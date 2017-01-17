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Прямая линия по вопросам социальной поддержки пенсионеров, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации пройдет в Удмуртии

16 января
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Pryamaya liniya(1) Прямая линия по вопросам социальной поддержки пенсионеров, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации пройдет в Удмуртии

Прямая телефонная линия по вопросам социальной поддержки граждан пожилого возраста, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации пройдет в Удмуртии 26 января. Организует прямую линию Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Удмуртской Республике, сообщает пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии.

На вопросы граждан будут отвечать представители ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по УР», Министерства социальной, семейной и демографической политики УР, Администраций городов и районов Удмуртии.

Свои вопросы жители республики могут задать, позвонив на номер «Прямой телефонной линии»: 8(3412) 913-143.

Фото: mserd.rmserd.pnzreg.r

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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