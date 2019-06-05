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Проход разрешён

5 июня
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Госдума вводит штрафы за отказ обслуживать инвалидов

Disabled disabled human being driving help lame handicap mobile constant nursing home 642349 Проход разрешён

Ограниченные возможности у человека или пожилой возраст не могут быть причиной для отказа в обслуживании. Так решили депутаты Госдумы, проголосовав в первом чтении за законопроект о штрафах для тех, кто сознательно ущемляет права пенсионеров и инвалидов. Появление законопроекта, внесённого правительством, связано с целым рядом громких историй, когда в обслуживании клиентам отказывали рестораны или прочие организации. Например, резонансный случай произошёл в Екатеринбурге: инвалида-колясочника не пустили в ресторан, чтобы он «не портил» настроение посетителям. А камчатское кафе отказало в обслуживании незрячему, так как администрация заведения не хотела пускать инвалида вместе с собакой-поводырём. Не помогли и документы, подтверждающие, что мужчина не может обходиться без четвероногого помощника.

Вводятся штрафы для тех, кто сознательно дискриминирует социально не защищённых граждан.

«Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребёнком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они «не нравятся» охраннику магазина или не соответствуют «имиджу» ресторана», - заявил, комментируя инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин. К сожалению, такие случаи нередки, отметил он. Ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобным поведением обслуживающего персонала. На тех же, кто позволяет себе такое отношение к людям, не всегда влияет общественное осуждение.

Права этих людей помогут защитить финансовые санкции. Законопроектом вводятся штрафы для тех, кто сознательно дискриминирует социально незащищённых граждан, - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических. Ко второму чтению «планка» штрафов может вырасти, предупредили в профильном комитете Госдумы. «Законопроект направлен на снижение числа проявлений дискриминации, к которым крайне чувствительно общественное мнение и которые вызывают большой резонанс», - заявила депутатам глава Роспотребнадзора Анна Попова. Поправки предусматривают ряд исключений, при которых продавец или поставщик услуг может отказать клиенту с ограниченными возможностями. В этом списке - ограничения, применяемые при перевозке пассажиров авиационным транспортом. Кроме того, при наличии оснований можно отказать в доступе к развлекательным объектам повышенной опасности (имеются в виду аттракционы). Кроме того, речь идёт и о продаже отдельных видов товаров или оказании услуг несовершеннолетним.

Татьяна Замахина

«Российская газета - Федеральный выпуск» № 110 (7868) https://rg.ru/2019/05/22/gosduma-vvodit-shtrafy-za-otkaz-obsluzhivat-invalidov.html

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