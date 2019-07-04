20 июня на фасаде дома № 166 по улице Красноармейской в Ижевске была открыта мемориальная доска Николаю Никифоровичу Шишкину, заслуженному строителю Российской Федерации и Почётному гражданину Удмуртской Республики.
Имя Николая Шишкина вряд ли было известно широкому кругу горожан, – его знали, в первую очередь, коллеги, единомышленники, те, с кем его связывала работа.
Между тем с его профессиональной деятельностью связано появление многих важных и даже знаковых для республики архитектурных объектов культурной, социальной и промышленной сферы. Масштабы стройки, которая велась в Удмуртии Управлением строительства № 18 Главспецстроя под руководством и при участии Николая Шишкина, переоценить сложно: только в Ижевске были построены сотни жилых домов, 20 школ, 12 больниц, более трёх десятков объектов промышленности и социальной инфраструктуры. Это и Театр оперы и балета, и Театр кукол, и Дворец пионеров, здание Госсовета Удмуртской Республики, Республиканского кардиоцентра. В Завьяловском районе был возведён крупнейший сельскохозяйственный комплекс птицефабрики «Вараксино».
Николай Шишкин возглавлял Управление строительства № 18, которое впоследствии было реорганизовано и вошло в состав Спецстроя России, с 1987 по 1998 год. А пришёл он туда ещё в 1966 году, начав свой путь на предприятии в должности главного инженера.
С именем Николая Никифоровича Шишкина связано развитие и самого предприятия. При нём были созданы производственные мощности крупнопанельного домостроения, база по обслуживанию и ремонту автотранспорта и строительных машин, была проведена реконструкция домостроительного комбината, который теперь мог возводить до 340 тысяч квадратных метров жилья в год. Кроме того, был полностью реконструирован завод железобетонных изделий.
Николай Шишкин ушёл из жизни 20 июня 2014 года. Ему было 79 лет. Ровно через 5 лет после его ухода его имя увековечено в городе, для преображения которого он сделал так много.
На открытии мемориальной доски собрались родные Николая Никифоровича Шишкина, друзья, коллеги, ученики: Владимир Варламов, с 1993 по 2008 год возглавлявший Воткинский район, сегодня – председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Госсовета УР, Павел Вершинин, заместитель Председателя Правительства УАССР, Председатель Правительства УР с 1994 по 1999 год, Александр Ходырев, с 1991 по 2011 год занимавший должности заместителя, первого заместителя, а затем и министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, и другие.
Мемориальную доску открыли Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов и сын Николая Шишкина – Сергей. Вспоминая своего учителя, Алексей Прасолов говорил: «Помню, когда мы строили в Сарапуле очистные сооружения, завод имени Дзержинского (Сарапульский машзавод. – Прим. ред.), совещания заканчивались в два, в три часа ночи. Николай Никифорович садился в машину, ехал в Ижевск, а в восемь часов он был опять на работе. Это какой надо характер иметь, какое стремление делать хорошее, делать лучшее!»
Николай Шишкин делал всё и для того, чтобы сохранить Управление строительства № 18 и его коллектив в 90-е годы. И ему это удалось. Алексей Прасолов, который всё это время работал рядом с Николаем Никифоровичем и вслед за ним возглавил предприятие, отметил: «Это человек, который отдавал себя полностью, без остатка. Особенно в 90-е годы, когда надо было сохранить коллектив, производство, надо было сохранить загрузку, надо было накормить людей, когда не было ни заработной платы, ни объёмов. Понятно, это сказалось, в конечном итоге, на здоровье Николая Никифоровича, но он это выдержал. Он передал трест мне в руки, и мы продолжили его дела».
Все те, кто говорил о Николае Никифоровиче Шишкине в тот день, отзывались о нём как о требовательном и строгом руководителе. Но одновременно он был внимательным и добрым человеком, который был знаком с личным составом треста, заботился о людях и не скупился на добрые слова, если человек того заслуживал.
Был на открытии мемориальной доски и начальник Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный. «На мне и нашем коллективе лежит большая ответственность сохранить то, что учителя, в том числе и Николай Никифорович, сделали до меня, – сказал он. – Так же надо сохранить коллектив, имя и историю предприятия, которому в прошлом году исполнилось 90 лет. От чистого сердца хочу сказать, что имя Николая Никифоровича навсегда останется в истории нашего предприятия и военно-строительного комплекса».
Хранить память о Николае Никифоровиче Шишкине – дело чести для Николая Украинца, в прошлом – заместителя начальника Промышленно-строительного треста № 17, члена Союза писателей Удмуртской Республики:
– Это был строитель высоких профессиональных качеств, досконально знавший производство, потому что сам прошёл путь от низов до руководителя треста. Но, наряду с этим, хочу отметить его отношение к военным строителям. Николай Никифорович приезжал на собрания части, когда подводились квартальные итоги работы, и досконально отмечал те отделения, которые добросовестно работают. Он был человеком исключительно широкой души.
Татьяна Иванцова
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