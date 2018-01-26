Чемпионат JuniorSkills проходит на нескольких уровнях: регион - Россия - мир. В прошлом году команде из Ижевска удалось пробиться во второй этап, который прошёл в Краснодаре. Ребята отлично справились с заданиями и заняли третье место. Кто знает, каких успехов добьются нынешние участники?
В этом году чемпионат профмастерства расширил свои границы. Он будет проходить на трёх площадках: детский технопарк «Кванториум», Сарапульский политехнический колледж, Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж.
На первой площадке будут представлены основные компетенции технической направленности.
Интернет-вещи. Ребята должны запрограммировать «умный дом» - систему автоматизации жилья. То есть все приборы в доме должны работать автоматически, без помощи человека.
Мобильная робототехника. Ученики должны сконструировать робота, который может самостоятельно передвигаться, собирать и сортировать урожай.
Инженерный дизайн – проектирование «Уголка школьника» и его оснащение.
Сетевое и системное администрирование – подбор комплектующих, базовая настройка компьютера, установка операционных систем и т.д.
В Сарапуле школьники посоревнуются в агрономии. Им нужно будет приготовить почвогрунт для выращивания рассады овощных культур, определить вредителей и болезни растений.
На базе социально-педагогического колледжа пройдут презентационные компетенции: физическая культура и спорт, организация досуга детей и взрослых, дополнительное образование в области технического творчества.
— JuniorSkills - это реальная возможность проявить себя. Навыки, которые приобретают школьники во время чемпионата, ценятся крупными компаниями, которые лидируют в IT-сфере, в программировании. Представители этих компаний оценивают ребят, берут их на заметку, понимая, что через несколько лет они смогут стать их работниками, - считает Владимир Бельтюков, специалист детского технопарка «Кванториум».
JuniorSkills — «молодёжные навыки». Это «младшая лига» всемирно известных соревнований профессионального мастерства WorldSkills («Мировые навыки»), идущих почти 70 лет и объединяющих 72 страны!
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