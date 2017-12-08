Чтобы право не стало обязанностью
Щепетильный вопрос о языках и айдентике активно обсуждается уже некоторое время в федеральной прессе. По словам же Михаила Бабича, это застарелая проблема. Россия – единственная в мире страна, которая позволила своим субъектам в конституциях указывать второй или даже третий государственный язык. То есть регионы получили право на развитие национальной культуры и языка. Однако ряд регионов это право превратили в обязанность.
— Из 22 республик в 21-й такое право реализовано: установлены языки государственные. Причем, если я не ошибаюсь, в 17 регионах это один государственный язык региона, в трех — два. Есть регионы, где три, четыре государственных языка. В Дагестане — особо сложная модель: там они в Конституции республики не прописаны, но все языки народов Дагестана являются государственными языками.
Очень важный момент. Обязательное преподавание на этих государственных языках было введено далеко не во всех субъектах федерации нормативными актами субъектов. И вот здесь была заложена первая, может быть, ошибка, первый такой факт нарушения законодательства — когда из права это попытались сделать обязанностью, - рассказал Михаил Бабич, отвечая на вопрос представителя казанского СМИ.
По словам полпреда, Президент России Владимир Путин поставил две задачи: довести количество часов изучения русского языка во всех школах до установленного министерством образования стандарта и обеспечить добровольность изучения родных и государственных языков регионов.
Из шести национальных республик ПФО в трех не возникло проблем с изучением языков коренных народов. Это Удмуртия, Марий Эл и Мордовия.
— Там в региональном законодательстве все было прописано так, как должно быть: добровольное изучение, право выбора родителей, отведенное правильное количество часов, которое ни в коем случае не нарушает право граждан на изучение единственного государственного языка, который есть в Российской Федерации, — это русский язык, - прокомментировал ситуацию Михаил Бабич.
Еще один интересный для Удмуртской Республики вопрос касался будущего объектов по уничтожению химического оружия. В этом году Россия завершила уничтожение 40 тыс. тонн химоружия. Ответных мер страна ждет от США, где на начало реализации программы хранилось 28 тыс. тонн. Однако пока западные партнеры постоянно переносят сроки – на этот раз на 2023 год.
После санации – развитие
В России ликвидация проводилась на семи объектах. Два из них расположены в Удмуртии – в Камбарке и Кизнере. После завершения всех работ до 2024 года на всех территориях пройдет санация и утилизация зараженного имущества. Далее для каждого объекта найдут инвестора, который позволит бывшим объектам развиваться дальше. Для Кизнера таким проектом может стать перенос Казанского порохового завода. Однако, по словам Михаила Бабича, это лишь один из возможных вариантов.
— Что касается конкретного объекта «Кизнер» и перемещения, в том числе, казанского порохового завода, это был всего-навсего один из возможных проектов, который обсуждается. Никаких решений в этой части не принято, и там предстоит большая работа специалистов оборонно-промышленного комплекса, властей Татарстана и Удмуртии для того, чтобы выйти на ту или иную вершину. Для Кизнера есть ряд других очень интересных предложений, которые также успешно могут быть реализованы.
Новый формат мышления
Актуальным для ряда регионов остается кадровая проблема среди управленцев. О ней Михаилу Бабичу рассказали представители Кировской области. Полномочный представитель президента отметил, что квалифицированных менеджеров действительно не хватает. Этот вопрос остро стоит и в Удмуртии. По словам главы региона Александра Бречалова, субъекту не хватает порядка 150-200 проектных менеджеров.
— Для нас сейчас ключевая проблема и ключевая задача – это формирование серьезной команды. Нужно встряхнуть и перезагрузить тех людей, которые работают в министерствах, возглавляют наши подведомственные проекты. Проектных менеджеров катастрофически не хватает: запрос - около 150-200 человек. И это не просто люди, которые имеют опыт проектной деятельности. В первую очередь, если мы не просто декларируем, что мы часть глобального мира, а хотим конкурировать в этом мире, у них должен быть определенный формат мышления - «Outofthebox». Кроме того, я убежден, что человек и организация развиваются только тогда, когда выходят из зоны комфорта, - говорит Александр Бречалов.
Михаил Бабич подчеркнул, что хотелось бы видеть в органах исполнительной власти лучших из лучших, однако при этом необходимо, чтобы уровень служебной нагрузки соответствовал материальному содержанию и уровню социальной поддержки.
Встреча с главными редакторами показала, что у многих регионов Поволжья есть схожие проблемы и пути их решения.
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