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Промплощадка для роста

29 мая
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Около 300 миллионов рублей получит Удмуртия в 2019 году на поддержку промышленных парков

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Министр экономики УР Михаил Тумин и директор УК ООО «Индустриальный парк «Развитие» Михаил Ромашов подписали соглашение о предоставлении субсидии индустриальному парку «Металлургический». Средства выделят в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В конце прошлого года проект индустриального парка «Металлургический» стал победителем конкурса Минэкономразвития РФ на субсидирование региональных технопарков. Всего на конкурс было представлено 83 заявки из 50 субъектов страны. В финал вышли 23 проекта промышленных парков, из них два из Удмуртии.

– Республика участвует в национальном проекте по развитию малого и среднего предпринимательства и в этом году получит 298 млн рублей на строительство и развитие промышленных парков. 229 млн рублей будет направлено на реализацию проекта УК ООО «Индустриальный парк «Развитие», оставшуюся сумму – на промпарк «Индустриальный» в городе Воткинске, – пояснил первый заместитель Председателя Правительства УР Александр Свинин.

Строительство промпарка «Развитие» началось ещё 2016 году. Сегодня здесь 10 резидентов – это предприятия среднего и малого бизнеса с общей годовой выручкой почти 600 млн рублей, на которых создано 160 новых рабочих мест. После завершения проекта их количество должно вырасти втрое.

– До конца 2019 года мы планируем завершить 5-ю очередь строительства – это 10 тысяч кв. метров новых площадей. А до конца 2024-го ввести в строй более 30 тысяч кв. метров производственных цехов, а также реконструировать дороги и обновить все коммунальные сети на площадке. Помещения строим из современных энергосберегающих материалов по европейским стандартам. Это позволяет нашим резидентам снизить расходы на отопление и электроэнергию. Также промпарк по запросу может оснастить помещения кран-балками или закупить другое оборудование, которое резиденту отдадут в аренду с правом выкупа. По сути, это возможность начать свой бизнес с низкого старта, на готовой инфраструктуре. Предпринимателю только нужно прийти, вставить вилку в розетку – и можно начинать работать, – рассказал директор УК ООО «Индустриальный парк «Развитие» Михаил Ромашов.

Александр Свинин добавил: что государство не только вкладывается в строительство современных промзон деньгами, но и предоставляет резидентам технопарков налоговые льготы:

– Сегодня льготы имеют предприятия-резиденты, которые работают по упрощённой системе налогообложения. В июне правительство республики будет выходить с предложением в Госсовет о дополнительных налоговых преференциях для резидентов промышленных парков, которые находятся на общей системе налогообложения: у них будут обнулены имущественные налоги и снижена ставка по налогу на прибыль – сказал первый вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что подобные проекты – успешный пример развития инфраструктуры и реализации национальных проектов в Удмуртии.

– Только в Ижевске в этом году появится 10 тысяч кв. метров новых площадей для малого и среднего бизнеса, – отметил Александр Свинин. – А до конца 2024 года на этой площадке будет организовано порядка 400 новых рабочих мест, более 30 новых субъектов малого и среднего предпринимательства получат новые современные производственные площади. Выигрывают от этого все: предприниматели, город, бюджет. В 2018 году рост налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства составил более 500 млн рублей. При этом малый бизнес в структуре бюджета УР налогами прирастает быстрее, чем любой другой сегмент предпринимательства. Поэтому сегодня мы делаем ставку на малый бизнес – именно он должен помочь республике выполнять свои социальные обязательства.

Правительство Удмуртии продолжит привлекать федеральные средства в развитие промышленных площадок. Республика подготовит заявку в Минэкономразвития РФ на 2020 год на сумму в 500 миллионов рублей. «Наш целевой показатель – до 2024 года создать на территории Удмуртии семь промышленных парков», – резюмировал Александр Свинин.

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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