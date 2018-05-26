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Прозрачная и понятная. В июне жильцы многоэтажек получат новые платёжки за ЖКУ

26 мая
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Новую форму платежного документа утвердил Минстрой России. Она разработана в связи с переносом расходов на ресурсы, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирных домах, из состава платы за коммунальные услуги в плату за содержание. Впервые обновлённую квитанцию за ЖКУ собственники смогут получить уже в июне. Об этом сообщает пресс—служба ведомства.

4yp26nmmbww Прозрачная и понятная. В июне жильцы многоэтажек получат новые платёжки за ЖКУ

В обновлённой платёжке жители смогут увидеть больше информации, чем ранее. Отдельной строкой будут прописаны сведения о штрафах исполнителя услуги (управляющей компании или ТСЖ), размер повышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента, и размер долга. Также в квитанции теперь обязательно должны содержаться сведения об идентификаторе платёжного документа и едином лицевом счёте, которые отражены в государственной информационной системе жилищно—коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

— Теперь по каждому виду коммунального ресурса, который расходуется на содержание общего имущества, можно будет увидеть и тариф, и потреблённый за месяц объём, и итоговую сумму. Это, безусловно, позволит сделать для собственников плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, которая появляется в их квитанциях ежемесячно, более понятной и прозрачной. Подчеркну, что предложенная нами форма примерная в части расположения и очередности строк, но набор информации, который в ней обозначен, обязателен для любой квитанции, — поясняет заместитель министра строительства и жилищно—коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис.

Прошлая форма квитанции, которая была утверждена в конце 2014 года также приказом Минстроя России, теперь утратила силу.

Напомним, в апреле был принят закон, запрещающий размещать коммерческую рекламу на квитанциях по оплате ЖКУ. Исключение сделано только для социальной рекламы и справочно—информационных сведений.

Фото Анна БУТЕНКО

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Автор статьи

Юлия СТЕРХОВА Все материалы этого автора

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