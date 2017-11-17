Первоначально он был рассмотрен на заседаниях постоянных комиссий и в минувший вторник вынесен на публичные слушания в республиканском парламенте. Это так называемое нулевое чтение законопроекта проводится согласно новому федеральному законодательству во всех регионах уже второй год.
Прозрачный для граждан
По словам Председателя Госсовета Алексея Прасолова, главная задача публичных слушаний – сделать процесс формирования и принятия бюджета республики максимально открытым и прозрачным для граждан, привлечь к этой работе общественные институты и политические партии.
Рассмотрению проекта бюджета обычно предшествует доклад о прогнозе социально-экономического развития республики, на основе которого и формируется главный финансовый документ республики. С ним на публичных слушаниях выступил исполняющий обязанности министра экономики Михаил Зайцев.
Он отметил, что объем валового регионального продукта республики, основного макроэкономического показателя прогноза, в 2016 году составил 540,6 миллиарда рублей. С учетом итогов развития отраслей за 9 месяцев текущего года показатель ВРП в 2017 году оценивается на уровне 574,8 миллиарда рублей. В будущем году в отношении валового регионального продукта ожидается умеренный рост.
Найти баланс
- При формировании бюджета нередко возникают противоречия между социальными и экономическими приоритетами, - отметил, комментируя проект закона о бюджете, исполняющий обязанности министра финансов Станислав Евдокимов. - Приходится выбирать, что важнее: строить школы, детские сады, покупать сельхозтехнику, дотировать производство молока... Но на самом деле для нас важны все эти направления, и наша задача найти баланс в бюджете, чтобы все учесть.
Впервые за много лет бюджет республики будет профицитным. Профицит запланирован в размере 1,2 миллиарда рублей. В профиците отражается погашение госдолга, которое дает региону значительные плюсы в части получения поддержки из бюджета Российской Федерации.
- Это так называемый технический профицит, то есть сумма, которая снижает государственный долг, - пояснил Станислав Евдокимов. - Замещение коммерческих кредитов бюджетными дает нам существенную экономию - около полутора миллиардов в год. И соответственно мы выполняем те обязательства, которые регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации.
В следующем году, по словам главного финансиста республики, госдолг снизится на 1,9 миллиарда рублей и составит на конец года 47,2 миллиарда.
- Часть этого снижения из 1,9 миллиарда мы нашли в источниках от продажи акций наших предприятий, которые уже выполнили свою социальную функцию и будет полезнее запустить их в рынок. Это 700 миллионов рублей. Оставшиеся 1,2 миллиарда отражаются в бюджете как профицит.
Главные задачи
Главные задачи бюджетной политики Удмуртии на предстоящий период - сокращение государственного долга, увеличение доходной части и оптимизация расходов бюджета. Что касается сокращения госдолга, то главным инструментом в этом процессе станет замещение коммерческих кредитов бюджетными. Для этого необходимо строго следовать условиям соглашения с Министерством финансов России.
- Мы активно участвуем во всех программах, которые федерация устраивает для регионов, в том числе и по финансированию строительной и дорожной отраслей, - пояснил пути решения проблемы повышения доходной части председатель регионального правительства Ярослав Семенов. - Что касается внутреннего увеличения доходной части бюджета, то мы крайне заинтересованы в привлечении инвестиций. Для этого на международных и общероссийских площадках мы активно рекламируем наши территории, рассказываем о проектах, производственных мощностях, которые не на 100 процентов загружены, чтобы инвесторы приходили в республику, тем самым увеличивая поступление налога на прибыль.
Председатель Госсовета Алексей Прасолов резюмировал, что предложения, высказанные в ходе как заочного, так и очного этапов слушаний, запротоколированы, и после их рассмотрения профильными комиссиями найдут свое отражение в главном финансовом документе Удмуртии.
Цифры
В целом в проекте закона доходная часть республиканского бюджета составляет 59 651,8 миллиона рублей. Расходная часть - 58 445,5 миллиона рублей.
Фото: udmgossovet.ru
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