Вокруг бывшей СХВ
Застройка этой территории началась еще в начале 90-х годов. Однако в силу объективных и субъективных причин проблемы этой территории не только не решались, но и накапливались. Особенность прежде всего в размерах и структуре. По словам представителя проектировщика, главного архитектора проекта ЗАО «Проектный институт «Удмуртгражданпроект» Владимира Першакова, общая площадь рассматриваемой территории составляет 1944 гектара, половина из которых – городские леса. Если к ним добавить еще и многочисленные садовые товарищества, то под жилую застройку останется не более трети площади. Особенностью является и наличие таких крупных и известных в Удмуртии объектов здравоохранения, как Седьмая медсанчасть и так называемая в народе «тысячекоечная больница», или РКБ-1. При этом объектов социальной инфраструктуры, таких как школы и детские сады, здесь просто нет.
Затянувшееся освоение территории повлекло за собой то, что здесь есть уже сформированные и поставленные на учет земельные участки, по которым имеются разночтения в земельно-кадастровой палате. Многие участки находятся в частной собственности или в аренде, что затрудняет строительство необходимых социальных объектов.
По словам Владимира Першакова, проектом предполагается застройка одного из участков многоэтажными свыше девяти этажей, зданиями. На территории бывшей Сельхозвыставки и по улице Сельской в сторону «Декоративно-цветочных культур» также участок почти 9 га предполагается застроить среднеэтажными зданиями - до восьми этажей и чуть дальше небольшой участок – многоквартирными домами до трех этажей. Планируется и блокированная застройка. Остальная территория, выделенная под жилищное строительство, будет отведена под индивидуальное жилищное строительство. Население этой территории увеличится до 16 тысяч человек. К слову, это сравнимо с населением Камбарки или Завьялово. Сейчас здесь проживает около 7000 тысяч ижевчан. Возникает острая потребность в решении дорожных проблем, инженерных коммуникаций и, конечно, строительство объектов социальной сферы - детских садов, школ, поликлиник. Следуя рекомендациям, полученным на предыдущих публичных слушаниях, проектировщик предусмотрел в развитии территории реконструкцию Выставочной улицы и Славянского шоссе.
Запланировано строительство двух школ на 725 мест каждая и двух детских садов на 220 и 116 мест. Проблема в том, что в силу специфики территории проектом невозможно обеспечить исполнение нормативов по доступности этих учреждений.
Pro et Contra
Против принятия проекта в представленном варианте выступила большая группа жителей этой территории, в том числе депутат Городской думы города Ижевска Мария Бобылева. В комиссию по проведению публичных слушаний, которую возглавил первый заместитель главы администрации Индустриального района Ижевска Игорь Новиков, поступило письмо с 370 подписями. Кроме того, что Мария Геннадьевна является депутатом, она еще и проживает в этом районе и не понаслышке знает его проблемы. Мария Геннадьевна, как и 370 обратившихся жителей, не против проекта планировки как документа, обосновывающего развитие территории в целом, но главный их аргумент в том, что городские власти не продумали, каким образом будет происходить развитие данной территории в соответствии с предложенным проектом. К примеру, расширение улицы Выставочной в проекте предусмотрено, однако на вопрос, за счет чего будет происходить ее расширение - а это и вырубка федеральных лесов, и перенос магистрального газопровода или линии электропередачи - ни проектировщик, ни администрация ответ дать не смогли. Как и не смогли они дать четкий ответ на вопрос о выкупе из частной собственности и выводе из арендных отношений участков под строительство школ и детских садов. А проектом планировки размещение двух школ и одного детского сада предусмотрено на земельных участках, обремененных правами третьих лиц либо находящихся в собственности третьих лиц. Открытым остался и вопрос по организации автостоянок и мест для хранения автотранспорта.
‒ Представленный проект, - считает она, - еще не скоро будет реализован в части инженерной инфраструктуры, очень не скоро будет реализован в части транспортной инфраструктуры и никогда не сможет быть реализован в части социальной инфраструктуры. Единственное, что быстро и успешно будет реализовано, - это строительство многоквартирных домов и продажа городом оставшихся земельных участков. Более того, целесообразно было бы разбить территорию еще и на микрорайоны. И если мы посчитаем нормативы на эти микрорайоны, то увидим, что в некоторых из них допустимые нормативы превышены, некоторые районы не обеспечены социальными объектами либо радиус их доступности превышает допустимую норму.
В свою очередь главный архитектор города Владимир Некрасов заметил, что если проект не будет принят, станет еще хуже. Поддержал Владимира Васильевича и Игорь Новиков. Выступившая на слушаниях представитель застройщика в «Цветочном городе» Людмила Ардашева пояснила, что в настоящее время в созданной при главе города рабочей группе ведутся переговоры о заключении соглашения с застройщиком о софинансировании детского сада на 116 мест. Однако Мария Бобылева, также входящая в состав вышеназванной рабочей группы, подчеркнула, что это только слова и обещания, которые застройщик пока письменно не подтвердил. До сих пор нет подписанного между администрацией города и застройщиком соглашения о восстановлении дорожного полотна по улице Выставочной в случае его повреждения большегрузной техникой застройщика.
Один из участников публичных слушаний отметил, что очень мало информации доводит администрация до жителей территории, проект планировки которой рассматривается. Информация о том, что будут публичные слушания, вообще поступает только случайно от соседей. Здесь, пожалуй, был согласен и Владимир Некрасов, который считает, что одно лишь помещение в Интернет проектной документации не дает гражданам полной информации о проекте и не достаточно для принятия ими осознанного положительного решения.
Итог
Бурные споры, горячие выступления продолжались достаточно долго, однако решение нужно было принимать голосованием. Из 82 участников слушаний в нем приняли участие 80 человек, из которых 55 проголосовали «за» проект и 25 - «против». Игорь Новиков, подводя итоги слушаний, подчеркнул, что все высказанные замечания и предложения и на слушаниях, и в поступившем в комиссию письме будут зафиксированы в протоколе слушаний и, конечно же, учтены при утверждении и реализации проекта.
Мария Бобылева:
- На слушаниях могло показаться, что я и еще 370 человек саботируем принятие проекта планировки. Все совсем не так! Лично я считаю, что без проекта планировки застраивать микрорайоны категорически нельзя, но проект проекту рознь. Можно нарисовать проект, который останется только на бумаге, а администрация сможет отчитаться о выполнении своей задачи. Это очень вероятный исход. А можно сделать проект, из которого будут понятны этапы и способ его реализации. В нашем случае нам предложен проект, который невозможно реализовать. Расширение улицы Выставочной потребует переноса магистрального газопровода, вырубки федерального леса. Чтобы построить школы, надо выкупить из частной собственности земельные участки, что возможно только с согласия собственника. Собственники не согласны продавать, тем более что они используют участки добросовестно. Застройщику администрация города не один раз предлагала заключить соглашение о восстановлении дорог, о строительстве детского сада, но воз и ныне там. Застройщик хочет получить разрешение на строительство восьмиэтажных домов. Разрешение на строительство пятиэтажек получено, но застройщику этого мало. Он тянет время.
Слушания показали, что жители научились читать документы и понимают, за что им предлагают голосовать. Поэтому они против. Они против жизни в нарисованном мире, они хотят понять, как и когда фактически будут реализованы предложенные проектом социальные объекты, дороги, стоянки и прочее.
Они настаивают на том, чтобы администрация города и республиканское правительство сначала ответили на эти вопросы и обеспечили выполнение проекта планировки, а уж потом его утверждали и выдавали разрешения застройщикам.
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