Кольцевая велогонка: от подростка до мастера **На Центральной площади Ижевска 1 мая состоялась традиционная кольцевая велогонка. Она прошла в 51-й...

Ижевчане могут поставить рекорд по самым массовым отжиманиям в России **9 мая более чем в 150-ти городах России состоится патриотическая акция «Рекорд Победы». Жители кажд...