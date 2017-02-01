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Прокуратура Удмуртии проводит прямую линию по вопросам противодействия коррупции

31 января
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emktzk4uzc 445 Прокуратура Удмуртии проводит прямую линию по вопросам противодействия коррупции

31 января 2017 года в прокуратуре Удмуртской Республики состоится «Прямая линия» по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Работа «Прямой линии» будет организована с 14 до 16 часов, сообщается на официальном сайте ведомства.

Жители Удмуртии могут позвонить в указанное время по телефонам «Прямой линии»: 8 (3412) 94-85-60, 8(3412)94-85-19 и задать вопросы, касающиеся применения антикоррупционного законодательства, а также сообщить о фактах коррупции.

Фото: polit-gid.ru

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Метки: прокуратура УР прямая линия противодействие коррупции

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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