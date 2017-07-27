В рамках проекта #СделановУдмуртии по приглашению Правительства Удмуртии прошла встреча управляющего директора по нефинансовой поддержке РЭЦ Константина Евстюхина с промышленниками региона. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, запрос на такого рода сотрудничество был сформулирован 5 июня на совещании представителя экспортного центра с руководителями промышленных предприятий региона.
«Спустя полтора месяца достигнуты конкретные результаты, - прокомментировал временно исполняющий главы Удмуртии Александр Бречалов. – Ряд предприятий Удмуртии при поддержке Российского экспортного центра получил возможности для развития на принципиально новом уровне. Так и должен работать проект #СделановУдмуртии».
Заводу «Элеконд» РЭЦ предоставил инфраструктуру собственного представительства в Тегеране для проработки контрактов на поставку электроконденсаторов. Созданы условия для выхода на внешние рынки новой продукции завода – солнечных панелей. Потенциальный партнёр, желающий закупать панели, найден в Катаре. Началась разработка проекта для массового производства и экспорта солнечных панелей нового поколения.
Начался поиск партнеров в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии по продажам спортивного и охотничьего оружия Концерна «Калашников», поиск партнеров по поставкам системы сотовой связи с переносом емкости на рынках Вьетнама и Аргентины по заявке Ижевского радиозавода. В интересах ИЭМЗ «Купол» ведётся проработка заинтересованности в покупке насосного оборудования, в том числе для малодебетных скважин, с компаниями Ирана и Мексики. «Аксион-Холдинг» совместно с РЭЦ разрабатывает алгоритмы выхода своей гражданской продукции на рынки Вьетнама и Аргентины.
Российский экспортный центр готов предоставить экспортерам Удмуртии субсидии на компенсацию части затрат на транспортировку товаров в страны дальнего зарубежья и СНГ и помогает пройти международную сертификацию.
Предприятия из Удмуртии, сотрудничающие с Российским экспортным центром, стали ядром стенда РЭЦ на международной промышленной выставке «Иннопром-2017», которая прошла в Екатеринбурге 10-13 июля. Участие организовано на безвозмездной основе. Потенциальный партнёр завода «Элеконд» в Катаре был найден именно в рамках байерской программы «Иннопрома».
Поддержка и субсидирование выставочной деятельности будет продолжена. Уже есть планы по участию ИЭМЗ «Купол» в международной выставке ArgentinaOil&GasExpo 2017, также на стенде Российского экспортного центра.
«Уже на старте партнёрских отношений промышленного комплекса Удмуртии с Российским экспортным центром мы видим их высокую результативность. Пока мы сосредоточили усилия на поддержке экспорта гражданской продукции предприятий ОПК. Это одно из условий для решения государственной задачи по диверсификации оборонной промышленности за счёт выпуска продукции гражданского назначения. В перспективе направлений сотрудничества станет больше. Любое предприятие, готовое осваивать международные рынки, сможет получить профессиональную поддержку. Опираясь на собственные возможности высокотехнологичного промышленного комплекса и поддержку РЭЦ, Удмуртия сможет увеличить свой вклад в развитие российского несырьевого экспорта, – тем самым значительно укрепив экономику региона», - подчеркнул Александр Бречалов.
Фото: drive.joojle.com
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