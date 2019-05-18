К ремонту дорог в республике в этом году приступили раньше обычного – погода позволила дорожникам уже в конце апреля выйти на объекты. В нынешнем сезоне на ремонт и реконструкцию дорожного полотна в регионе планируют направить более шести миллиардов рублей. Почти треть дорожных» средств – около 1,7 миллиарда рублей – регион привлечёт по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участие Удмуртии в этом приоритетном федеральном проекте позволит уже к 2024 году привести к нормативному состоянию 50 процентов всех автомагистралей, а в Ижевске – 85 процентов.
Работы в рамках нацпроекта в столице Удмуртии начались ещё 1 мая. Первым объектом, на который вышла дорожная техника, стал переулок Прасовский. Этот участок самый короткий из всех, попавших в ремонтный список-2019, его протяжённость всего 300 метров. Работы там уже завершены. Подрядчик выполнил в переулке устройство выравнивающего и верхнего слоёв покрытия, подъём шести смотровых колодцев, обновил тротуары и заменил бордюрный камень.
Дорожная техника сейчас работает на улице Барышникова. На полуторакилометровом участке от ул. Рупасова до ул. Сабурова дорожники завершили фрезерование и провели ямочный ремонт. На очереди – устройство выравнивающего слоя из мелкозернистого асфальтобетона, ремонт тротуара и поднятие смотровых и дождевых колодцев. В завершение на объекте будет уложен верхний слой покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Работы также ведутся на улицах Ленина и Новоажимова. В ближайшее время дорожники появятся на улицах Кудинова, Короткова и Горького.
Правда, не обошлось без проблем. Во время объезда первых ремонтных объектов глава Ижевска Олег Бекмеметьев распорядился остановить работы на участке ул. Бабушкина. У общественников возникли опасения, что они велись здесь с нарушением технологии.
Как рассказал председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев, работы на этом объекте начались 2 мая, а уже на следующий день горожане в соцсетях сообщили, что подрядчик укладывает выравнивающий слой асфальта в шлюзовом проезде в дождь, поэтому общественники сразу выехали на объект.
– Шёл небольшой дождь, и работы на участке не велись, но машины с асфальтом стояли, – рассказал Борис Ломаев. – Мы спросили, сколько они находятся в ожидании. Оказалось, около трёх часов. Потому были подозрения, что асфальт будет остывшим, попросили пирометр у специалиста, но его не оказалось. Соответственно, мы вызвали лабораторию и на следующий день взяли керны на исследование.
По словам директора по производству ДП «Ижевское» Юрия Корнилова, результаты исследований, проведённых в лаборатории предприятия, нарушений не выявили: уплотнение, водонасыщение, толщина слоя – всё в норме.
– Укладка асфальтобетона запрещается только в проливной дождь, а 3 мая погодные условия позволяли проводить работы на объекте, – объяснил Юрий Корнилов. – Все технологические процессы были соблюдены – проливка битумной эмульсией выполнена на сухом покрытии, температура укладываемой смеси 136 градусов. Это подтверждают результаты испытания кернов, которые мы провели в своей лаборатории.
Тем не менее, глава города поручил заказчику дорожных ремонтов – Службе благоустройства и дорожного хозяйства – провести повторный отбор кернов и исследовать их уже в независимой лаборатории, а до получения результатов экспертизы работы на этом участке должны быть приостановлены. Если специалисты независимого инженерного сопровождения зафиксируют отклонения проб асфальта от нормативных требований, подрядчик за свой счёт демонтирует выравнивающий слой на 180-метровом участке, затем уложит его заново. Такой жёсткий контроль заставит подрядчика впредь не допускать технологических нарушений при производстве работ.
– Я считаю, что мы сейчас всё делаем абсолютно правильно, с первых дней предъявляя такие жёсткие требования, – подчеркнул Олег Бекмеметьев. – В конце концов, это понуждает самого подрядчика соблюдать культуру, технологию, качество своих работ. Я думаю, такие требования с первых дней поставят его в ситуацию, когда он, сам контролируя качество работ, не будет допускать повторения подобных ситуаций.
Также глава города напомнил, что в Ижевске, как и в прошлом году, на ремонтных участках проводится пятиступенчатый контроль качества работ. Для этого используются возможности лабораторий генерального подрядчика, Миндортранса УР и независимых организаций. В проверках участвуют инженеры технического надзора Службы благоустройства и дорожного хозяйства, представители общественных организаций, эксперты независимого инженерного сопровождения. Важным этапом контроля качества дорожных работ становится мониторинг состояния гарантийных объектов.
– В апреле в Ижевске проведены обследования 43 объектов, отремонтированных в прошлом году. Подрядным организациям выданы 64 требования на устранение выявленных замечаний. К 31 мая все дефекты на гарантийных участках прошлого года подрядчики обязаны ликвидировать, – подчеркнул глава города.
Между тем
Дорожные ремонты начались не только в городах – Ижевске, Можге, Сарапуле и Воткинске, но и на загородных трассах. Первым объектом регионального значения, к которому приступили дорожники, стал участок трассы Игра – Глазов протяжённостью 3,2 км. Здесь уже завершено фрезерование изношенного слоя покрытия, выполняется укладка верхнего слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона.
Кроме того, работы ведутся на автодорогах Сарапул – Воткинск (участок 2,1 км) и Малая Пурга – Нижнее Кечёво (участок 4,4 км), а также на трассе Воткинск – Чайковский.
Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 23 участка республиканских трасс общей протяжённостью 94,2 км.
Справка «УП»
В 2018 году на ремонт ижевских автодорог потратили более 1 млрд рублей. Из этой суммы 980 млн было выделено по нацпроекту. В планах этого года освоить порядка 635 млн федеральных денег. В рамках БКАД в городе отремонтируют 27 участков дорог на сумму более 455 млн. Кроме того, вне программы город получит 110 млн рублей на капитальный ремонт дороги на ул. Архитектора Берша и 70 млн – на строительство дороги в микрорайоне Люлли.
Деньги на ремонт дорог в рамках БКАД получил также Воткинск – 25 млн рублей, Сарапул и Можга – по 50 млн, 30 млн выделили Камбарке и 20 млн – Завьяловскому району.
Всего в рамках нацпроекта в текущем году в республике отремонтируют 92,4 км автодорог регионального и 42,7 км местного значения. На шести участках проведут мероприятия, направленные на ликвидацию мест концентрации ДТП. Таким образом, доля протяжённости региональных дорог в нормативном состоянии составит 48 процентов, дорожной сети Ижевской агломерации – 56 процентов.
Общий объём финансирования БКАД в 2019 году составит более 1 млрд 644,6 млн рублей. За шесть лет реализации проекта в нормативное состояние приведут порядка 975,8 км автодорог Удмуртии.
Сделать двор красивым
В Ижевске началось благоустройство дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает пресс-служба города Ижевска, первым стал двор на ул. Буммашевской.
Согласно проекту на придомовой территории будет проведено уширение проезжей части, устройство тротуаров, замена бордюров, установка малых архитектурных форм и ограждений.
ИНФОГРАФИКА
В 2019 году в Ижевске планируют обновить 23 придомовые территории 40 многоквартирных домов (3 двора в Первомайском районе, по 4 – в Октябрьском и Устиновском районах, по 6 – в Индустриальном и Ленинском районах).
ШАЙБА
Общая стоимость работ по благоустройству дворовых территорий в рамках федерального прокта «Формирование комфортной городской среды». (в млн руб.)
106,8 млн руб. – общая стоимость работ,
из них 72,6 млн руб. – средства федерального бюджета,
16,9 млн – средства регионального бюджета,
4,8 млн – средства городского бюджета,
13,3 млн – вклад собственников жилых помещений в МКД по условиям участия в федеральной программе.
Ремонтом объектов займутся три подрядчика. В Октябрьском и Индустриальном районах Ижевска будет работать ООО ДСК «Лидер», в Устиновском и Первомайском – ООО «КАПстрой», в Ленинском – ООО «МИЛЕНА.
Срок окончания работ в рамках контракта – 30 сентября.
Умный город
В Ижевске появится цифровой штаб
«Дорожная карта» реализации проекта «Умный Ижевск», разработанная рабочей группой Администрации города, признана одной из лучших в России. Об этом заявил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.
Он напомнил, что в прошлом году Ижевск включён в число городов-пилотов проекта «Умный город» национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Цифровая экономика Российской Федерации». Сейчас в городе совместно с республикой ведутся работы по внедрению цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин».
– Будут созданы электронные сервисы рейтингового голосования по актуальным вопросам городского хозяйства, приёма заявлений от горожан по решению имеющихся проблем с контролем исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них. В Ижевске может появиться свой цифровой штаб управления муниципалитетом, что позволит каждому жителю участвовать в управлении городом, – сказал Олег Бекмеметьев.
Правопорядок
Всем стоять по правилам
В столице Удмуртии появятся десять новых аппаратно-программных комплексов «Паркнет», их приобретут в рамках муниципально-частного партнёрства.
Сейчас в распоряжении Управления муниципальной милиции Администрации Ижевска уже есть пять таких комплексов. За прошлый год сотрудники управления взыскали с ижевчан, нарушающих правила благоустройства 24,4 млн рублей административных штрафов, за первый квартал этого – 4,1 млн, в том числе и за парковку на газонах.
Напомним, в прошлом году в Удмуртии вступил в силу региональный закон о запрете парковки на газонах. Теперь за оставленный на детских и спортивных площадках, пешеходных дорожках и озеленённых территориях автомобиль можно заплатить штраф в 2000 рублей.
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