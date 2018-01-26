Одна на весь дом
– Яков Максимович, вы, такой занятой человек, читаете каждый номер «Удмуртской правды»?
– Каждый! Вашу газету читаю обычно перед сном. Можно сказать, что засыпаю с «Удмуртской правдой» и просыпаюсь утром с газетой в руках. «Все бы читатели были такими!» – отметила Светлана Геннадьевна Сентякова, главный редактор газеты в 2003 – 2013 годах.
Однажды почтальон, я встретил её во дворе, сообщила мне, что во всем нашем шестнадцатиэтажном доме вообще никто, кроме меня, не выписывает газет. Никаких! Просматривают бесплатные рекламные издания. Почтальон поинтересовалась, можно ли, чтобы не заходить в дом, вручить мне «Удмуртскую правду» прямо на улице.
Справедливости ради надо сказать, что вообще–то каждый номер «Удмуртской правды» в доме читает не только моя семья. «Ой, мне тоже передайте «Удмуртскую правду», – воскликнула соседка, и с тех пор, прочитав газету от корки до корки, передаю её соседям.
Я не представляю, как можно жить в Удмуртии и не интересоваться, что в ней происходит. На мой взгляд, «Удмуртская правда» является ведущим информационным каналом республики. Ваша газета публикует материалы, отражающие все стороны деятельности республики. Статьи правдивые, воспринимаются с доверием.
В газете всегда работал и работает высококвалифицированный коллектив. Здесь трудятся люди, пришедшие в журналистику по призванию.
«Удмуртская правда» обстоятельно рассказывает о работе нового руководителя Удмуртии, прилагающего усилия к тому, чтобы республика развивалась более быстрыми темпами. Естественно, что новый глава начал работу с подбора и расстановки кадров. Такая работа не бывает без ошибок, но надо их своевременно исправлять.
К сожалению, в республике почему–то не оказалось резерва главных врачей больниц, и некоторое время в нескольких лечебных учреждениях Ижевска просто–напросто не было главных врачей. Такая ситуация сказывалась на лечебной работе.
С конца прошлого года в республике новый руководитель отрасли здравоохранения. Ждём, что будут кадровые решения. Но на всё требуется время. Скажем, когда я возглавил в медакадемии кафедру пропедевтики внутренних болезней, то осваивался в этой должности 3–4 года.
– Зато сейчас кафедра отличается высоким уровнем научной работы. Вы подготовили 50 кандидатов наук и 14 докторов наук. За всю историю медакадемии никто не подготовил больше докторов наук, чем вы…
– Надеюсь, что и в 2018 году мои ученики защитят научные работы: две кандидатские и две докторские диссертации. В одной из докторских диссертаций предлагается комплекс новых методов своевременной диагностики гепатоза, который, как известно, протекает без симптомов и приводит к циррозу – распаду печени. Вторая докторская работа посвящена проблеме поражения пищевода у детей.
Примечательно, что одна из кандидатских диссертаций (коллега будет защищать ее в 2018 году) показывает, как в условиях поликлиники лечить заболевание, которое прежде лечили только в стационаре.
В пустых палатах гуляет ветер
– В своё время газета рассказала об ошибке доктора, и вы, врач, не стали, как это порой бывает, упрекать журналиста в некомпетентности.
– Я на ту статью откликнулся, потому что считал: раз занимаюсь подготовкой врачебных кадров, то в этой ошибке доктора есть и моя вина. Случившееся мы разобрали и с докторами, и со студентами. Газетное выступление не осталось незамеченным.
– А сейчас какую тему хотели бы поднять в нашей газете?
– Мне кажется, надо сказать о глубинных процессах расстройства медицинской помощи в последние годы. Работая с больными, я каждый день ощущаю эти последствия. В нашей республике, например, самая низкая по сравнению с соседними регионами обеспеченность гастроэнтерологическими койками. Или такой пример. Болезней дыхательной системы становится всё больше. В структуре всех летальных исходов велика доля пневмоний. Пациенты с такими заболеваниями должны лечиться в стационаре. Между тем в Городской клинической больнице № 8 более года назад было закрыто пульмонологическое отделение. Теперь в коридоре и палатах бывшего отделения гуляет ветер: не всё помещение используется.
Актуальна и такая тема – повышение роли медицинской академии в лечебно–профилактической помощи населению. В академии большой коллектив профессоров, преподавателей. Однако взаимодействие их с практическим здравоохранением – не на должном уровне. Скажем, в Городской клинической больнице № 8 сотрудники кафедры медакадемии регулярно осматривают и консультируют больных, однако в некоторых других больницах Ижевска уже отходят от этого правила. Кстати, сам я каждый день делаю обход, осматриваю больных.
На кафедрах не хватает сотрудников? А почему на кафедру пропедевтики внутренних болезней – очередь? Преподавателей–совместителей у нас нет – что в них толку?
Думаю, что после того, как медакадемия и здравоохранение республики мобилизуют все свои ресурсы, медицинская помощь – даже в условиях реструктуризации – поднимется на высокий уровень.
Отчего статья вернулась
– Почему вы не написали на эту тему статью для нашей газеты?
– Написал и даже отправил её в газету. Но, не найдя почтового адреса (искал его на последней странице, а, как потом оказалось, вы порой публикуете адрес на предпоследней полосе), послал письмо со статьей по прежнему редакционному адресу. И письмо вернулось!
– Когда мысли актуальны, они всё равно приземляются, находят в обществе плодородную почву. В этом интервью вы отразили те проблемы, о которых писали в статье. Будем надеяться, что обсуждение продолжится и в Минздраве УР, и в медакадемии, и в медицинском сообществе.
– В заключение хочу поздравить коллектив «Удмуртской правды» со столетием. Желаю сотрудникам газеты доброго здоровья и творческого вклада в успешное развитие Удмуртской Республики.
А жителям республики скажу так: «Читайте «Удмуртскую правду» – и будете мудрее мудрого».
Справка «УП»
Яков Вахрушев – доктор медицинских наук, профессор, заведует кафедрой пропедевтики внутренних болезней Ижевской государственной медицинской академии (пропедевтика – это наука об основах диагностики внутренних болезней ).
Под руководством Якова Максимовича 55 учёных подготовили и защитили кандидатские диссертации, а 14 стали докторами наук. За всю историю медицинской академии никто не подготовил больше докторов наук, чем профессор Вахрушев.
Яков Максимович – член редакционного совета ведущего научно–практического журнала России «Терапевтический архив». В состав редакционного совета включён по рекомендации академика Евгения Ивановича Чазова. Кроме того, профессор Вахрушев является членом редакционного совета других российских научных журналов.
Якову Максимовичу присвоены звания заслуженного работника Минздрава УР и заслуженного врача Российской Федерации. Профессор Вахрушев – почётный академик Ижевской государственной медицинской академии.
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