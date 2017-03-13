15 марта текущего года органы ЗАГС во всех районах и городах Удмуртии проведут республиканскую «Прямую телефонную линию» по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния.
На вопросы граждан с 10 до 12 часов ответят сотрудники органов ЗАГС в районах и городах Удмуртии, а также сотрудники Комитета по делам ЗАГС при Правительстве УР.
Номер телефона Комитета по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики: 8(3412)78-08-83.
Фото: newsregions.ru
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