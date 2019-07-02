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#ПрудНаш: территория активной молодёжи

1 июля
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На набережной Ижевского пруда прошёл фестиваль #ПрудНаш.

%d0%98%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba %d0%bf%d1%80%d1%83%d0%b4 #ПрудНаш: территория активной молодёжи

На набережной Ижевского пруда 29 июня прошёл фестиваль #ПрудНаш. Фестиваль организован в рамках празднования Дня молодёжи-2019. Программа была насыщена событиями и для любителей фитнеса, и для тех, кто предпочитает укреплять здоровье занятиями йогой. Подарком для самых маленьких стала детская дискотека «Zumba kids». Для них же на набережной были установлены надувные горки и батуты. На главной сцене выступили вокальные и танцевальные коллективы молодёжных центров «Ровесник» Ленинского и «Мегаполис» Первомайского районов города Ижевска. Каждый час разыгрывались призы от партнёров фестиваля. Молодые предприниматели получили возможность представить свой бизнес, любители автозвука – возможности своих динамиков. В общем, в рамках фестиваля #ПрудНаш место нашлось всем, кто хотел принять в нём участие и рассказать о себе.

По задумке Управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации города Ижевска, организатора фестиваля, он должен был развернуться на нескольких площадках и проходить в течение всего дня. «В этом году мы отвечали на запросы нашей молодёжи. По сути дела, здесь представители активной молодёжи, бизнеса. Они сами вышли на нас с просьбой занять здесь место. Они здесь абсолютно бесплатно. Мы предоставили площадку, и она оказалась востребована», – рассказывает Дарья Скрябина, специалист Управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике.

Вертикальный забег

В рамках спортивной части фестиваля #ПрудТерриторияСпорта состоялся легкоатлетический вертикальный забег «Взять высоту». Участники состязались, поднимаясь по ступеням от набережной к монументу «Навеки с Россией» с двух сторон. Идея вертикального забега принадлежит директору центра клубов «Синтез» Устиновского района города Ижевска Татьяне Кутафьевой и поддержана легкоатлетической Спортивной школой № 8. «Само название для молодёжи должно быть девизом, – считает Татьяна Кутафьева. – «Взять высоту» означает не только преодолеть вот эти лестничные пролёты, но и всегда в жизни брать высоту». Кроме того, организаторы забега хотели показать, что прогулки по набережной можно совмещать с занятиями физической культурой.

В забеге могли принять участие подростки и молодёжь в нескольких возрастных группах, а также целые семьи. С каждой стороны стартовала одна семья. Идея семейного забега, по словам Татьяны Кутафьевой, в том, что преодолевать препятствия, высоту вместе всегда легче и веселее, потому что личный пример родителей очень значим для каждого ребёнка. «Я видела, что детям было очень тяжело, но родители не брали их на руки, они мотивировали их: «преодолевай», «иди», «вперёд», «мы должны» и так далее. Такой семейный забег может мотивировать и в дальнейшем преодолевать в жизни препятствия», – продолжает она.

Попробуй бендрестлинг

Любой желающий мог попробовать себя в бендрестлинге. Этот вид спорта возник в Ижевске меньше года назад. Его придумал старший тренер студии «RealFit» Роман Борисов. Суть бендрестлинга заключается в том, что два человека, стоя друг напротив друга каждый в своём квадрате, держатся за две петли и стараются сделать так, чтобы соперник потерял равновесие и переступил за свой квадрат. У бендрестлинга сложились и уже апробированы свои правила. «Сейчас мы проводим уже полноценные соревнования в школах, выявляем сильнейших участников в каждой школе, составляем турнирную таблицу. В конце года мы будем приглашать сильнейших уже со всех школ, будем проводить городской турнир», – рассказывает сооснователь бендрестлинга Павел Никитин, тренер студии «RealFit».

К слову сказать, бендрестлинг за то короткое время, какое он существует, нашёл поклонников не только по всей республике, но и за её пределами. И даже перешагнул за границы Российской Федерации: в литовском городе Клайпеда тоже есть его последователи.

Не упустить момент

В субботу на набережной можно было встретить молодых людей с булавами, мячиками и диаболо. Артур, Виталий и Ярослав – ребята, называющие себя жонглёрами Ижевска, вышли со своим реквизитом, чтобы совершенно бескорыстно поделиться со всеми желающими своей любовью к искусству жонглирования. В программе фестиваля их не было. Как рассказал Артур, узнав, что на набережной проходит фестиваль, он решил приехать и повеселить людей, познакомить их с прекрасным искусством жонглирования. Гости фестиваля совершенно разных возрастов с искренним интересом и удовольствием брали в руки мячики и делали попытки освоить жонглёрские трюки.

Ижевчанка Светлана Романова и её двенадцатилетняя дочь как раз оказались в их числе. «Дочке двенадцать. Я второй раз проживаю детство вместе с ней, – рассказала Светлана. – Мне интересно всё, что происходит. Пусть не часто, но я стараюсь участвовать в каких-то молодёжных историях, каких-то приключениях, бывать на праздниках, если получается. И наравне с ней мне нравится всё пробовать. Мы вместе катаемся на лошадях, ходим на какие-то тусовки. На таких молодёжных праздниках я стараюсь не пропустить ничего».

Подарить горожанам праздник на весь день организаторам помешала гроза, сильный ветер и проливной дождь, после которых городские власти приняли решение об отмене мероприятий на набережной Ижевского пруда. Тем не менее, яркие моменты праздника наверняка запомнятся многим его участникам.

Татьяна ИВАНЦОВА

Фото: Википедия

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