Появятся и новые гериатрические койки. Всё это предусматривает федеральный проект «Старшее поколение».
В настоящее время гериатрические койки есть в Республиканском госпитале ветеранов войн и в Городской клинической больнице № 8 (Ижевск). Гериатрия – этот раздел медицинской науки, изучающий основные принципы профилактики, диагностики и лечения заболеваний у пациентов старшей возрастной группы.
Но, как отметила главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения Удмуртии Наталья Бисерова, здоровье только на 10 процентов зависит от медицинских работников и на 50 процентов – от самого человека.
Никогда не поздно заняться, например, физическими упражнениями. Заболевания суставов – не противопоказание.
Лень вообще-то присуща человеку, но если вы смогли её преодолеть, стали давать себе физическую нагрузку, то у вас возникнет чувство гордости за себя, выработаются гормоны радости – эндорфины.
Физически активными нужно быть не менее 150 минут в неделю. И это должна быть анаэробная активность, в «присутствии кислорода», вы не должны ощущать одышку.
С возрастом у человека слабеют связки, появляется склонность к падению. Но равновесие можно тренировать, и это тоже способствует долголетию.
Можно даже сказать, что физическая активность – это своего рода лекарство: нормализуется уровень инсулина и, следовательно, сахара в крови, что благотворно влияет на сосуды, снижает артериальное давление. При этом в костях сохраняется (не вымывается) кальций. Всем больным сахарным диабетом, например, рекомендуют повысить физическую активность.
Потребность в легко усваиваемых углеводах с возрастом уменьшается, а белки нужны. Кушать надо понемногу, но часто, дробно. В пожилом возрасте особенно важно развивать умственную активность - стремиться сохранить память, внимание, интеллект. Мы должны быть интересны своим внукам.
Американский писатель Генри Адамс когда-то сказал: «Мозг старика подобен старой лошади: для сохранения работоспособности ему нужно постоянно упражняться». В серебряном возрасте вполне можно научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, рисовать, решать логические задачи, разгадывать кроссворды. Освоение компьютера и сотового телефона – тоже упражнение для мозга. И, конечно, жизнь продлевают юмор, смех. Кстати, рекордсменка по количеству прожитых лет француженка Жанна Кальман всегда сохраняла оптимизм, любила юмор и никогда «не брала дурного в голову». Её «век» длился 122 года и 164 дня.
В 2019 году разговор об успешном старении (теперь в обиходе такой термин) продолжится во время «Прогулок с врачом».
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