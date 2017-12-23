«Главная задача фестиваля – наполнить яркими событиями пространства, которые были созданы в 2017 году. Показать, как изменившиеся дворы, скверы и парки могут менять к лучшему нашу жизнь, создавать поводы для прогулок и встреч, атмосферу добрососедства и хорошего настроения», - прокомментировал событие исполняющий обязанности министра строительства Удмуртской Республики Иван Ястреб.
Мероприятия фестиваля городской среды «Выходи гулять!» будут проходить с декабря по март в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Воткинске, Камбарке, Можге. В Сарапуле – каждую пятницу, с соответствующим названием «Пятница, выходи гулять!». В эти выходные Воткинск встретит фестиваль конкурсом арт-объектов «Парад снеговиков» на обновлённой набережной Воткинского пруда. 21 декабря в Глазове в новом сквере на улице Калинина пройдёт день семейного активного отдыха «Зимние забавы». В Ижевске главной площадкой фестиваля станет Бульвар Гоголя, где 22 декабря в 14.00 состоится праздничная программа «Новогодние забавы».
Города поддержат зимними мероприятиями села и поселки – Каракулино, Ува, Кез, Малая Пурга.
Справка «УП»
В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Удмуртии были благоустроены 293 двора, 9 общественных пространств и один парк. В 2018 году работа продолжится. Удмуртия получит на реализацию приоритетного проекта 280 млн. рублей из федерального бюджета, а также выделит из бюджета региона 65,8 млн. рублей на софинансирование мероприятий.
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