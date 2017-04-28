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Прогулка с врачом пройдет в Ижевске 29 апреля

27 апреля
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Progulka s vrachom Прогулка с врачом пройдет в Ижевске 29 апреля

Очередная акция «Прогулка с врачом» состоится в Зоопарке Удмуртии 29 апреля. Тема прогулки – «Формула здоровья».

Во время акции на лекции по здоровому образу жизни можно будет узнать, почему так важно вести здоровый образ жизни и из чего он складывается. Особе внимание будет уделено теме диспансеризации и ее значению в сохранении здоровья.

Кроме того, участники акции смогут научиться правильно дозировать физические нагрузки, узнать уровень насыщения крови кислородом, измерить артериальное давление.

Начало в 10 часов.

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