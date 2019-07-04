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Пулевая стрельба . Предолимпийский настрой

27 июня
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Чемпионка мира 2018 года ижевчанка Юлия Каримова продолжила свою медальную серию на Европейских Играх в Минске.

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Она завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки в смешанной команде России вместе с Сергеем Каменским. В первые два дня соревнований в Минске российские мастера пулевой стрельбы завоевали три золотых и одну серебряную медали.

Они поддержали хорошую традицию, когда на Олимпийских играх набор медалей команда России начинает именно на выступлениях стрелков. Что касается перспектив Олимпиады в Японии 2020 года, то Юлия Каримова уже завоевала для сборной России одну олимпийскую лицензию. А что касается олимпийских упражнений в стрельбе из малокалиберной винтовки, то в июне Каримова заняла первое место и стала обладательницей Кубка России на соревнованиях в подмосковном комплексе «Лисья нора». Это была стрельба на 50 метров из трёх положений.

Тем временем в Ижевске начались соревнования по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок России». Со всей страны приехали 570 школьников, отличающихся меткостью в стрельбе. В том числе такая массовость в юном возрасте позволяет уверенно смотреть вперёд и обновлять состав сборной России, хотя стрелковый спорт позволяет спортсменам демонстрировать уверенное спортивное долголетие.

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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