье. В настоящее время ведётся разработка проектно-сметной документации и экологическая экспертиза, после чего республика может заявиться на участие в федеральный проект «Чистый город».

Шаг 3. Безотходное производство

Конечный пункт отсортированных отходов – переработка. Брикеты с ПЭТ-бутылками, например, с полигона отправляются на предприятие в посёлке Пирогово, которое занимается производством крошки флекс и упаковочной ленты.

Пластиковые бутылки отделяются от этикетки и крышек, перемалываются в крошку, плавятся под действием высоких температур и вытягиваются в ленту. За смену предприятие производит порядка 70-80 лентовых катушек – это около 2 тонн готовой продукции. Ижевскую ленту из отходов продают в Екатеринбурге, Кирове, Нижнем Новгороде, Воронеже, Волгограде и других городах. – Всё, что мы выкидываем, мы можем переработать и использовать в народном хозяйстве. Сегодня мы увидели, что продуктом из переработанной ПЭТ-бутылки может стать лента, которая изготовлена исключительно из вторичного сырья без добавления химикатов. Единственное, что добавляется, – это красители в зависимости от пожелания заказчика. А из крышки можно производить резиновые коврики или шланги, –резюмировал итог проверки Ярослав Семенов.

Однако, на сегодня до 40% мусора не доезжает до полигона. Этот мусор остается в лесах, оврагах, несанкционированных местах. Чтобы исключить это, с 1 января 2019 года все мусоровозы будут оборудованы GPS датчиками.

– Следить за действиями регоператора позволит электронная схема, которую мы сейчас тестируем. Каждая машина перевозчика и каждый полигон, место складирования и переработки мусора будут занесены в эту электронную модель. Это важный инструмент контроля, – отметил Ярослав Семенов.

Грамотно разделять мусор и пользоваться контейнерами планируют обучать с ранних лет. Учителя в школах проведут эко-уроки в игровом виде в начальных классах, а старшеклассников ждут образовательные квесты. «Мы хотим, чтобы люди как можно больше узнали о том, как можно сократить образование мусора, просто отправив его на переработку», - рассказал активист движения «Зеленый паровоз» Андрей Безухов.

Чтобы мусор попал на повторную переработку, а не был захоронен в землю на полигоне, нужно придерживаться всего одного правила – правильно выкидывать мусор.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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