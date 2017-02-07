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Прямая линия по вопросам лекарственного обеспечения и медобслуживания пройдет в Удмуртии

6 февраля
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969888f51c0f7e28e85fb65399ec5714 Прямая линия по вопросам лекарственного обеспечения и медобслуживания пройдет в Удмуртии

«Прямая телефонная линия» по теме: «Лекарственное обеспечение, медицинское обслуживание, диспансеризация населения, новые классификации и определения группы инвалидности, обеспечение инвалидов средствами технической реабилитации, а также вопросы о комплексных программах профилактики инвалидности в Удмуртской Республике» состоится 16 февраля в региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева в Удмуртии.

Прямая линия пройдет в рамках партийного проекта «Единая Россия» консультирует», сообщает пресс-служба регионального отделения Партии.

На вопросы граждан с 10.00 до 13.00 часов будут отвечать специалисты Министерства здравоохранения УР, Фонда социального страхования, представители службы медико-социальной экспертизы в УР, администраций городов и районов.

Номер «Прямой телефонной линии»: 8 (3412) 913-143.

Фото: proufu.ru

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Метки: Консультации медицина помощь прямая линия

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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