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Прощание с Александром Волковым пройдет в Ижевске 23 и 24 мая

22 мая
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Volkov sogl necrolog Прощание с Александром Волковым пройдет в Ижевске 23 и 24 мая

Прощание с Александром Волковым будет проходить в течение двух дней, сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

23 мая с 11 до 19 часов - прощание с А.А. Волковым в Русском драматическом театре.

24 мая с 9-00 до 11.00 - церемония прощания в Свято-Михайловском соборе.

в 11.00 - гражданская панихида и отпевание.

Волкова Александра Александровича похоронят на Хохряковском кладбище города Ижевска.

Фото: repinlife.ru

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