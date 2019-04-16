Успехи ведущих спортсменов Удмуртии на чемпионате Европы в марте хорошо сказались на выступлениях их последователей в Казани, на первенстве России среди юношей и девушек до 17 лет.
Первое место в стрельбе из пневматического пистолета занял Степан Рухлядев, а в стрельбе из малокалиберной винтовки победительницей стала Анна Ворончихина. Кроме того, Анна завоевала бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки. Третье призовое место в стрельбе из пневматического пистолета заняла Анастасия Волкова.
Сборная Удмуртии успешно выступила в командном зачёте: стала серебряным призёром в стрельбе из пневматического пистолета. В её составе выступили Степан Рухлядев, Александр Никифоров и Тимур Падерин. Степан Рухлядев в этом упражнении показал третий результат дня в личном зачёте.
В стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров победу одержал Никита Гунин (Липецк), стрелки из Удмуртии, Иван Ефимов и Илья Кадышев, стали серебряным и бронзовым призёрами. А команда Удмуртии заняла первое место в этом олимпийском упражнении – среди победителей, кроме Ефимова и Кадышева, – Егор Шиляев.
В конце апреля в Майкопе состоится первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия для юношей и девушек 1999 года рождения и моложе. Болельщики сборной Удмуртии надеются на неменьшие успехи стрелков.
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