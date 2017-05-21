Прощание с бывшим президентом Удмуртии Александром Волковым, скончавшимся накануне, 20 мая, пройдет в Ижевске, в Свято-Михайловском соборе. Об этом сообщают информационные агентства Удмуртии, ссылаясь на слова митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина.
По информации ИА «Удмуртия», таково было пожелание родственников – чтобы прощание и отпевание прошло в «соборе, который он строил». Напомним, благодаря решению Александра Волкова в 2000 году было принято постановление о воссоздании храма.
Церемония будет открытой, чтобы попрощаться с бывшим президентом Удмуртии смогли жители республики.
Фото: panoramio.com
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