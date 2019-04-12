Фестиваль-конкурс проходил на республиканском уровне впервые, но сразу собрал большое количество участников. В марте в отборочном этапе коллективы представили 47 танцев, из них 27 лучших прошли в финал. За три часа конкурсной программы свои номера показали 24 ансамбля – 240 человек со всей республики. К ним присоединились и гости из соседнего региона – коллектив «Мечта» Пермского края.
Открыла фестиваль группа «Заречный каблучок», ставшая лучшей на городском конкурсе в прошлом году. Артистичность, технику исполнения, сложность танцевального рисунка и соответствие костюма оценивали жюри в двух номинациях: «Народный перепляс» и «Танцевальная мозаика».
Второе дыхание
«Птица счастья» – это сеть коллективов танцующих пожилых людей Ижевска, которая существует уже 4 года. Из одной группы в 12 человек «Птица счастья» значительно выросла – теперь в ней 11 групп, где занимаются танцами более 100 человек. Все они захотели исполнить свою давнюю мечту, на которую раньше не хватало времени. Для многих это словно второе дыхание.
– В большинстве случаев к нам приходят те, кто раньше никогда не танцевал и делает это впервые. Для нас – преподавателей – из-за этого возникают сложности, но результат стоит кропотливой работы. Здесь на первом месте не техника, а душа, – рассказывает основатель и руководитель «Птицы счастья» Антонида Загребина.
«Тоня, я всю жизнь мечтала научиться танцевать!», – часто слышит она от своих подопечных. Это только подкрепляет желание развиваться дальше и делать всё, чтобы у пожилых людей была возможность раскрываться.
Больших результатов за три года существования достигла группа «Вдохновение». Её удмуртский танец, представленный на фестивале-конкурсе, видели даже на черноморском побережье России. Группа в прошлом году стала участником проекта «Живи у моря», где представила свой разнообразный репертуар – народные, современные и эстрадные танцы.
Одна из участниц группы – Татьяна Назарова – пришла в коллектив 2 года назад и теперь ни дня не проводит без танцев. Она рассказала, что это увлечение появилось неспроста:
– Пока работала, не было времени заниматься любимым делом. Хотя вся моя жизнь была связана с музыкой и танцами – я была воспитателем детского сада. Но одно дело ставить номера с участием детей, а другое – когда на сцене стоишь сама. В детстве я занималась народными танцами, потом посещала уроки хореографии во время учёбы в Сарапульском педагогическом училище, и теперь для меня больше счастье вновь окунуться в этот мир движения и ритма.
Похожая история и у Лии Васильковой, которая стала частью коллектива «Серпантин». Три года назад попав на танцевальный мастер-класс, она больше не расстаётся с любимым делом.
– Каждый из нас занимается танцами для души, для здоровья, для тела. Это то, благодаря чему мы не стареем и держим свою форму. Мы бабушки только для своих внуков, а для остальных – танцующие дамы. Не зря наш большой коллектив называется «Птица счастья», после каждого выступления у нас словно вырастают крылья, – признаётся Лия Николаевна.
Коллектив «Серпантин» ижевчане знают как участника многих городских мероприятий. В их арсенале танцы народов мира – русские, удмуртские, татарские, испанские и даже индийские.
Учитель жизни
Сегодня фестиваль-конкурс «Птица счастья» – масштабное событие республики, куда желают попасть многие творческие коллективы. Но если прокрутить ленту времени назад, то можно увидеть, что история этого движения зарождалась в маленьком помещении библиотеки.
В 2015 году Антониду Загребину пригласили вести танцевальное направлении в социальном проекте «Университет 55+», который направлен на повышение качества и продление активного долголетия людей «серебряного» возраста (55 и старше). У неё нет профессионального хореографического образования, но желание танцевать было сильнее.
– В детстве я 6 лет отдала бальным и народным танцам, поэтому основу знала. Этого было достаточно, чтобы начать занятия с пенсионерами. Их не нужно учить сложным движениям. Хватает нескольких репетиций, чтобы общая картинка стала похожа на ча-ча-ча, сальсу или бачату, – говорит Антонида Ивановна.
Участники коллективов отзываются о ней как о требовательном, но справедливом преподавателе. «Для всех это яркий пример жизнелюбия и стойкости духа. Она учит нас не движениям под музыку, а жизни», – одна за другой твердят артистки «Птицы счастья». Танцы для Антониды Загребиной не просто увлечение. Это средство реабилитации. Несколько лет назад врачи обнаружили у неё онкологическое заболевание.
В её жизни появились химиотерапия, операция, бесчисленные капельницы… Пришлось отказаться от многого, но в перерывах всегда находилось время для танцев. Потребность двигаться даже обострилась. И чтобы не уйти в себя, Антонида Ивановна занялась социальным проектированием.
– Наверное, если бы не болезнь, то я бы так и не решилась, побоялась бы даже начать. Но появился сильный стимул, – признаётся она.
Прямо в больничной палате Антонида Загребина пишет проект, который позже представляет на образовательной программе «ФАСТ.Революция». После этого, как один из лучших, он попадает на республиканский форум «Достояние Республики», где получает хорошие отзывы от экспертов. А уже дальше – защита на грантовом конкурсе форума ПФО «iВолга».
– Я продолжила дальше изучать тему социального проектирования и ещё больше вдохновилась, когда узнала, что можно организовать мероприятие практически без денег. Я думала это невозможно, а теперь могу это доказать на своём опыте, – делится радостью Антонида Ивановна.
Так «Птица счастья» завтрашнего дня стала сегодняшней реальностью.
Танцы без границ
На паркете фестиваля-конкурса «Птица счастья» разгорелись нешуточные страсти. Несмотря на то, что участники не профессионалы, а любители, каждому хотелось в вихре танца показать все свои умения и удивить жюри. В гримёрке они волнительно подправляли костюмы, которые сшили собственными руками, повторяли движения на четыре счёта, а на сцену вышли настоящими артистами.
По итогам фестиваля лучшим творческим коллективом стал танцевальный ансамбль «Мечта». Второе и третье место заняли ансамбли «Сударушка» и «Калинка» (в номинации «Народный перепляс»), «Карамболина» и «Романтики танца» (в номинации «Танцевальная мозаика»). Как отметила Антонида Загребина, уровень подготовки коллективов дал понять, что в следующем году конкурс может стать межрегиональным.
– В этом году мы проведём мастер-классы для руководителей районных коллективов. Они оказались сильны в народных танцах, теперь хочется расширить их репертуар современной хореографией, – поделилась планами Антонида Ивановна.
«Птица счастья» – уникальная площадка, которая объединила не просто людей «серебряного» возраста, но и дала понять, что для общения на языке танца возраст не имеет никакого значения.
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