В рамках партийного проекта ««Единая Россия» консультирует» в Удмуртии 23 марта пройдет «Прямая телефонная линия» и приём граждан в общественных приёмных местных отделений Партии по теме: «Вопросы развития садоводства и огородничества в Удмуртской Республике, транспортное обслуживание населения, состояние автомобильных дорог до садовых товариществ, сбыт продовольственных товаров, выращенных на садоводческих массивах».
На вопросы жителей республики в этот день с 10.00 до 13.00 часов будут отвечать специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР, Министерства промышленности и торговли УР, Министерства транспорта и дорожного хозяйства УР, Союза садоводческих некоммерческих товариществ УР, специалисты администраций городов и районов.
Номер «Прямой телефонной линии» в городе Ижевске: 8(3412) 913-143.
Фото: meshera.my1.ru
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