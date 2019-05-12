Кроме того Юлия Каримова в парной стрельбе из винтовок завоевала на этом же Кубке мира бронзовые медали вместе с Григорием Шамаковым (Москва). Оба они продолжили свои прошлогодние достижения. Напомним, что ижевчанка Юлия Каримова в прошлом голу стала чемпионкой мира, а Григорий Шамаков стал победителем в Юношеских Олимпийских Играх.
Пример Юлии Каримовой хорошо сказывается на младших товарищах по сборной команде Удмуртии. Вот спортсмен из Глазова Андрей Чиликов 2 мая стал победителем на международных соревнованиях в Пльзени (Чехия) в стрельбе из пневматического пистолета.
А между этими международными достижениями сборная Удмуртии успешно выступила на первенстве России в Майкопе. В стрельбе из малокалиберной винтовки (из трёх положений на 50 метров) второе место заняли наши земляки. Сборная Удмуртии выступала в таком составе: Ильяс Мулюков, Антон Товарнов и Евстафий Телегин. В сумме они набрали 3430 очков из 3600 возможных. Более метко стреляли только соперники из команды Москвы, набравшие на 11 очков больше. Девушки это стрелковое упражнение выполнили ещё точнее. Сборная Ямало-Ненецкого автономного округа стала победительницей с результатом 3447 очков. Всего на четыре очка отстала сборная Удмуртии в составе Полины Болотковой, Виктории Исаевой и Алсу Латыповой.
В этих же составах команды юношей и девушек Удмуртии стали серебряными призёрами в винтовочной стрельбе из положения лёжа. А в стрельбе из пистолета бронзовыми призёрами на этом первенстве стали Антон Морилов, Андрей Чиликов и Даниил Порошин. Заслуженный тренер России Владимир Лукин доволен тем, что и в целом по итогам командного первенства сборная Удмуртии заняла второе место вслед за сборной Москвы.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.