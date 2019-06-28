**Превратить здания тепловых пунктов Ижевска в арт-объекты – с такой инициативой выступил директор ОО...

Водителей просят пользоваться другим маршрутом во избежание пробок, например, через старый пост ГИБДД...

Работы ведутся с 2017 года в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»....