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Прокуроры с мячом

3 марта
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У работников прокуратуры Удмуртии стало традицией проводить в феврале турнир по мини-футболу на открытом стадионе. Теперь это позволяет искусственное покрытие, а бывало, и на снегу играли.

Вот и в этот раз девять команд сразились между собой. В том числе за команду аппарата республиканской прокуратуры выступал прокурор Сергей Панов. В «Удмуртской правде» по манере игры его иногда сравнивали с зенитовцем Валентином Кирилловым. Турнир прошел на стадионе «Торпедо», поле с особым тщанием готовилось под руководством Вячеслава Галстяна и Александра Заикина. Это отметил главный судья турнира Николай Пушин.

– Я понимаю, насколько трудно в феврале было держать площадку чистой от снега. Сразу видно, что в этом деле работники знают толк, а их руководители – бывшие мастера футбола, с ними приятно сотрудничать. Знаешь, что не подведут, - сказал Сергей Панов.

Кроме своих болельщиков, приехавших вместе с командами, на трибуне можно было увидеть учащихся ДЮСШ № 9 и министра внутренних дел по Удмуртии Александра Первухина, и начальника управления МЧС Петра Фомина. В финальную часть турнира пробились команды аппарата прокуратуры Удмуртской Республики, прокуратуры Завьяловского района и прокуратуры Индустриального района Ижевска. В таком порядке они и заняли призовые места.

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Автор статьи

Павел КУЛЬКОВ Все материалы этого автора

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