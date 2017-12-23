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Пространства ярких событий. Удмуртия присоединилась к всероссийскому фестивалю «Выходи гулять!»

21 декабря
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Первые гуляния прошли в минувшие пятницу и субботу в Сарапуле и Уве. Марафон зимних песен на набережной реки Камы и парад Дедов Морозов и Снегурочек в поселковом сквере «Родной край» дали старт всеросийскому фестивалю в республике.

Главная задача фестиваля городской среды «Выходи гулять!» - вовлечь жителей городов и поселений в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды». Первый год реализации проекта показал — он работает и является эффективным инструментом в создании не только благоустроенного и современного пространства дворовых и общественных территорий, но и интересного досуга людей, проживающих по соседству.

%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8 %d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%8c2 Пространства ярких событий. Удмуртия присоединилась к всероссийскому фестивалю «Выходи гулять!»

«Главная задача фестиваля – наполнить яркими событиями пространства, которые были созданы в 2017 году. Показать, как изменившиеся дворы, скверы и парки могут менять к лучшему нашу жизнь, создавать поводы для прогулок и встреч, атмосферу добрососедства и хорошего настроения», - прокомментировал событие исполняющий обязанности министра строительства Удмуртской Республики Иван Ястреб.

Мероприятия фестиваля городской среды «Выходи гулять!» будут проходить с декабря по март в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Воткинске, Камбарке, Можге. В Сарапуле – каждую пятницу, с соответствующим названием «Пятница, выходи гулять!». В эти выходные Воткинск встретит фестиваль конкурсом арт-объектов «Парад снеговиков» на обновлённой набережной Воткинского пруда. 21 декабря в Глазове в новом сквере на улице Калинина пройдёт день семейного активного отдыха «Зимние забавы». В Ижевске главной площадкой фестиваля станет Бульвар Гоголя, где 22 декабря в 14.00 состоится праздничная программа «Новогодние забавы».

Города поддержат зимними мероприятиями села и поселки – Каракулино, Ува, Кез, Малая Пурга.

Справка «УП»

В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Удмуртии были благоустроены 293 двора, 9 общественных пространств и один парк. В 2018 году работа продолжится. Удмуртия получит на реализацию приоритетного проекта 280 млн. рублей из федерального бюджета, а также выделит из бюджета региона 65,8 млн. рублей на софинансирование мероприятий.

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