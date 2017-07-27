В 2018 году исполняется сто лет Ижевско-Воткинскому восстанию. Долгое время об этом событии официальная историография не упоминала. Ижевско-Воткинское восстание охватывает период с 8 августа по 14 ноября 1918 года и является одним из наиболее сложных и противоречивых по своей сути явлений Гражданской войны на востоке России. Сегодня историки активно изучают это событие, они опубликовали десятки статей на эту тему. Однако для большинства жителей Удмуртии это событие – белое пятно в истории республики.
Возможно, этот пробел восполнит фильм «Восстание: 100 лет истории», съемки которого начнутся в августе этого года.
Ни за «красных», ни за «белых»
В конце июня за круглым столом в медиагруппе «Центр» собрались те, кто непосредственно участвует в создании фильма.
Автор идеи, сценарист и продюсер фильма – Сергей Курбатов. Научный консультант – Евгений Ренёв. Соавтор сценария и консультант – историк и публицист Алексей Коробейников. Задача фильма – просветительская. Этот проект одобрен Министерством культуры и туризма Удмуртской Республики, Министерством образования и науки Удмуртской Республики, а также администрацией города Ижевска.
– Мы не пытаемся выяснить, кто был виноват в той войне, а кто не был, то есть мы ни за «красных», ни за «белых». И с той, и с другой стороны население Удмуртии пострадало из-за стечения обстоятельств. Мы хотим показать в этом фильме, как все происходило, и сделать акцент, на том, насколько это ужасно, когда брат идет на брата, а сын на отца. Наша задача – показать, что гражданская война – это страшно, – говорит Сергей Курбатов.
Подготовка к съемкам
Сейчас идет работа над сценарием, который будет согласован с историками. В июле планируют заняться пошивом костюмов рабочих, красноармейцев, офицеров и горожан. Сами съемки будут проходить с середины августа по октябрь в естественных декорациях, затем – монтаж, озвучивание, запись музыки - и в 2018 году фильм увидят зрители. Предполагаемая продолжительность ленты – 60 минут.
Съемки пройдут в Ижевске, Воткинске, Сарапуле и других районах Удмуртии – на местах реальных событий.
– Сейчас, конечно, улицы поменялись, как и большинство зданий, но мы не собираемся строить архитектурные декорации, – говорит автор проекта. – Мы хотим показать, что есть люди, которые помнят историю. Мы хотим показать, что именно здесь, в Удмуртии, это все и происходило.
В съемках фильма принимают участие артисты Национального удмуртского театра. Среди членов съемочной группы режиссеры, видеооператоры и монтажеры, принимавшие участие в съемках крупных федеральных проектов – сериалов, фильмов и телешоу. Ведущий фильма – актер Удмуртского национального театра Сергей Наговицын. Также создатели фильма приглашают для участия в массовых сценах всех желающих из числа горожан. Заявку на участие можно оставить на страничке фильма «ВКонтакте».
История и творчество
Издатель журнала «Иднакар» Алексей Коробейников рассказывает:
– Темой Ижевско-Воткинского восстания мы занимаемся последние пять лет, издали более 20 книг, несколько номеров нашего журнала содержат публикации об этом событии. Сейчас готовится еще одна очень объемная книга. Дело в том, что у нас источников в архивах не очень много. Да и те почти не известны простым людям, хотя краеведы и журналисты опубликовали много статей о Гражданской войне. Но, к сожалению, невозможно отличить, что в публикациях краеведов основано на источнике, на реальных фактах, а что придумано. Мы, историки, отличаемся от краеведов тем, что ничего не придумываем, на каждую фразу и цифру мы обязательно помещаем ссылку на источник. В последние годы вокруг издательства «Иднакар» группируются и краеведы, которые поднимаются на уровень историков. Таким образом, каждый из нашего сообщества публикует не просто источники, а монографические исследования той или иной проблемы. Беда в том, что с некоторыми архивными делами сейчас работать уже невозможно: они сильно поистерлись от частого листания. Да и вообще, ни один источник нельзя принимать за абсолютную истину. А показания очевидцев обычно очень противоречивы и нередко взаимоисключают друг друга: очевидцы врут или умалчивают о тех зверствах, которые учиняли. Поэтому мы поставили целью делать как можно больше публикаций исторических документов, чтобы читатель имел возможность оценить их самостоятельно. Отрадно, что автор идеи фильма Сергей Владимирович Курбатов обратился за содействием к историкам, и это уже внушает нам уверенность, что проект состоится.
В рамках проекта были проведены исследования, основанные на архивах и воспоминаниях участников восстания.
– В любом случае, создание фильма – это творчество, работа сценаристов, режиссеров и всей труппы. И хочется пожелать, чтобы получился фильм, достойный для представления, – заявил заместитель министра культуры и туризма Удмуртской Республики Петр Данилов.
– Фильм несомненно поднимет на новый уровень историю нашего края, – считает Алексей Коробейников.
Планы на будущее
По словам создателей фильма, сегодня многим местным жителям, да и россиянам, в целом очень мало известно об Ижевско-Воткинском восстании. Поэтому фильм может стать одной из точек притяжения для развития внутреннего туризма. Когда фильм будет готов, планируется показывать его в школах, музеях и библиотеках республики. Авторы надеются, что интерес к ленте будет проявлен и со стороны телеканалов, как местных, так и федеральных.
После окончания съемок фильм будет на безвозмездной основе передан администрации города Ижевска.
Документальный фильм «Восстание: 100 лет истории» производится на спонсорские средства и также нуждается в материальной поддержке: деньги требуются на пошив костюмов, создание декораций и макетов оружия. Все, кто желает поддержать проект, могут внести средства на официальном сайте фильма www.filmprovosstanie.ru. Там же к просмотру доступны трейлер и промо-ролик фильма.
ЦИТАТА
Сергей Курбатов, сценарист и продюсер фильма «Восстание: 100 лет истории»:
– Мы не пытаемся выяснить, кто был виноват в той войне, а кто не был, то есть мы ни за «красных», ни за «белых». И с той, и с другой стороны население Удмуртии пострадало из-за стечения обстоятельств. Мы хотим показать в этом фильме, как все происходило, и сделать акцент на том, насколько это ужасно, когда брат идет на брата, а сын на отца. Наша задача – показать, что гражданская война – это страшно.
Светлана Ложкина
Фото: vk.com/filmprovosstanie
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