В 2017 году в приоритетный национальный проект «Чистая страна» включен проект рекультивации старого ижевского полигона, расположенного на 12-м километре Сарапульского тракта.
Я помню, как смрадный запах от дымившей днем и ночью свалки на Сарапульском тракте врывался даже в закрытые окна машин. Этот участок дороги между Каменным и Ижевском все старались проскочить, задерживая дыхание. Сейчас свалка дымить перестала. От шлагбаума на гребень сплющенных тракторами отходов ведет почти прямая дорога на холм высотой, с семиметровый дом, с которого открывается панорама свежего лесного массива в глубокой балке, его, к счастью, не коснулась судьба быть погребенным под свалкой мусора.
Опасность старого мусора
На территории Удуртии более десятка закрытых свалок, которые давно не принимают бытовые отходы, однако продолжают наносить вред окружающей среде и животному миру. Та, что на Сарапульском тракте, пожалуй, одна из самых крупных. По словам заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Кокорина, сюда свозились отходы города Ижевска и Завьяловского района с 1946 по 1996 год. За это время, по разным данным, свалка накопила около 10 миллионов кубометров отходов, как бытовых, так и промышленных. Согласно съемке 2015 года, свалка занимает 11,3 гектара со средней высотой 16,5 метра. Верхняя площадь свалки отсыпана неравномерно и не имеет четко спланированной поверхности.
– Вопрос о рекультивации свалки стоял давно, – говорит Александр Кокорин. Сказать, что объект оказывает сильное экологическое влияние в настоящее время, будет преувеличением. По всем методикам расчета, свалка выделяет газ метан в первые пять-семь лет своего существования. Затем эти процессы прекращаются. Но начинается процесс разрушения таких веществ, как полиэтилен, которые попадают в атмосферный воздух, но больший ущерб наносят подземным водам и водным объектам.
Длинный путь к рекультивации
В начале 2000-х годов был разработан проект рекультивации свалки. Стоимость его оценивалась в 220 миллионов рублей. Таких денег ни у города Ижевска, ни у республики нет. После длительной исследовательской работы сделали корректировку проекта, цена опустилась до 128 миллионов рублей. Проект получил все необходимые экспертизы. Оставалось только найти и эти средства. Долго пытались свалку включить в программу накопленного экологического ущерба. Но она так и не была принята на федеральном уровне, вопрос рекультивации подвис.
Можно сказать, что нам повезло, считает Александр Кокорин. В декабре прошлого года Председателем Правительства России было принято решение о включении проекта «Чистая страна» в разряд приоритетных. Тут же по нему были выделены федеральные средства, и мы смогли до конца года включить инвестирование рекультивации свалки в федеральный проект. По нему 68 процентов выделяет федерация, 32 процента платит республика. После проведения мероприятий по торгам наконец-то был заключен контракт с победителем тендера – Спецгидростроем. И сейчас рекультивация идет.
Работа на три года
Сегодня картина не очень впечатляющая. Потому что на первом этапе рекультивации надо сформировать тело свалки, придать ей предусмотренную проектом геометрию.
Затем сюда будет завезено больше миллиона тонн грунта. Сначала это будет плотный грунт с абсолютно низким процентом фильтрации, состоящий из четыех слоев уплотненной глины, толщиной один метр. Затем будет насыпан более проницаемый грунт – из песка и суглинка, а сверху древесно-травяное покрытие. Тем самым, удастся уйти от проникновения поверхностных вод в тело свалки. Будет также создана система дренажных скважин, предназаченная отводить газ метан, построена дренажная система, для сбора вод, которые проникнут в скважины, сделана обводная канава. На эти работы уйдет три года. Основной объем планируется выполнить в этом году, часть – в 2018 и 2019 годах.
8 августа на территории свалки трудились три экскаватора и два трактора, придавая ее склонам обозначенную проектом геометрическую форму.
Через три года на шарообразном холме появится травяное покрытие, будут высажены деревья. Никаких объектов, чего-то вроде парковой зоны здесь не будет. В Московской области на более высокой горе с рекультивированными отходами пытались приспособить территорию под центр горнолыжного туризма. Но грунт здесь неустойчивый, он опоры не держит.
Одна из двадцати пяти
К сожалению, это единственный проект из Удмуртии, который был направлен для участия в федеральной программе «Чистая страна». Но свалка на Сарапульском тракте была единственным объектом, на который существовала вся документация и свод экспертиз. Объекты без проектной документации не рассматриваются на федеральном уровне.
В этом году только что закончили проектирование по свалке в Якшур-Бодьинском районе. Но на уровне федерации финансирование рекультивации объекта площадью два гектара – дело малозначительное. У нас в республике 25 достаточно крупных районных свалок. Поэтому в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии сформировали проект, который имеет пока условное название. Смысл его в объединении свалок в единый объект, чтобы попасть в федеральную программу. Так что у нашей республики есть перспективы, что на месте бывших свалок в ближайшие годы зазеленеет лес, не только возле дороги на Сарапульском тракте.
Справка «УП»
До настоящего времени тело свалки было полностью открыто для проникновения дождевых и талых вод. Это вело к образованию ядовитой жидкости в виде свалочного фильтрата. Его количество на рельеф местности составляло до 66,7 тысячи кубометров в год. Концентрация тяжелых металлов, по данным аналитических исследований, в фильтрате значительно превышала ПДК (медь – в 394 раза, никель – в 78 раз, свинец – в 2,3 раза).
Ущерб, ежегодно наносимый окружающей среде, оценивался до 269 миллионов рублей.
Фото: Пресс-служба Минприроды Удмуртии
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