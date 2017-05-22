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Прощание с первым президентом Удмуртии Александром Волковым предварительно намечено на среду, 24 мая

22 мая
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Прощание с бывшим президентом республики, скончавшимся 20 мая, пройдет в Свято-Михайловском соборе

18622573 785324291626780 1637798354173769032 n Прощание с первым президентом Удмуртии Александром Волковым предварительно намечено на среду, 24 мая

Прощание с первым президентом Удмуртии Александром Волковым, возможно, состоится в среду, 24 мая. Об этом сегодня, 22 мая, сообщил на аппаратном совещании врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

Создана рабочая группа по организации похорон, которую возглавил премьер-министр Виктор Савельев. В составе группы Юрий Питкевич, бывший долгие годы председателем правительства Удмуртии.

Напомним, прощание с бывшим президентом республики, скончавшимся 20 мая, пройдет в Свято-Михайловском соборе.

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