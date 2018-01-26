Учёба до первой звезды. В ижевских школах не хватает 10 тысяч учебных мест В новом учебном году в республиканском лицее-интернате в микрорайоне «Столичный» Ижевска откроют четы...

Кадеты Удмуртского кадетского корпуса ПФО готовятся к окружным состязаниям С 12 февраля в Перми пройдет Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!»....

Потребители и просветители. Удмуртская «Школа грамотного потребителя» вошла в десятку лучших в стране Рейтинг качества реализации федерального проекта составили его координаторы – представители партии «Е...