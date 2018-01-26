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Программа настоящего и будущего. Более 100 школьников со всей Удмуртии покажут своё профессиональное мастерство

25 января
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С 24 по 26 января в Ижевске пройдёт JuniorSkills - чемпионат, в котором примут участие школьники от 10 до 17 лет со всех уголков республики: Глазов, Воткинск, Игра, Сарапул. Соревнования проходят по нескольким направлениям – в каждом определят победителей. Чтобы стать лучшим в своём деле, нужно решить непростое задание: описать проект, сконструировать и презентовать разработку.

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Чемпионат JuniorSkills проходит на нескольких уровнях: регион - Россия - мир. В прошлом году команде из Ижевска удалось пробиться во второй этап, который прошёл в Краснодаре. Ребята отлично справились с заданиями и заняли третье место. Кто знает, каких успехов добьются нынешние участники?

В этом году чемпионат профмастерства расширил свои границы. Он будет проходить на трёх площадках: детский технопарк «Кванториум», Сарапульский политехнический колледж, Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж.

На первой площадке будут представлены основные компетенции технической направленности.

  1. Интернет-вещи. Ребята должны запрограммировать «умный дом» - систему автоматизации жилья. То есть все приборы в доме должны работать автоматически, без помощи человека.

  2. Мобильная робототехника. Ученики должны сконструировать робота, который может самостоятельно передвигаться, собирать и сортировать урожай.

  3. Инженерный дизайн – проектирование «Уголка школьника» и его оснащение.

  4. Сетевое и системное администрирование – подбор комплектующих, базовая настройка компьютера, установка операционных систем и т.д.

В Сарапуле школьники посоревнуются в агрономии. Им нужно будет приготовить почвогрунт для выращивания рассады овощных культур, определить вредителей и болезни растений.

На базе социально-педагогического колледжа пройдут презентационные компетенции: физическая культура и спорт, организация досуга детей и взрослых, дополнительное образование в области технического творчества.

— JuniorSkills - это реальная возможность проявить себя. Навыки, которые приобретают школьники во время чемпионата, ценятся крупными компаниями, которые лидируют в IT-сфере, в программировании. Представители этих компаний оценивают ребят, берут их на заметку, понимая, что через несколько лет они смогут стать их работниками, - считает Владимир Бельтюков, специалист детского технопарка «Кванториум».

JuniorSkills — «молодёжные навыки». Это «младшая лига» всемирно известных соревнований профессионального мастерства WorldSkills («Мировые навыки»), идущих почти 70 лет и объединяющих 72 страны!

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