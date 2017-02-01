31 января 2017 года в прокуратуре Удмуртской Республики состоится «Прямая линия» по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции.
Работа «Прямой линии» будет организована с 14 до 16 часов, сообщается на официальном сайте ведомства.
Жители Удмуртии могут позвонить в указанное время по телефонам «Прямой линии»: 8 (3412) 94-85-60, 8(3412)94-85-19 и задать вопросы, касающиеся применения антикоррупционного законодательства, а также сообщить о фактах коррупции.
Фото: polit-gid.ru
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