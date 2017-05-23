Владельцев торговых точек Ижевска заставят заниматься благоустройством Юрий Тюрин: "Подход к тем предпринимателям, которые не идут навстречу в вопросах благоустройства, буд...

Руководитель Удмуртии встретился с представителями банковской сферы В Удмуртии будет запущен пилотный проект по повышению финансовой грамотности...

Московская зарплата выпускников ИжГТУ превышает 70 тысяч рублей ИжГТУ вошел в рейтинг лучших технических вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в IT-...