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Прямая телефонная линия органов ЗАГС пройдет в Удмуртии

13 марта
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6ad3a5d27a6a19fa8eeae5dbbb3c61ac Прямая телефонная линия органов ЗАГС пройдет в Удмуртии

15 марта текущего года органы ЗАГС во всех районах и городах Удмуртии проведут республиканскую «Прямую телефонную линию» по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния.

На вопросы граждан с 10 до 12 часов ответят сотрудники органов ЗАГС в районах и городах Удмуртии, а также сотрудники Комитета по делам ЗАГС при Правительстве УР.

Номер телефона Комитета по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики: 8(3412)78-08-83.

Фото: newsregions.ru

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