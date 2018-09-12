Всего в этом году в Глазове планировали отремонтировать 44 дорожных объекта, более 300 тысяч квадратных метров. Деньги на масштабный ремонт в размере 422 миллионов рублей выделила госкорпорация «Росатом» в рамках соглашения с республикой. Однако сделать удалось намного больше.
– За счёт экономии, образовавшейся после проведения торгов, нам удалось увеличить ремонтный список до 54 участков. В общей сложности в этом сезоне в городе было отремонтировано порядка 36 километров улично–дорожной сети. Это почти треть всех городских магистралей. Такого масштабного ремонта в Глазове ещё не было. В лучшем случае нам выделяли в год на дорожные работы 30 – 40 миллионов, – подчеркнул директор Управления капитального строительства Глазова Сергей Блинов.
Впервые при ремонте дорог в городе применяли щебеночно–мастичный асфальт. Гарантия на него семь лет. Жители сами выбрали, какие дороги нужно отремонтировать в первую очередь, и могли в онлайн–режиме отследить работу дорожников в сети Интернет с помощью уличных камер видеонаблюдения и камер, установленных на асфальтоукладчиках. До 15 сентября в Глазове будут работать комиссии по приёмке работ и устранению замечаний. И на этом можно будет ставить точку в ремонтной кампании.
По словам представителя общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Бориса Ломаева, в Глазове, как и по всей республике, при производстве дорожных работ действовала пятиступенчатая система контроля качества. Это позволяло полностью контролировать процесс и не допускать брака. Так, ещё до начала работы приёмочных комиссий готовое покрытие на каждом объекте испытывают в трёх лабораториях: подрядчика, инженерного сопровождения и Министерства транспорта Удмуртии. Активное участие в контрольных мероприятиях принимали и общественники.
– В Глазове у нас достаточно сильная группа активистов, – рассказывает Борис Ломаев. – Поэтому контроль за проведением дорожных работ шёл на всех этапах. Подрядчики об этом знали, старались не нарушать технологию. Тем более, что в городе действует система видеонаблюдения. Любой желающий мог скачать программу в Интернете и контролировать ход дорожных работ. Поэтому любое нарушение выявлялось и исправлялось очень оперативно. Замечаний по городу Глазову значительно меньше, чем в целом по республике.
Общественник одобрил также опыт глазовских дорожников, которые использовали асфальтовую крошку, остающуюся после срезки. Этот материал шёл на профилирование обочин, а также на отсыпку грунтовых дорог, в том числе в частном секторе – таких дорог в Глазове 28 километров.
Фото http://glazov-gov.ru
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