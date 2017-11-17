Круглая дата, как правило, отмечается помпезно, но МВД по Удмуртии провело праздник скромно, с большим достоинством. Не было парадного президиума. Важность торжества подчеркнуло вынос на сцену знамени министерства, присутствие в зале бывшего и нынешнего генеральского корпуса, ветеранов, и, конечно, первых лиц республики.
О пути и становлении органов внутренних дел Удмуртской Республики участникам собрания рассказали кадры кинохроники. И каждый чувствовал и понимал, что лучшим свидетельством неразрывной связи поколений стало обращение к своим коллегам сотрудников оперативной группы полиции Удмуртии, находящейся в служебной командировке в Дагестане, которые поздравили собравшихся с праздником.
И с особым вниманием слушал зал вышедшего на сцену министра внутренних дел по Удмуртии Александра Первухина. «Мы задали чересчур серьезный тон нашему празднику», сказал он. 10 ноября, которое мы не смогли здесь встретить, продолжается. За 100-летнюю историю милиции, 300-летнюю историю полиции, которая будет отмечаться в марте будущего года, пройдены серьезные этапы становления. Никогда не было просто. И сейчас перед нами такие необычные задачи, которые никогда не решала правоохранительная система страны. Разве было такое, когда 120 человек охраняют территорию чрезвычайного происшествия, а 650 сотрудников выезжают по 47 адресам сообщений о минировании. Но и к таким вызовам мы готовы. Мы справимся. Я хочу заверить в этом ветеранов. Наша республика замечательная. Честных, хороших, открытых людей гораздо больше, готовых помогать в сохранении мира и порядка.
По словам руководителя ведомства, МВД по Удмуртской Республике – одно из наиболее эффективных министерств. За семь неполных лет количество сотрудников сократилось почти вдвое – с 11 до 7 тысяч, а количество обращений граждан увеличилось на треть. Но мы справляемся. Ежегодно раскрывается более 15 тысяч преступлений, 10 тысяч негодяев, преступивших закон, мешающих жить республике, отправлено в суд. И если в прежние годы каждый день на стол министра ложилась папка жалоб на работу правоохранительных органов, сегодня ложится папка с благодарностями за работу полиции. И мы благодарны, что наш труд оценивается. Призываю быть уверенными в важности своей работы, любить ее, уважать всех, кто нас окружает, обратился к коллегам министр.
Сотрудников органов внутренних республики и ветеранов тепло поздравил Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Руководитель региона подчеркнул, что полицейские круглосуточно находятся на передовой. «Так получилось, что непосредственно в ваш профессиональный день, 10 ноября, многие из вас были на месте чрезвычайной ситуации, работали на ликвидации этой страшной трагедии, охраняли, помогали жителям. В этом и заключается особенность вашей профессии – готовность в любой момент прийти на помощь», - отметил в своём выступлении Александр Бречалов.
Глава выразил сожаление, что сейчас в информационном пространстве распространяется много негативной информации и мало говорится о простых людях.
«В наше время немало простых ситуаций, когда участковый не просто помог, а спас жизнь. Я уже не говорю об оперуполномоченных, о следователях, которые раскрывают преступления. В этом смысле нам надо навести порядок в информационном пространстве Удмуртии. Показывать вас, показывать героев, рассказывать о делах, которые вы делаете, и которые для вас являются повседневной рутиной, а на самом деле это действительно геройские поступки. Поэтому мы будем обязательно рассказывать правду. А она именно такая: что вы на передовой, вы всегда готовы придти на помощь», - отметил руководитель Удмуртии.
В заключение Александр Бречалов поблагодарил ветеранов отрасли и выразил уверенность, что только совместными усилиями удастся справиться со всеми новыми вызовами времени.
К участникам собрания обратился Председатель Государственного Совета Алексей Прасолов. От имени депутатов и коллектива военных строителей он выразил готовность оказывать помощь и поддержку защитникам закона, чести и достоинства людей.
С профессиональным праздником участников собрания поздравили руководитель следственного управления СК по Удмуртии генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин, председатель Совета ветеранов МВД по УР Герман Санников.
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