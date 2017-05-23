Прощание с Александром Волковым будет проходить в течение двух дней, сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
23 мая с 11 до 19 часов - прощание с А.А. Волковым в Русском драматическом театре.
24 мая с 9-00 до 11.00 - церемония прощания в Свято-Михайловском соборе.
в 11.00 - гражданская панихида и отпевание.
Волкова Александра Александровича похоронят на Хохряковском кладбище города Ижевска.
Фото: repinlife.ru
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