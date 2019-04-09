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Пулевая стрельба. Командные медали

5 апреля
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Наиболее успешно в командных соревнованиях в марте выступили наши земляки – мастера пулевой стрельбы. Они внесли большой вклад в общий успех сборной России, завоевавшей на чемпионате Европы в Хорватии 14 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей.

%d0%be%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b0 Пулевая стрельба. Командные медали

«Заключительным залпом» стала победа в стрельбе из пневматических винтовок женской команды России. Её добились Юлия Каримова (Ижевск), Дарья Вдовина (Архангельск) с участием ижевского тренера Олега Вдовина и Анастасия Галашина (Ярославль), неоднократно побеждавшая на российских соревнованиях в Ижевске.

На чемпионате Европы ижевчанка Полина Болоткова также заняла первое место вместе с Дарьей Болдиновой и Татьяной Харьковой в стрельбе из пневматической винтовки среди юниорок. Мастер спорта международного класса Николай Килин (Ижевск) выиграл бронзовые медали чемпионата Европы в стрельбе из пистолета вместе с Вадимом Мухаметьяновым и Артёмом Черноусовым.

Бронзовыми призёрами в стрельбе из пневматического пистолета среди юниоров стали Андрей Чиликов (Удмуртия) и Александр Петров вместе с Антоном Аристарховым. Кстати, и начался чемпионат с бронзовой медали Андрея Чиликова и Надежды Колода, завоёванной в стрельбе смешанных пар из пистолета. Пулевая стрельба – не резонансный вид спорта. Выиграли наши стрелки кучу медалей и спокойно готовятся к следующим соревнованиям, обновив свои рейтинги. А их младшие товарищи сейчас выступают на первенстве России в Казани.

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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