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Пулевая стрельба. Эстафета по медалям

15 апреля
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%d0%9f%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82 Пулевая стрельба. Эстафета по медалям

Успехи ведущих спортсменов Удмуртии на чемпионате Европы в марте хорошо сказались на выступлениях их последователей в Казани, на первенстве России среди юношей и девушек до 17 лет.

Первое место в стрельбе из пневматического пистолета занял Степан Рухлядев, а в стрельбе из малокалиберной винтовки победительницей стала Анна Ворончихина. Кроме того, Анна завоевала бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки. Третье призовое место в стрельбе из пневматического пистолета заняла Анастасия Волкова.

Сборная Удмуртии успешно выступила в командном зачёте: стала серебряным призёром в стрельбе из пневматического пистолета. В её составе выступили Степан Рухлядев, Александр Никифоров и Тимур Падерин. Степан Рухлядев в этом упражнении показал третий результат дня в личном зачёте.

В стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров победу одержал Никита Гунин (Липецк), стрелки из Удмуртии, Иван Ефимов и Илья Кадышев, стали серебряным и бронзовым призёрами. А команда Удмуртии заняла первое место в этом олимпийском упражнении – среди победителей, кроме Ефимова и Кадышева, – Егор Шиляев.

В конце апреля в Майкопе состоится первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия для юношей и девушек 1999 года рождения и моложе. Болельщики сборной Удмуртии надеются на неменьшие успехи стрелков.

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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