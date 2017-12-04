На что рассчитывать Удмуртии?
Депутат определил бюджет предстоящего года как бюджет полного исполнения социальных обязательств государства и даже их расширения. По словам парламентария, документ учитывает повышение до уровня прожиточного минимума минимального размера оплаты труда, более раннюю и более полную индексацию пенсий и денежного довольствия военнослужащим, которое было заморожено в период кризиса на 5 лет.
С 1 января 2018 года МРОТ будет увеличен до 85 процентов от прожиточного минимума второго квартала 2017 года и составит 9489 рублей, а с 1 января 2019 года будет полностью доведен до уровня прожиточного минимума второго квартала предыдущего года. При этом, если прожиточный минимум в условиях дефляции будет снижен, размер МРОТ не уменьшится.
Важное решение принято и в отношении пенсий. Если раньше пенсионные выплаты индексировались дважды, то с 1 января 2018 года индексация будет производиться один раз в начале года сразу по двум параметрам: инфляции предыдущего года и по доходам Пенсионного фонда . – В этом бюджете заложены цифры, позволяющие в полном объеме исполнить майские указы Президента и указы, касающиеся заработной платы. Содержится достаточно серьезная поддержка регионов на эти цели. Этот бюджет явился продолжением важных и значимых проектов, которые были инициированы, таких, как, например, «Городская среда». Все эти проекты нашли свое отражение в бюджете. Это бюджет финансовой стабильности и самой низкой, рекордной за последние десятилетия в России инфляции. Бюджет предполагает экономический рост, причем качественный экономический рост. Доля доходов от нефтегазового сектора неуклонно снижается а доля доходов от производственных секторов нашей экономики увеличивается, - подчеркнул Андрей Исаев. Что касается финансовой поддержки Удмуртии со стороны федерации, то, по словам Андрея Константиновича, благодаря совместной работе руководства республики и депутатов Федерального собрания удалось добиться беспрецедентного ее размера. Общие межбюджетные трансферты, которые получит республика в 2018 году, - 14 367 810,7 тысячи рублей. Из них более 8 миллиардов рублей составят дотации, наиболее привлекательный вид трансфертов. В том числе дотации на сбалансированность бюджетной обеспеченности более 3,632 миллиарда рублей, дотации на повышение заработной платы работников более 4,5 миллиарда рублей, субсидии в бюджет в размере 3,283 миллиарда рублей. Из них 71 миллион пойдет на развитие здравоохранения, более 692 миллионов на развитие образования.
Почти 62 миллиона поступит на экономическое развитие и инновации в экономике, почти 1,7 миллиарда рублей на государственные программы развития сельского хозяйства. Субвений в республику поступит 2,809 миллиарда рублей, из них на программу социальной поддержки граждан 1877180 тысяч, и на содействие занятости почти половина миллиарда рублей.
– Хотел бы еще обратить внимание, это не отражено в прямых дотациях республики, но по инициативе главы республики мы провели специальную работу, и в поправках правительства учтены еще два серьезных пожелания республики. Фактически это федеральные адресные инвестиционные программы. Это выделение дополнительно 198 800 тысяч рублей на строительство детского сада в Ленинском районе Ижевска, и 148 598 тысяч на строительство средней общеобразовательной школы в Совхозном. Это те решения, которых нам вместе удалось достичь, - отметил Андрей Исаев.
Депутата дополнил Глава Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил, что были выделены средства в объеме 270 миллионов рублей на финансирование строительства нового здания школы в переулке Прасовском в Ижевске.
– Была проведена огромная работа по финансированию наших объектов из Резервного фонда Президента России. Это беспрецедентная сумма - почти 300 миллионов рублей. Мне только что доложили, что деньги доводятся. Хотя с нашей стороны было много нарушений при подготовке документов, сегодня решение уже принято. Остались технические процедуры. Поликлиника в Ленинском районе города Ижевска и спортзал в Физико-математическом лицее города Глазова будут профинансированы, – отметил Александр Бречалов.
Особенный бюджет
Представляя проект бюджета, министр финансов республики Станислав Евдокимов подчеркнул, что главными задачами при его формировании стали обеспечение устойчивости, гарантированное исполнение всех социальных обязательств, поддержание государственного долга на экономически безопасном уровне для республики и постепенный переход к профицитному бюджету. Для того чтобы выполнить эти задачи, а также соблюсти условия соглашения с Министерством финансов Российской Федерации, которое позволяет республике участвовать в программе замещения коммерческих кредитов бюджетными, необходимо ужесточить параметры регионального бюджета и снизить объем государственного долга.
В проекте закона доходная часть республиканского бюджета в 2018 году составит около 59,7 миллиарда рублей. Расходная – 58,4 миллиарда. Профицит – 1,2 миллиарда рублей.
– Это необходимый момент для соблюдения условий соглашения с Минфином России в части погашения наших долговых обязательств, - подчеркнул глава финансового ведомства.
Налоговые и неналоговые доходы запланированы в сумме 49499 миллионов рублей. Темп роста к первоначальному плану 2017 года 97 процентов. В основу доходов лег прогноз социально-экономического развития региона и прогнозы главных администраторов доходов бюджета. Налог на прибыль запланирован со снижением.
– Это связано с тем, что в бюджете есть переплаты от отдельных предприятий, которые прогнозируются к возврату в следующем году, а также с цикличностью производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Все остальные налоги у нас запланированы с ростом в том числе НДФЛ 109,5 процента к первоначальному плану 2017 года, - пояснил Станислав Петрович.
Стратегия формирования расходной части, как заметил министр, ориентирована на те доходы, которые республика может получить гарантированно без привлечения коммерческих кредитов. Экономия средств не затронула социальные обязательства перед гражданами. Все они будут выполнены. Доля социальных расходов в бюджете составит 69 процентов, что выше, чем в прошлом году. Бюджет учитывает повышение МРОТ, индексацию заработной платы, социальных выплат и стипендиального фонда. В полном объеме запланировано обеспечение расходных обязательств, для которых предусмотрено софинансирование из федерального бюджета.
Комментируя дальнейшую работу над проектом бюджета, Председатель Государственного Совета Алексей Прасолов отметил, что депутаты и дальше будут предметно подходить к финансированию каждой отрасли при распределении дополнительных средств.
– Бюджет прошел все комиссии, и все они серьезно подошли к рассмотрению буквально каждого пункта финансового документа. Да, с сегодня сложный и достаточно тяжелый бюджет, потому что расходы на сегодняшний день реально достигают 67 миллиардов, и мы планируем только 58. По доходам достигнуто 65 миллиардов, а в наших планах - 59, - отметил Алексей Михайлович. - Соотношение, как понимаете, достаточно серьезное. Но, тем не менее мы сознательно пошли на эти цифры и поставили перед собой задачу привлечь инвестиции, повысить производительность труда и доходность бюджета в целом. Цифры, безусловно, будут меняться, меняться в лучшую сторону. Благодаря тому, что мы обозначили для российского Минфина такую форму бюджета республики, мы получили хорошую оценку и можем рассчитывать на дополнительные дотации, субсидии и субвенции…и, соответственно, это сразу же повлечет пересмотр расходной части бюджета.
В ходе подготовки ко второму чтению проект бюджета вновь пройдет согласование в постоянных комиссиях и фракциях парламента, а перед тем – серьезную доработку в правительстве республики с учетом всех сумм федеральных поступлений.
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