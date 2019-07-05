Главе государства россияне отправили более 2 млн вопросов. Из них более 12 тысяч обращений – из Удмуртии. Республика в этот раз не прозвучала, но было затронуто много тем, актуальных и для нашего региона. Что это за темы и как в Удмуртии реализуются нацпроекты, обсудили общественники и политологи в программе «Новая студия».
Экспертами на радио «Моя Удмуртия» на этот раз стали старший преподаватель кафедры политологии и политического управления УдГУ Игорь Оников, руководитель регионального отделения Российского общества политологов Михаил Малышев, Общественную палату Удмуртии представлял Энвиль Касимов. Ведущая программы – Елена Галимуллина. Публикуем газетную версию эфира – о здравоохранении, мусорной реформе, поддержке фермерства в регионе и о том, как в 17-й раз прошло общение россиян с Президентом страны.
Елена Галимуллина: Можно ли сказать, что «прямая линия» с каждым годом меняется, совершенствуется?
Михаил Малышев: Эфир шёл больше 4 часов – достаточно долго. То количество обращений, которое поступило, говорит о том, что «прямая линия» сегодня имеет интерес среди населения. Конечно же, у населения есть вопросы. Поэтому было очень важно услышать, что скажет по этому поводу гарант Конституции. Потому что многие проблемы, которые поднимались, отражены в Конституции РФ.
Игорь Оников: Я бы отметил, что «прямая линия» меняет формат. Если в начале 2000-х – это засилие традиционных средств массовой информации, то сейчас мы наблюдаем расцвет новых медиа, социальных сетей. И чтобы оживить эту «прямую линию», мы наблюдаем интерактивную подачу материалов с регионов, а также включение лидеров мнений – блогеров и администраторов различных пабликов.
Энвиль Касимов: Я только возражу – не засилие традиционных СМИ, а присутствие. «Прямая линия» – это серьёзное явление, которое в том числе страну делает страной. Мы в один день, в одно мгновение все обсуждаем одни и те же темы. По эволюции «прямой линии» Президента, могу сказать, что она теперь уже круче, чем «Евровидение». Потому что больше людей смотрит, больше интересуются, и она актуальнее.
Е.Г. Очень много внимания было уделено повышению уровня жизни. Как сказал Президент, на это нацелены все национальные проекты, которые сегодня реализуются в регионах. Удмуртия участвует во всех национальных проектах. Как вы считаете, уже ощущается их действие в нашем регионе?
М.М.: Мне очень понравилась фраза, которую сказал Президент, когда ему задали вопрос: какая проблема России главная? Он сказал: необходимо добиться роста производительности труда. Вот если мы посмотрим на национальные проекты, которых 12, то мы увидим, что все тематики были озвучены во время эфира.
Я как человек из области образования и науки, могу сказать, что сейчас достаточно активно идёт работа в нацпроектах, связанных с этими сферами. Сегодня это очень важная стратегическая задача не только государства, но и общества, потому что оно включено в этот процесс. Есть заинтересованные люди – посмотрите количество заявок по различным грантам. Республика просто всколыхнулась на этом.
Что касается науки: задача – создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня в России. Да, сегодня их 5, но программа рассчитана до 2024 года. Мы смотрим, каким образом сегодня ведётся работа по образованию, в частности по проекту «Успех каждого ребёнка».
Те 12 направлений нацпроектов, которые сегодня есть, присутствуют в деятельности республики – это ощущается. А что будет дальше? Мне кажется, что и результат будет достойным, потому что люди заинтересованы в этом процессе. И это не только управленческий персонал, который заинтересован в системе отчётности.
И.О.: Национальных проектов в реальности 13, просто все забывают про программу комплексного развития магистральных сетей. А если разделить нацпроекты на какие-то категории, то мы видим: инфраструктурные проекты, экономический рост и человеческий капитал. Чувствуются ли национальные проекты в Удмуртской Республике? Тут я бы отметил то, что им всего год – это «майские указы» 2018-го года. Сама методика была разработана только в январе-феврале текущего года. И ещё преждевременно говорить, ощущаются ли они.
Владимир Владимирович отметил, что главное – рывок в нацпроектах. И те субъекты России, которые первыми апробируют новые технологии на своих территориях, получат неоспоримое преимущество. Это мы говорим и про здравоохранение, и про новые цифровые технологии и цифровую экономику. Например, в Московской области и Санкт-Петербурге идёт внедрение сетей нового поколения – 5G. Мы помним, что страны, которые быстрее всех апробировали 4G (США в первую очередь), получили на выходе Фейсбук, Инстаграм, Твиттер. То есть они развили свою экономику. Поэтому в этом процессе нам надо не уступать, а играть на опережение. На это и нацелены нацпроекты в первую очередь.
Э.К.: Национальный проект – не самоцель. Национальный проект – это способ организации нашей деятельности. И нацпроект – это не сегодня возникшая идея, он имеет эволюцию. Мы приходим к плановой экономике, которая была во времена советской власти. Это не хорошо, это правильно. Именно так надо работать. И цель национальных проектов – даже не сделать страну высокотехнологичной, а главная цель – улучшить качество жизни.
Е.Г. «Здравоохранение» – один из нацпроектов. Очень много вопросов было по этой теме. И Президент назвал три основные проблемы сферы – доступность первичного звена, нехватка специалистов и льготных медикаментов. Удмуртия по нацпроекту в развитии здравоохранения намерена привлечь за ближайшие три года почти 3 млрд рублей. У нас активно строятся ФАПы, работают мобильные комплексы в деревнях. Есть ли ощущение, что что-то меняется?
М.М.: Проблемы, касающиеся изменения (а мы говорим реформирование – это всё-таки изменение той или иной ситуации, которая должна к какому-то результату прийти), всегда болезненно воспринимаются людьми, которые долгие годы привыкли работать по определённому стандарту. Как будет входить эта реформа в умы тех, кто лечит, и как донесут эту информацию, так это и будет отражаться на людях. Поэтому здесь решение этой проблемы для всех очень важно: для тех, кто посещает, для тех, кто лечит, для тех, кто управляет.
И.О.: Здравоохранение – это же не количественные показатели, а качественные (то, насколько удовлетворён человек при походе в больницу). И все программы и реформы, нацеленные на улучшение здравоохранения, в первую очередь должен ощутить пациент. Главное – не количество открывающихся ФАПов. Я знаю примеры субъектов федерации, где открывают по три ФАПа в месяц, но они потом становятся заброшенными, потому что нет кадрового ресурса. Ориентироваться надо, в первую очередь, на человека. Как говорит Президент, конечным благополучателем той или иной услуги должен быть каждый житель страны.
Э.К.: В Удмуртии один-два ФАПа в месяц точно не открываются, и, если ФАП обеспечен кадрами, он носит психологический фактор. У человека появляется гарантия безопасной жизни. Я вижу структурные изменения в здравоохранении. Да, действительно, высокотехнологическое оборудование концентрируется в больших местах, но расстояние к первой доступной точке укорачивается, а значит, человек защищён.
Е.Г. «Мусорная» реформа оказалась в тройке самых часто затрагиваемых тем в вопросах Президенту. Действительно, мы десятилетиями копили мусор – ежегодно это 70 млн отходов по стране. В Удмуртии регоператор нынче уже вывез на 50 тонн отходов больше, чем в прошлом году. Насколько правильно мы входим в эту реформу?
М.М.: Прежде всего, это здоровье нации. От каждого из нас идёт этот процесс: как мы себя ведём, как себя позиционируем. Вопрос, касающийся «мусорной» реформы, – это национальный проект «Экология». Нужно дальше смотреть, как он будет развиваться. Мы говорим здесь о системном подходе. Не зря 12 нацпроектов сегодня – это системные проекты, формирующие будущее страны. Нельзя вырывать какой-то отдельный элемент из этого контекста, потому что тогда порвётся сама цепочка этого процесса. Поэтому тут есть политическая, экономическая, социальная и культурологическая составляющие.
Э.К. С точки зрения человека, который работает в СМИ, я вижу, что «мусорная» реформа прошла у нас сравнительно мягко и безболезненно. И адаптация произошла за короткое время. Да, у нас есть некие проблемы, которые возникают, но они локальны и поддаются технологическим изменениям.
И.О.: Я бы хотел отметить количественные и качественные показатели. Количественные – возросла плата за утилизацию мусора. Жителю Удмуртии это лишний раз облегчило карманы, но надо было разъяснить политику, почему возросла. А качественный показатель – если это возросло, то покажите нам не старый метод утилизации твёрдых бытовых отходов на полигоне, а постройте современные заводы переработки и утилизируйте мусор согласно новым технологиям, которые разработаны в западных странах.
Е.Г. Владимир Путин говорил очень много о поддержке фермерства. Эта тема, без сомнения, актуальна для нашего аграрного региона. Как вы считаете, Удмуртия в правильном идёт направлении?
М.М.: Мы снова возвращаемся к теме, о которой уже говорили – рынок труда. Самозанятость населения, которое живёт на селе, – это тоже важно. Село всегда даёт определённый контингент для развития города. Но рынок то переполнился. Поэтому важно найти работу там, где ты находишься. Если ты живёшь в селе, значит, этот рынок труда должен быть там. Мы сегодня видим, к сожалению, очень много заброшенной сельскохозяйственной земли. Не нужно даже отправлять кого-то на Дальний Восток. Вот есть наша земля, которую нужно поднимать. И я думаю, ответ на этот вопрос тоже будет со стороны республики и тех, кто занят в сельском хозяйстве.
Э.К.: Мне кажется, Удмуртия в этом направлении работает. И наш министр сельского хозяйства и продовольствия методично ведёт к поддержке: крупный бизнес и так живёт хорошо, а вот малым предпринимателям надо помогать. В республике есть поддержка сельского хозяйства. И, по статистике, полей, обрабатываемых в Удмуртии, у нас много. Может быть, у нас низкая эффективность производства, но это опять же технологии. В Удмуртии очень вкусная еда, но мы, к сожалению, мало потребляем своих продуктов. На сегодня у нас 43% – потребление внутреннего продукта, другие регионы доходят до 80 %.
М.М.: Здесь тоже должен быть комплекс решений. Задача ведь не только в том, чтобы произвести эту продукцию, а её реализовать. А сегодня регулируют рынок крупные корпорации. Фермеру с его экологической продукцией достаточно сложно конкурировать, поэтому здесь должно участвовать государство.
И.О.: Если мы возьмём помощь государства в рамках выдачи государственных субсидий, то у нас порядка 80 % и больше забирают крупные агрохолдинги. И каким образом развивать фермерство в таких условиях?
Э.К.: Поэтому нужно сделать отдельную квоту на фермеров. Но здесь ещё момент образования. Фермеры зачастую понимают, как посеять и убрать, но не умеют правильно оформить документы.
М.М.: Сам процесс технологически должен быть выстроен правильно. Во-первых, у него должна быть техника соответствующая. Потом – процесс оптимизации, удобрение. А дальше – конечный результат (продукт надо ещё убрать, где-то хранить и что-то переработать). И всё это упирается в деньги. Где взять бедному крестьянину эти деньги? Если бы у него была возможность льготного кредитования и субсидии, то можно было бы сказать, что есть рычаг, который может изменить эту ситуацию.
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