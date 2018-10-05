**Сегодня, 4 октября, Глава Удмуртии Александр Бречалов совершил рабочую поездку в поселок Кез. Вмест...

**Сегодня, накануне Дня учителя, в Резиденции Главы Удмуртии заместитель Председателя Правительства У...