Пункт сбора книг для сельских библиотек республики открылся в Ижевске. Столица Удмуртии наряду с другими городами России включилась в акцию «АгроМания», запущенную на форуме активных граждан «Сообщество» по инициативе Общественной палаты Российской Федерации.
Акция «АгроМания» с сентября 2016 года уверенно шагает по России. Пункты сбора уже открыты в 25 городах России, в том числе в Москве, Брянске, Калининграде, Перми, Уфе и других городах. Количество участников постоянно увеличивается.
Принять участие в добровольном акте помощи и пополнить фонды сельских библиотек республики может любой житель Удмуртии.
Организаторы акции обращаются также с просьбой к сельским библиотекам республики направлять списки необходимой им литературы координатору пункта сбора Шампоровой Наталье (тел. 8-912-851-44-98, vk.com/natalielee) или сообщением на странице сообщества (vk.com/pomogiselu18).
Прием книг в Ижевске ведется по адресу: ул. Майская, 26-1 по понедельникам и пятницам с 15.00 до 20.00 часов.
Всю информацию об акции можно узнать на официальной странице ижевского сообщества в социальной сети ВКонтакте «Помоги селу книгой».
Фото: vk.com
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