Она завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки в смешанной команде России вместе с Сергеем Каменским. В первые два дня соревнований в Минске российские мастера пулевой стрельбы завоевали три золотых и одну серебряную медали.
Они поддержали хорошую традицию, когда на Олимпийских играх набор медалей команда России начинает именно на выступлениях стрелков. Что касается перспектив Олимпиады в Японии 2020 года, то Юлия Каримова уже завоевала для сборной России одну олимпийскую лицензию. А что касается олимпийских упражнений в стрельбе из малокалиберной винтовки, то в июне Каримова заняла первое место и стала обладательницей Кубка России на соревнованиях в подмосковном комплексе «Лисья нора». Это была стрельба на 50 метров из трёх положений.
Тем временем в Ижевске начались соревнования по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок России». Со всей страны приехали 570 школьников, отличающихся меткостью в стрельбе. В том числе такая массовость в юном возрасте позволяет уверенно смотреть вперёд и обновлять состав сборной России, хотя стрелковый спорт позволяет спортсменам демонстрировать уверенное спортивное долголетие.
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