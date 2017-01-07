На трассах в Удмуртии заработали мобильные пункты для водителей, которые могут попасть в сложные ситуации в связи с непогодой, низкими температурами и сильными снегопадами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по УР.
Один из мобильных пунктов обогрева развернулся на 85-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» (возле населенного пункта Чумайтло Можгинского района). В его состав входит палатка для отдыха, рассчитанная на 30 мест. В палатке имеется зарядное устройство, спальные места, генераторы, условия для оказания медицинской помощи, а также полевая кухня для обеспечения горячим питанием.
6 января палатки со спасателями появились и в Глазовском районе около деревни Качкашур на 5 километре автодороги Глазов-Игра. Городок жизнеобеспечения обеспечен всем необходимым, а именно: 2-мя палатками вместимостью 30 человек, отопительными печами, зарядными устройствами, спальными местами, генераторами и горячим питанием. Автономность работы 3 суток.
В организации мобильных пунктов обогрева задействованы силы и средства Можгинского звена Удмуртской территориальной системы РСЧС, Пожарно-спасательной части № 17 ФГКУ «2 отряд ФПС по Удмуртской Республике», а также Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.
В задачи пункта обогрева входит оказание медицинской и психологической помощи пострадавшим; бесперебойное обеспечение пострадавших горячей пищей и предметами первой необходимости; оказание помощи водителям в проведении мелкого ремонта, дозаправки или буксировки транспортных средств; организация доставки пострадавших в медучреждения и т.д.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
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