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Пройдём диспансеризацию в субботу! Очередной «единый день» - 16 марта

24 февраля
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В субботу, 9 февраля, прошёл единый день диспансеризации. Впервые это было очень масштабное мероприятие: на своих рабочих местах находились 658 медицинских работников. Они приняли 3187 жителей.

В этот день трудились 132 участковых терапевта, 56 фельдшеров (акушерок) смотровых кабинетов. Среди тех, для кого суббота выдалась рабочей, - 46 врачей функциональной диагностики, 34 акушера-гинеколога, 14 неврологов, 15 оториноларингологов, 21 офтальмолог, 8 хирургов и другие специалисты. Дополнительно помощь населению оказали в этот день 4 эндокринолога, 8 онкологов и кардиолог.

Некоторые поликлиники приняли пациентов даже больше, чем предполагали. Несмотря на наплыв посетителей, доктора осмотрели всех. Все пришедшие прошли диспансеризацию в полном объёме.

Итог единого дня: более трёх тысяч измерений артериального давления, более полутора тысяч - внутриглазного давления. Анализы крови, флюорографии, маммографические и другие исследования были массовыми.

Сотнями исчислялись спирометрии, десятками - дуплексные исследования брахиоцефальных сосудов. Понадобились и три колоноскопии.

Помимо индивидуальных профилактических консультаций, проводилось и углублённое консультирование.

В Алнашской районной больнице наряду с основными профилактическими мероприятиями в единый день выполнено 8 фиброгастроскопий, в двенадцати медицинских организациях проведены УЗИ внутренних органов.

В Киясовском районе во время сельских зимних спортивных игр флэшмоб #Вместепротиврака собрал 124 участника. В Шарканской районной больнице прошло блиц-анкетирование по самодиагностике риска возникновения инфаркта и инсульта. В Балезинской районной больнице состоялись мастер-классы по измерению артериального давления. Сюмсинские медицинские работники обучили жителей производственной гимнастике. В Камбарской районной больнице состоялся скрининг-опрос по профилактике онкологических заболеваний. Здесь же посетителям рассказали о ранних признаках, по которым можно определить: у человека - инсульт.

Приглашаем всех, кто ещё не был на диспансеризации, пройти её в субботу, 16 марта. Диспансеризация осуществляется и в рабочие дни - по графику того медицинского учреждения, к которому вы прикреплены.

(по материалам Минздрава УР)

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Автор статьи

Ольга АНЮХИНА Все материалы этого автора

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