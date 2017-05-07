В ходе совместного заседания Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин отметил эффективность общественного контроля со стороны ОНФ.
По словам главы государства, это позволило сделать работу по реализации «майских указов» более эффективной. Особое внимание было уделено качеству домов, возведенных по федеральной программе переселения граждан из аварийного жилья, которая осуществляется в рамках исполнения «майского указа».
По оценкам экспертов регионального отделения ОНФ в Удмуртии, вопрос расселения аварийного жилья остается актуальным для региона.
Активисты ОНФ проводят мониторинги жилья, построенного для переселенцев из ветхих домов. По итогам этих мониторингов были выявлены факты сдачи жилья низкого качества. Негативную картину дополнили и дома в Малопургинском районе Удмуртии с плесенью и трещинами на стенах. Кроме того, в большинстве из них не оказалось ни канализации, ни горячей воды, ни благоустройства придомовых территорий.
Активистами регионального отделения ОНФ в Удмуртии в марте 2016 г. были выявлены «новые аварийные» дома в деревне Кечево и селе Малая Пурга. По итогам рейда эти дома были включены в реестр «новых аварийных» домов Центра ОНФ «Народная экспертиза». В течение года общественники добивались от администрации Малопургинского района устранения строительных дефектов и создания комфортных условий жизни для людей.
«В настоящее время в ежедневном режиме совместно с застройщиками эксперты ОНФ разрабатывают пошаговую «дорожную карту» по устранению замечаний/ Более того, работы уже начались. В Кечевском доме ведется перемонтаж окон, переделка откосов и утепление стен, также уже готово проектное решение по устройству туалетов в квартирах. В домах в с. Малая Пурга на ул. Колхозная ведутся работы по укреплению полов, замене входных дверей и также готовы проекты на туалеты. В домах проводится обследование трещин. Очень важно выяснить путем проведения экспертизы первопричины появления плесени и трещин и затем устранять их. Будем контролировать все этапы работ», – прокомментировал эксперт регионального отделения ОНФ Евгений Сомов.
Кроме того, врио Главы Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о создании рабочей группы в регионе по проверке качества всех домов, построенных по программе. В состав группы вошли и три представителя регионального отделения ОНФ – Алексей Серебренников, Евгений Сомов и Альберт Нафиков.
«Предстоит масштабная кропотливая работа. Уже состоялось первое заседание рабочей группы. Нужно обследовать более 200 домов, причем необходимо совершить поквартирный обход, провести осмотр, поговорить с жителями. Приняли решение начать работу с 10 мая. Первый пункт - Алнашский район», — рассказал член регионального штаба ОНФ в Удмуртии Алексей Серебренников.
Пресс-служба ОНФ в УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.