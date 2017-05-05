9 мая празднование Дня Победы в Ижевске начнется в 9.00 с возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы в Сквере Победы.
В 10.00 состоится традиционный Парад Победы, в котором примут участие военно-патриотические объединения, воинские подразделения, силовые структуры, представители промышленных предприятий Удмуртской Республики. В механизированной части Парада свою технику представят шесть предприятий оборонного комплекса Удмуртии, три силовых ведомства, Миндортранс УР, Минсельхоз УР, ДОСААФ и ретро-автомобили частных лиц. Завершится Парад спортивно-хореографической композицией под песню «День Победы», 210 флагоносцев выйдут с флагами цвета российского триколора.
В 10.30 начнется Общероссийская акция «Бессмертный полк». Формирование колонны «Бессмертного полка» будет проходить с 10.00 между 2-й городской поликлиникой и Доской почета УР. Принять участие в акции может любой желающий, записываться заранее не нужно. По вопросам участия в акции можно обратиться в Центр «Патриот Отечества» (телефон 51-26-41), Республиканский центр развития молодежного, детского движения (телефон 43-03-12), УРО МООО «Российские студенческие отряды» (телефон 95-69-49). В этом году прийти на акцию можно с портретом «своего» ветерана не только установленного образца, но и взять любую фотографию из семейного архива, или просто на листе написать фамилию, имя, отчество ветерана и где он служил.
С 10.00 на площадках города будут проходить массовые мероприятия: на ул. Наговицына - «Город мастеров»: выставка изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел, на площадках у Госсовета УР и Ротонде за Домом Правительства - праздничная программа «На привале Победы» с участием творческих коллективов Ижевска и Удмуртии.
В 13.00 одновременно на всех площадках начнется республиканская акция - исполнение песни «Катюша».
На Центральной площади с 15.30 до 21.00 будут выступать профессиональные творческие коллективы Удмуртии.
На набережной Ижевского пруда с 14.00 до 18.00 состоится интерактивно-развлекательная программа - здесь будет оборудована площадка для подготовки сдачи норм ГТО, пройдут показательные выступления клуба «Патриот», демонстрация пожарной техники, историческая реконструкция, концертная программа.
В Ротонде за Домом Правительства УР с 15.00 до 20.00 будут представлены праздничная программа, посвященная Дню Победы, с участием творческих коллективов и солистов детских школ искусств и камерного хора им. П.И. Чайковского, а также выставка художественных работ учащихся детских школ искусств.
На площадке у Монумента «Навеки с Россией» с 17.30 до 19.30 - «Концерт Мира», праздничная концертная программа с участием детских творческих коллективов города. Здесь же с 19.30 до 22.00 пройдет «Караоке-битва» - проект радио «Адам», где будут подведены итоги ежегодного музыкального конкурса, посвященного празднованию Дня Победы. В этом проекте примут участие около 300 человек.
С 19.55 до 20.00 - на всех площадках пройдет Минута молчания «И помнит мир спасенный…»
А завершится праздник в 22.00 фейерверком.
Традиционные мероприятия 9 мая состоятся и в районах города: праздничные гуляния в Парке Космонавтов, праздничная концертная программа в Парке им. С.М. Кирова, Зоопарке Удмуртии, на площадке перед ТРЦ «Италмас».
Также будет временно ограничено движение транспортных средств с прекращением движения всех видов транспортных средств, включая маршруты регулярных перевозок пассажирского транспорта общего пользования:
9 мая с 8.30 до 22.30 - по ул. Коммунаров на участке от ул. Советская до ул. пер Широкий, ул. Советская на участке от ул. Красноармейская до ул. Коммунаров, по ул. Красногеройская на участке от ул. К. Маркса до ул. Пушкинская, по ул. Бородина на участке от ул. К. Маркса до ул. Пушкинская; по ул. В. Сивкова на участке от ул. Бородина до ул. Красногеройская; по ул. Пушкинская на участке от ул. Ленина до ул. Кирова, по ул. Лихвинцева на участке от пл. 50 лет Октября до ул. Пушкинская, по пл. 50 лет Октября на участке от Карлутской площади до ул. Лихвинцева, по пер. Широкий на участке от ул. Коммунаров до ул. К. Маркса, по ул. М. Горького на участке от ул. Бородина до ул. пер. Широкий, по ул. Милиционная на участке от ул. пер. Широкий до ул. Бородина.
Напоминаем, что в соответствии со ст. 1 Закона Удмуртской Республики «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики» установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий.
Полная программа мероприятий, посвященных Дню Победы в Ижевске, размещена на официальном сайте города www.izh.ru.
Информационно-аналитическое управление администрации города Ижевска
Фото: мояудмуртия.рф
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