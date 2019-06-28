Детская цирковая студия начала свою работу в 2006 году. С того момента мечтают о выступлении на манеже сотни детей республики. Но за яркими костюмами и минутными номерами стоят годы кропотливых тренировок. Чтобы на небосклоне циркового мира зажглась ещё одна яркая звезда, ежедневно преподаватели цирковой студии учат своих подопечных гимнастике, акробатике, жонглированию, актёрскому мастерству, эквилибристике и другим тонкостям циркового искусства.
Как из маленьких детей куются таланты для большого цирка, обсудили в очередном выпуске ведущие программы «Карлутка» Энвиль Касимов и Наталья Морозова. Гостями радио «Моя Удмуртия» стали заместитель директора государственного цирка Удмуртии, куратор детской цирковой студии, заслуженный работник культуры Удмуртской Республики Оксана Майшева и звёздная воспитанница цирковой студии Юлия Сурнина.
Цирковое детство
Наталья Морозова: Юля, почему ты решила стать гимнасткой?
Юлия Сурнина: Подруга моей мамы увидела объявление о наборе в студию, и мы вместе с её сыном решили себя попробовать. Нам понравилось и со временем затянуло. К сожалению, он потом перестал ходить, а я осталась и полюбила цирк всей душой.
Энвиль Касимов: Чем привлекает тебя цирк?
Юлия Сурнина: Нравится, когда во время работы на манеже чувствуешь отдачу зрителей – то, как они реагируют на твои трюки. Нравится исполнять свой жанр, работать и развиваться в нём дальше. Это всё очень интересно.
Наталья Морозова: Над чем ты работаешь сегодня?
Юлия Сурнина: Сейчас я работаю в жанре «свободная проволока». Также у нас есть групповой номер, в котором я участвую, – это акробаты на скакалках. Там мы тоже исполняем разные трюки, акробатические элементы – сальто, фляки, прыгаем на скакалке.
Наталья Морозова: В каком возрасте ты пришла в студию?
Юлия Сурнина: Мне было семь лет. Для цирка это уже достаточно поздно.
Энвиль Касимов: Сколько часов в день ты тренировалась?
Юлия Сурнина: Раньше минимум два часа, сейчас могу заниматься по четыре-пять часов. Особенно когда идут подготовки к различным концертам.
Энвиль Касимов: Долгое время ты репетировала номер в спортивном зале цирка, а когда вышла на манеж, что-то внутри тебя изменилось?
Юлия Сурнина: Когда переходишь из зала в манеж, то это совершенно другие ощущения. Во-первых, у меня поменялась высота проволоки, поменялся угол, в котором я стою. На первой тренировке было страшно, но потом я привыкла. И сейчас меня приводит в большой восторг, когда я выхожу на манеж и слышу реакцию зрителей.
Пусть меня научат
Энвиль Касимов: Оксана Сергеевна, а вы во сколько лет пришли в цирк?
Оксана Майшева: Я пришла очень поздно, честно говоря. Это случилось после окончания института. Но я не цирковой артист, а режиссёр. Я знаю, в какой момент показать воспитаннику красивое видео с популярным цирковым артистом и сказать, что через 10-15 лет он станет таким же.
Энвиль Касимов: Как может ребёнок попасть в вашу студию?
Оксана Майшева: Нужно просто позвонить в приёмную цирка и спросить, когда будет отбор.
Наталья Морозова: В каком возрасте вы принимаете детей?
Оксана Майшева: С четырёх лет.
Наталья Морозова: Как детей в таком возрасте можно чему-то научить? В четыре года они ещё хотят играть и ещё невозможно на них как-то повлиять.
Оксана Майшева: Здесь всё происходит по любви, через желание самого ребёнка. И работа четырёх- и пятилетних детей – это результат огромной поддержки родителей, конечно. Очень часто они присутствуют на тренировках. К тому же, обучение происходит через игру. К примеру, чтобы научиться делать кувырок, тренер предлагает изобразить медвежонка, который кувыркается. С детьми только так.
Наталья Морозова: Почему нужно начинать с малых лет? Из-за гибкости?
Оксана Майшева: Да. В первый год дети проходят общую физическую подготовку, гимнастику, хореографию и актёрское мастерство.
Наталья Морозова: Большой у вас конкурс?
Оксана Майшева: Да. У нас проходит отбор, мы не берём всех детей. В первую очередь площадь не позволяет всех разместить. Детей набираем с 4 до 6 лет. Жёсткого отбора у нас нет, но какие-то определённые способности у ребёнка должны быть. Например, гибкость и музыкальность. А самое главное – должно быть большое желание как у ребёнка, так и у родителей, потому что именно они играют огромную роль в воспитании будущего артиста.
Энвиль Касимов: Почему ребёнка нужно приводить в цирковую студию, а не на хоккей или секцию каратэ, например?
Оксана Майшева: Первое – цирковая студия и цирк в целом очень гармонично развивают ребёнка. Потому что цирковое искусство – это же некий синтез. Здесь и хореография, и пластика, и актёрское мастерство. Это совсем не значит, что у ребёнка только один путь – через десять лет поступление в цирковое училище. Это значит, что он будет гармонично развит к 17-18 годам: не только физически, но и духовно.
Вторая причина – привить в ребёнке огромную любовь к цирковому искусству, третья – ребёнок, не просто предоставлен сам себе, постоянно занят на репетициях, конкурсах, выступлениях.
Цирковое искусство самое правдивое искусство. Артист выполняет трюки здесь и сейчас, у него нет возможности дублей, как в кино. И мы воспитываем в ребёнке умение принимать решения самостоятельно и мгновенно.
За кулисами цирка
Энвиль Касимов: Юля, какие у тебя любимые цирковые артисты?
Юлия Сурнина: Сейчас в соцсетях я слежу за Екатериной Запашной и её мужем Константином Растегаевым. У них есть маленькая дочка, которую они тоже начинают постепенно обучать в цирке.
Энвиль Касимов: Как дальше сложится твоя судьба?
Юлия Сурнина: Конечно же, мне бы хотелось связать жизнь с цирком. И пока мне интересно развиваться именно в жанре «свободная проволока». Я пробовала много жанров – крутила обруч, жонглировала. Но когда мне предложили попробовать стоять на проволоке, у меня стало получаться. Я стала развиваться: начала ходить, жонглировать, стоя на проволоке, кувыркаться.
Наталья Морозова: Есть какие-то ограничения в питании? Нужно же держать баланс и быть лёгкой.
Юлия Сурнина: Нет, я не ограничена в питании, но форму держать надо. Я просто придерживаюсь правильного питания: поменьше сладкого и мучного на ночь.
Энвиль Касимов: Как твои друзья относятся к твоему увлечению? Завидуют?
Юлия Сурнина: Недавно мои одноклассницы и преподаватели смотрели на меня на отчётном концерте и были в полном восторге.
Энвиль Касимов: Как ты относишься к Международному фестивалю циркового искусства, который проходит в ижевском цирке?
Юлия Сурнина: Это очень интересно. Мы всей студией рвёмся работать во время этого фестиваля. Обычно мы выносим флаги стран-участников. Глядя на этих артистов, на то, как они работают на зрителя и какие выполняют трюки, в нас загорается большое желание развиваться дальше.
Энвиль Касимов: Есть ли место в цирке зверям?
Юлия Сурнина: Меня многие спрашивают: правда ли, что животных в цирке бьют? Я полностью отрицаю это. Мы часто находимся за кулисами, много времени проводим в цирке и я вижу, как артисты относятся к животным. Видим, как ухаживают за ними, как их любят. И я положительно отношусь к тому, что в цирке есть животные.
Из увлечения в профессию
Наталья Морозова: Некоторые ваши воспитанники даже получили международное признание профессионалов мирового уровня?
Оксана Майшева: Да, наши воспитанники трижды были в Монте-Карло на самом престижном фестивале циркового искусства. Гимнасты на ремнях Данил Киселёв и София Ломаева в возрасте семи лет уже были участниками этого фестиваля и целый месяц выступали в представлениях. Их номер открывал всю цирковую программу фестиваля. В дальнейшем Монте-Карло покоряли акробаты на скамейке Мария Логинова и Виктория Докукина. Но особо мы гордимся достижением воздушной гимнастки в сфере Анастасии Ставицкой, которая получила бронзу на IV Международном фестивале «Новое поколение» в Монте-Карло.
Наталья Морозова: Каков дальнейший путь ваших выпускников? Идут ли они в цирк?
Оксана Майшева: За 13 лет существования студии мы выпустили восемь учеников, которые прошли от начала до конца и занимались в студии до 16-18 лет. Все они поступили в цирковое училище. Кроме Данила Киселёва, который по своим причинам не поступил, но он не ушёл далеко от цирка – работает униформистом.
Три наших воспитанника уже на следующий год заканчивают Государственное училище циркового и эстрадного искусства им М. Н. Румянцева. Дальше их распределяют по программам в цирковые труппы.
К сожалению, очень часто дети меняют свои увлечения в переходном возрасте и далеко не все доходят до конца. Сегодня в нашей студии 57 учеников.
Энвиль Касимов: Сколько таких городов в России, где есть детские цирковые студии?
Оксана Майшева: Я знаю, что самая ближайшая – это студия в Казани, которой больше 20 лет. Там уже сформировался большой педагогический коллектив. И в нём есть выпускники, которые окончили училище, поработали в цирке и вернулись в детскую студию в качестве педагогов. В целом детских цирковых студий очень много. В Перми их около 15, например.
Наталья Морозова: Когда цирковой артист уходит на пенсию?
Оксана Майшева: В душе он остаётся им до конца своей жизни. А если серьёзно, то есть разные категории. Например, воздушные гимнасты и те, кто выполняют сложные жанры, уходят на пенсию в 37 лет. Но это не значит, что они уходят из цирка вообще. Они продолжают работать дальше в других жанрах. А вот дрессировщики, например, не уходят на пенсию досрочно, хотя их работа не менее сложна и опасна.
Наталья Морозова: Кто преподаёт в вашей студии?
Оксана Майшева: За 13 лет у нас было несколько педагогов. В последние годы, как мне кажется, у нас сформировался самый удачный коллектив. Репетитор цирковых номеров – бывший хореограф Анастасия Чубукова. Номер Юли подготовила она. Ещё у нас есть балетмейстер, тренер по эквилибру и тренер младшей группы.
Энвиль Касимов: Нужно ли идти в цирк?
Юлия Сурнина: В цирк надо идти. Это развивает гибкость, смышлёность, координацию. Бывает, что тяжело. Но нужно найти во всём своё вдохновение.
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