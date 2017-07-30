В первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объёмы производства гражданской продукции на ИЭМЗ «Купол» выросли на 57 процентов, услуги производственного характера - на 14 процентов. Об этом 28 июля генеральный директор акционерного общества Фанил Зиятдинов рассказал Александру Бречалову во время рабочего визита руководителя республии на предприятие.
Александр Бречалов ознакомился с работой инновационного оборудования в Цехе по производству сверхчистых материалов – уникального производственного комплекса по изготовлению материалов для микроэлектроники, не имеющего аналогов в России, и осмотрел Механосборочный цех. Здесь проведена реконструкция цеха автоматного производства, благодаря которой удалось значительно повысить качество деталей и производительность автоматного производства, существенно снизить трудоёмкость изготовления продукции и освободить более 250 кв. м производственных площадей.
В общей сложности на техническое перевооружение ИЭМЗ «Купол» в 2016-2018 годах планируется выделить около трёх миллиардов рублей. За последние 3 года введено в эксплуатацию 411 единиц технологического оборудования, при этом выведено из эксплуатации 270 единиц.
Стратегическая задача по диверсификации - рост объёмов производства гражданской продукции к 2020 году в 3 раза.
Руководитель Удмуртской Республики встретился с трудовым коллективом предприятия и вручил государственные награды Российской Федерации лучшим работникам завода.
«Я очень рад быть снова на Куполе и считаю себя уже частью вашего большого и дружного коллектива. За те 3,5 месяца, которые я работаю в Удмуртии, чаще всего я сталкивался именно с вашим предприятием. За это время я увидел, что у вас славная история, хорошие традиции и перспективное будущее. Потому что у вас действительно настоящий сплав и опыта, в лице ваших ветеранов, которых чтут и уважают, и молодёжи. И самое главное – у вас по-настоящему современная и профессиональная команда управленцев во главе с генеральным директором», - сказал Александр Бречалов.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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