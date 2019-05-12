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Пулевая стрельба. От медали к медалям

11 мая
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Лидер сборной Удмуртии Юлия Каримова в апреле завоевала две медали на Кубке мира. Она заняла первое место в стрельбе из пневматической винтовки и тем самым принесла сборной России ещё одну олимпийскую лицензию для выступления на играх 2020 года в Токио.

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Кроме того Юлия Каримова в парной стрельбе из винтовок завоевала на этом же Кубке мира бронзовые медали вместе с Григорием Шамаковым (Москва). Оба они продолжили свои прошлогодние достижения. Напомним, что ижевчанка Юлия Каримова в прошлом голу стала чемпионкой мира, а Григорий Шамаков стал победителем в Юношеских Олимпийских Играх.

Пример Юлии Каримовой хорошо сказывается на младших товарищах по сборной команде Удмуртии. Вот спортсмен из Глазова Андрей Чиликов 2 мая стал победителем на международных соревнованиях в Пльзени (Чехия) в стрельбе из пневматического пистолета.

А между этими международными достижениями сборная Удмуртии успешно выступила на первенстве России в Майкопе. В стрельбе из малокалиберной винтовки (из трёх положений на 50 метров) второе место заняли наши земляки. Сборная Удмуртии выступала в таком составе: Ильяс Мулюков, Антон Товарнов и Евстафий Телегин. В сумме они набрали 3430 очков из 3600 возможных. Более метко стреляли только соперники из команды Москвы, набравшие на 11 очков больше. Девушки это стрелковое упражнение выполнили ещё точнее. Сборная Ямало-Ненецкого автономного округа стала победительницей с результатом 3447 очков. Всего на четыре очка отстала сборная Удмуртии в составе Полины Болотковой, Виктории Исаевой и Алсу Латыповой.

В этих же составах команды юношей и девушек Удмуртии стали серебряными призёрами в винтовочной стрельбе из положения лёжа. А в стрельбе из пистолета бронзовыми призёрами на этом первенстве стали Антон Морилов, Андрей Чиликов и Даниил Порошин. Заслуженный тренер России Владимир Лукин доволен тем, что и в целом по итогам командного первенства сборная Удмуртии заняла второе место вслед за сборной Москвы.

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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