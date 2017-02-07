«Прямая телефонная линия» по теме: «Лекарственное обеспечение, медицинское обслуживание, диспансеризация населения, новые классификации и определения группы инвалидности, обеспечение инвалидов средствами технической реабилитации, а также вопросы о комплексных программах профилактики инвалидности в Удмуртской Республике» состоится 16 февраля в региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева в Удмуртии.
Прямая линия пройдет в рамках партийного проекта «Единая Россия» консультирует», сообщает пресс-служба регионального отделения Партии.
На вопросы граждан с 10.00 до 13.00 часов будут отвечать специалисты Министерства здравоохранения УР, Фонда социального страхования, представители службы медико-социальной экспертизы в УР, администраций городов и районов.
Номер «Прямой телефонной линии»: 8 (3412) 913-143.
Фото: proufu.ru
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