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Пулевая стрельба. Юлия Каримова – чемпионка мира

14 сентября
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Чемпионкой мира в стрельбе из малокалиберной винтовки стала Юлия Каримова. Кроме этого высокого звания она получила лицензию для выступления на Олимпиаде в Токио в 2020 году.

%d0%ae%d0%bb%d0%b8%d1%8f %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0 Пулевая стрельба. Юлия Каримова – чемпионка мира

Имя ижевчанки хорошо известно в сфере пулевой стрельбы. Чемпионкой России она становилась ещё будучи в юниорском возрасте, выступая и в юниорском первенстве, и в чемпионате среди всех сильнейших россиянок. Достаточно быстро Юлия Каримова освоилась и на международной арене. В 2015 году, например, заняла третье место на чемпионате Европы.

После того как стрелки сборной России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира в Южной Корее, исподволь стало закрадываться некоторое сомнение – не можем же мы выигрывать «золото» ежедневно. Тем более что на чемпионате мира представители 89 стран. Да ещё 7 сентября в командной стрельбе Каримова, Полина Хорошева и Юлия Зыкова стали бронзовыми призёрками этого чемпионата. Юлия Каримова доказала, что можем. Её результат обернулся шестой золотой медалью для сборной России.

Достичь этого успеха в сборной России ей помогли тренеры Татьяна Голдобина и Наталья Жукова. Любопытно, что в своё время, когда эти тренеры были спортсменками, с ними в качестве наставника в сборной страны работал Владимир Лукин – личный тренер Юлии Каримовой. Заслуженный тренер России Владимир Лукин поясняет: «Юлия приехала в Ижевск после 9-го класса, поступила учиться в педагогический колледж и продолжила занятия стрельбой. У неё были успехи и в юном возрасте, а сейчас достигнут результат, который является успехом не только для неё, но и для сборной команды, для страны. В этом виде стрельбы, где нужно делать по 40 выстрелов стоя, с колена и лёжа, «золотого результата» на чемпионате мира у представителей России ещё не было».

Присоединяемся к поздравлениям в адрес чемпионки и её тренеров. Пример Марии Феклистовой (бронзовая медаль на Олимпиаде в Сиднее), Натальи Падериной (серебряная медаль на Олимпиаде в Пекине) и Дарьи Вдовиной (участие в Олимпиадах в Лондоне и Рио-де-Жанейро) должен помочь нашей спортсменке в подготовке в ближайшие два года.

Кроме Каримовой, в Южной Корее выступала ижевчанка Наталья Братчикова. Она участвовала в программе чемпионата среди юниорок и в составе команды России заняла пятое место в стрельбе из пневматической винтовки.

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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