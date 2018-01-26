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Профессионалы. Тепло, вода и новые трубы

25 января
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Руководители группы компаний ПАО «Т ПЛЮС» в Удмуртии подвели итоги года и поделились планами на будущее. Зима перевалила за свой экватор, но настоящих морозов в Удмуртии не было, чего не скажешь о регионах Урала и Сибири. Да и прогнозы синоптиков на последний зимний месяц вполне оптимистичные. Впрочем, подводить итоги отопительного сезона 2017-2018 пока рано. Но самое время, извлекая уроки из прошедшей зимы, начать подготовку к следующему сезону. В группе компаний ПАО «Т ПЛЮС» в Удмуртии он должен пройти под знаком энергосбережения и модернизации.

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Совместные пресс–конференции топ–менеджеров энергокомпаниии с представителями республиканских СМИ стали уже традиционными и всегда проходят в дружеской и непринуждённой обстановке. Журналистам разрешается задавать любые вопросы, путь и не самые неудобные. Прошедшая в минувшую среду встреча, которая была посвящена итогам 2017 года и планам на год нынешний, исключением не стала.

Тепла хватит всем

По словам директора Филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» Дмитрия Фёдорова, 2017 год был для компании во многом знаменательным, как с точки зрения физических объёмов обновления генерирующих мощностей, так и финансовых вложений и значимости реализованных проектов. Самый крупный из них – строительство участка магистральной теплосети от Ижевской ТЭЦ–2 – так называемой перемычки, которая позволит исключить из схемы теплоснабжения котельную завода «Ижметмаш» и обеспечит теплоснабжение микрорайонов «Буммаш» и «Столичный» напрямую от ТЭЦ. Это 1,2 км новой теплотрассы диаметром 800 мм. «Т Плюс» инвестировала в этот проект более 200 млн. рублей собственных средств.

– Сейчас проект вошёл в завершающую стадию, – говорит Дмитрий Фёдоров. – Теплотрасса полностью смонтирована, прошла обязательные процедуры промывки, гидравлических испытаний и уже функционирует в режиме опытного применения. Официально мы введём её в строй после того как будут оформлены все необходимые документы.

Надо сказать, что для столицы Удмуртии новая перемычка – стратегический объект. Город получил надёжную схему подачи тепловых ресурсов в район «Буммаш», в котором сегодня живут около 50 тысяч человек и находится более 200 социальных объектов, а также активно развивать и застраивать микрорайон Столичный.

Большая работа была проведена в рамках модернизации и техперевооружения оборудования ТЭЦ. В перечне реализованных мероприятий – проект, направленный на повышение надёжности газовых турбин на Ижевской ТЭЦ–1, а также крупный энергоэффективный проект по организации дополнительного регулируемого производственного отбора пара турбины Т–100/120–130–3 ст. № 3 Ижевской ТЭЦ–2.

– Общая стоимость этого проекта – более 28 млн. рублей. Его реализация позволит ежегодно дополнительно вырабатывать более 700 тыс. кВтч электроэнергии при неизменном расходе топлива. Кроме того, в прошлом году мы провели ряд серьёзных мероприятий по переводу старой, исторической части станции ТЭЦ–1 на выработку электроэнергии, – рассказал Дмитрий Фёдоров.

Плановые ремонты прошло и всё основное генерирующее оборудование станций – паровые турбины, энергетические и водонагревательные котлы, а также оборудование нового энергоблока ПГУ–230 Ижевской ТЭЦ–1. В целом в прошлом году в обеспечение надёжности работы энергообъектов удмуртского филиала было вложено 555 млн. рублей, была обновлена 31 единица оборудования.

В этом году вложения в обновление генерирующих источников вырастут практически втрое. Энергетики планируют провести текущий ремонт 19 единиц основного оборудования ТЭЦ, а также капремонт блока ПГУ–230 Ижевской ТЭЦ–1. Большой объём работ предусмотрен и по программе техперевооружения и реконструкции оборудования ТЭЦ. В перечне мероприятий: модернизация энергетических котлов Ижевской ТЭЦ–1 (в старой, неблочной части станции); модернизация части котельного оборудования и градирен Ижевской ТЭЦ–2; оснащение химического цеха ТЭЦ–1 и ТЭЦ–2 современными средствами измерений для автоматизации сбора данных. В общей сложности суммарные вложения в повышение надёжности оборудования составят почти 1,5 млрд. рублей.

Что касается непосредственно работы филиала «Удмуртский», то коллектив компании в 2017 году выполнил все поставленные перед ним задачи. Так, выработка электроэнергии за 12 месяцев этого года ижевскими ТЭЦ–1, ТЭЦ–2 и Сарапульской ТЭЦ составила 3158,3 млн. кВтч (3218,3 млн. кВтч – в 2016 г.), отпуск тепловой энергии – 4525,6 тыс. Гкал (4514,4 тыс. Гкал – в 2016 г.).

6:0 в пользу концессии

Не пришлось краснеть перед журналистами и директору ООО «Удмуртские коммунальные системы». Впервые за несколько последних лет паспорт готовности к отопительному сезону в столице Удмуртии компания получила до начала отопительного периода. Кроме того, как отметил Ярослав Балобанов, как никогда плавно и без заминок прошлой осенью включили в городе отопление. Меньше стало порывов на теплотрассах и жалоб от недовольных потребителей на температуру и качество горячего водоснабжения в квартирах.

– Компания выполнила все взятые на себя в рамках заключённого с администрацией Ижевска концессионного соглашения, – констатировал Ярослав Балобанов. – В общей сложности в прошлом году мы обновили около 40 км квартальных теплотрасс. Помимо этого, по программе реконструкции и капремонта заменили ещё более 5,5 км трубопроводов на магистральных и квартальных теплосетях, а также модернизировали оборудование на 55 ЦТП. Суммарные вложения ООО «УКС» в теплосети двух городов, Ижевска и Сарапула, составили около 1,1 млрд. рублей, в том числе в Ижевске – 1 050 млн., и наша основная задача сегодня – оперативно реагировать на возможные аварийные ситуации, вовремя проводить устранение повреждений. Для этого созданы специальные бригады с полным материальным и транспортным оснащением.

Подготовка и повышение квалификации оперативного персонала – ещё одна составляющая, которой УКС в последние годы уделяет особенно пристальное внимание. Это и тренировки, и занятия в учебных классах. В итоге ни одной аварии из–за пресловутого человеческого фактора в этом году в территориях присутствия компании в Удмуртии не случилось.

– В целом мы проходим отопительный период и пики низких температур января в штатном режиме, – говорит Ярослав Балобанов. – Аварийных ситуаций, влияющих на стабильность системы теплоснабжения Ижевска и Сарапула, не допущено. Технологических отказов в работе теплосетей нет. Порывы на теплотрассах есть, но они носят локальный характер, устраняются в оперативные сроки с учётом температуры наружного воздуха. В этом году мы продолжим обновление теплосетей.

Суммарные вложения компании в модернизацию теплосетевого хозяйства Ижевска и Сарапула, как и в 2017 году, составят более 1 млрд. рублей – как из тарифных, так и нетарифных, инвестиционных источников. На реализацию концессионного соглашения по теплосетям в Ижевске будет направлено 500 млн. рублей. В планах заменить 30 км теплосетей, реконструировать 12 ЦТП и одну тепловую насосную станцию, а также перевести с угля на газ несколько котельных. Кроме того, более 90 млн. компания планирует направить в рамках программы «цифровизации» теплосетей на установку приборов учёта. Деньги будут выделены исключительно из нетарифных средств.

В Сарапуле в этом году переложат 1,5 км теплосетей и реконструируют оборудование на 7 ЦТП.

Долги не греют

Если что и осложняет подготовку региона к осенне–зимнему периоду, как, впрочем, и работу энергетиков вообще, так это накопившиеся долги потребителей за поставленную тепловую и электрическую энергию. На начало 2018 года сумма просроченной дебиторской задолженности достигла 2,910 млрд. рублей. Общий долг потребителей за все коммунальные ресурсы – 4,319 млрд. рублей. В числе самых злостных неплательщиков управляющие компании.

– Рост задолженности по теплу и горячей воде нам обеспечили в основном ижевские УК «Жилфонд» и «Кама», а также «Городская УК», которая практически весь год не платила нам за ресурсы. Помимо этого, у многих УК появились долги по ОДН, – подчеркнул директор Удмуртского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» Денис Детинкин.

Чтобы снизить остроту проблемы, юридическая служба энергосбыта ведёт большую претензионно–исковую работу по взысканию долгов, в 2017 году в суды было подано 1160 исков на сумму 1 279 053,65 тыс. руб. Часть должников предпочли не доводить дело до судов и заплатили энергетикам в пределах 200 млн. рублей. Уже есть решения судов на сумму 670 млн. рублей, в рассмотрении ещё находятся 263 иска на сумму 297 млн. рублей. С некоторыми должниками энергетики заключают мировые соглашения и подписывают графики поэтапного погашения. Что касается управляющих компаний, при неисполнении решения судов выход один – расторжение договора поставки энергоресурсов и переход на прямые расчёты.

Параллельно с этим Удмуртский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» улучшает качество клиентского сервиса. В 2017 году в Ижевске компания открыла пять дополнительных пунктов обслуживания клиентов и изменила режим работы основных офисов. При этом все офисы и пункты обслуживания обладают одинаковым функционалом и возможностями. Кроме того, с декабря прошлого года все клиенты компании могут передавать показания приборов учёта по всем услугам из единой платёжки через устройства самообслуживания Сбербанка. – Сегодня мы полностью контролируем ситуацию с очередями. Мы знаем, когда нам ожидать всплеск посещаемости, и готовы к этому, – заявил Денис Детинкин.

Ещё одна хорошая новость – компания запустила новый сайт.

– «Мы учли замечания наших клиентов – новый сайт стал гораздо информативнее. Появились новые сервисы, такие как «Обратный звонок», «Онлайн–чат», «Интернет магазин», а также мы модернизировали сервис по передаче показаний приборов учёта по единому платёжному документу. Изменения коснулись и «Личного кабинета». Я считаю, что в клиентском сервисе нашей компании есть позитивные изменения, и уверен, что они будут и далее, – подытожил Денис Детинкин.

Также он напомнил, что в первом квартале в соответствии с законодательством будет произведена корректировка платы за тепловую энергию за 2017 год. Причём знак корректировки ежегодно может быть как в плюс, так и в минус.

– При проведении корректировки платы за отопление 2017 года мы будем более детально и широко освещать этот процесс. Списки с указанием суммы перерасчёта по каждому дому будут вывешены на сайте, кроме того, будут проинформированы исполнители коммунальных услуг – отметил Денис Детинкин.

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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