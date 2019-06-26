Для мальчишек, рождённых в СССР, кумиром и настоящим героем был Тадеуш Касьянов, актёр, каскадёр и постановщик трюков, звезда первого советского боевика «Пираты XX века». Его называют «пионером советского каратэ и рукопашного боя», воспитавшим полмиллиона мастеров боевых искусств.
Спортивный путь Касьянова когда-то вдохновил и Максима Гаврилова, мастера спорта России по традиционному каратэ и рукопашному бою. В семь лет отец привёл мальчика в секцию каратэ, с тех пор этот мужественный и красивый вид спорта стал его призванием. Сегодня Максим возглавляет Спортивную школу единоборств администрации Ижевска, тренирует будущих звёзд боевых искусств, а ещё занимается общественной работой, в этом году он вошёл в состав Общественной палаты Удмуртии, стал заместителем председателя комиссии по делам молодёжи, патриотическому воспитанию, физической культуре, спорту и формированию здорового образа жизни.
Достижения Спортивной школы единоборств, значение спорта в воспитании детей и формировании патриотизма обсудили в очередном выпуске программы «Карлутка».
Энвиль Касимов: Максим, у тебя чёрный пояс по каратэ?
Максим Гаврилов:
– Красный, но в других стилях он приравнивается к чёрному.
Энвиль Касимов: Когда ты в последний раз дрался на улице?
– К счастью, за всю свою жизнь я дрался на улице раза три или четыре. В деревнях на дискотеках заступался за девчонок.
Энвиль Касимов: Сколько было соперников, двое, трое, десятеро… Ты всех победил?
– Было по-разному. В основном попадало мне, несмотря на то, что в тот момент я уже занимался каратэ. Толпа всегда сильнее. Только киношные герои могут в одиночку побеждать её. В реальной схватке всё намного сложнее. Не спорю, что имея опыт, силу и самообладание, один человек может уложить на лопатки сразу несколько человек. Но стоит ли оно того? Лучшая драка та, которая не состоялась.
Наталья Морозова: Как вы решили заняться единоборствами? В Воткинске или после переезда в Ижевск?
– В Ижевск я переехал в 17 лет, будучи мастером спорта. В семь лет отец привёл меня в секцию каратэ. Сам он не занимался единоборствами, просто хотел, чтобы сын был каратистом. Так часто бывает, что несбывшаяся мечта становится причиной того, что ребёнок вольно или невольно начинает заниматься делом, которым не получилось заниматься у его родителей. В моём случае спорт, в частности каратэ, определило дальнейшую судьбу, но я ничуть об этом не желаю.
Наталья Морозова: У школы, которой вы руководите, невероятное количество достижений. Ваши воспитанники даже международные конкурсы выигрывают.
– Да, нашей школе есть кем гордиться. В каждом из пяти видов единоборств, которые мы развиваем, есть свои звёздочки. Георгий Сентяков, к примеру, на прошедшем недавно открытом первенстве Азии по рукопашному бою занял первое место. Илья Григорьев – победитель первенства мира по кикбоксинг-формс (современный раздел кикбоксинга – сольное выступление спортсмена на площадке, имитирующее бой с воображаемым противником или группой противников. – Прим. ред.). Евгений Кочуров – бронзовый призёр чемпионата Европы по ушу и ещё много других талантливых ребят. Один из наших тренеров – Линар Багаутдинов, член Молодёжного парламента Удмуртии, действующий чемпион мира по кикбоксинг-формс. Что касается рукопашного боя, то чемпионов в нашей школе готовят заслуженный тренер Российской Федерации Сергей Владимирович Чибирев и его воспитанник, заслуженный тренер Удмуртии Роман Анатольевич Плотников.
Наталья Морозова: Мне кажется, с азиатами сложно соревноваться.
– Рукопашный бой – чисто русский вид спорта. Поэтому здесь у России конкурентов нет, но страны бывшего СНГ переняли традиции школы советского каратэ, и рукопашный бой сегодня у них на высоком уровне. Они достойные соперники для наших российских спортсменов.
Наталья Морозова: Увеличился ли интерес к единоборствам? В одно время, а именно когда к власти в стране пришёл Владимир Путин, серьёзно занимающийся дзюдо, был всплеск интереса к боевым искусствам?
– Боевые искусства, и каратэ в том числе, всегда привлекали людей. Это зрелищный и красивый вид спорта. Серьёзный всплеск и интерес к нему был в 80-90-е годы, когда оно было под запретом. Тем, кто занимался каратэ или его пропагандировал, грозили штраф и тюрьма. Были даже «показательные процессы», когда профессионалы Валерий Гусев, Алексей Штурмин и Тадеуш Касьянов были под следствием.
Каратэ попало в немилость по нескольким причинам. Официальным поводом называют несколько трагичных смертей на соревнованиях и жестокость этого вида спорта. А коммунистическая партия посчитала каратэ опасным для существующего политического строя. Власть настораживали культ сэнсея, строгая дисциплина и множество почитателей. Ведь сильный лидер легко мог собрать сотни единомышленников для свержения власти. Поэтому было проще запретить каратэ, чем постоянно его контролировать. Но, как говорится, запретный плод сладок. Каратэ привлекало внимание миллионов людей. Сегодня оно так же популярно, и, к большому счастью, разрешено в России. Это хорошая школа для мужчины и особенно мальчика. Девочки в единоборствах тоже есть, в том числе в нашей школе, и они показывают хорошие результаты, но всё-таки я считаю, что контактные боевые искусства – мужской вид спорта. Каждый пацан должен уметь защитить себя и своих близких.
Наталья Морозова: То есть к вам мальчишки идут с целью научиться защищать себя?
– Не только. Да, часто родители приводят к нам своих детей, чтобы они научились защищаться от обидчиков, правильно вести себя на улице, улучшили физическую форму и приобрели уверенность в себе. Но кроме всего прочего, боевые искусства улучшают концентрацию и самодисциплину. А ещё дети учатся уважению с первых дней занятий, с того момента, как переступают порог спортивной школы. Наши инструкторы учат воспитанников быть вежливыми с учителями, родителями и сверстниками.
Наталья Морозова: А вы только детей принимаете? Взрослые могут у вас заниматься?
– В школе мы готовим только спортсменов, но есть оздоровительные группы. Там люди занимаются для себя, чтобы получить навыки самозащиты, поддержать тело в форме.
Наталья Морозова: Как каратэ связано с патриотическим воспитанием?
– Не только каратэ, но и спорт в целом тесно связан с патриотическим воспитанием. Я убеждён, что патриотизм воспитывается через спорт, и спортсмен – в первую очередь патриот. Он защищает честь своего клуба, школы, республики, страны – всё, как в армии. Стоять на пьедестале, когда звучит гимн и поднимается флаг России, к примеру, на Олимпиаде, это круто. Ещё круче, когда радость победы с тобой разделяет вся страна. А разделённая горечь поражения объединяет и помогает не сдаваться.
Энвиль Касимов: В Балезино сильны традиции армейского рукопашного боя, в том числе благодаря Павлу Фёдорову, который, к сожалению, уехал из Удмуртии. Однажды в День ветеранов локальных войн я наблюдал такую сцену. К Паше подошёл только что вернувшийся из армии парень с орденом Мужества на груди. «Спасибо тебе, Паша, – сказал он, – если бы не ты, то я бы погиб в первом бою». Эти слова благодарности бесценны. Павел Фёдоров воспитал очень много патриотов, которые шли воевать, защищали и защищают нашу родину.
– Ребята, занимающиеся единоборствами, как правило, попадают в спецназ, войска быстрого реагирования, туда, где нужна особая подготовка. Рукопашники подготовлены физически, но самое главное, морально. Они способны выполнять по сути своей невыполнимые задачи в разных условиях. На тренировках, чтобы достичь определённого уровня, как бы ни было тяжело и больно, они совершенствуют свои умения и навыки.
Наталья Морозова: Наверняка не все ваши воспитанники становятся профессиональными спортсменами и тренерами. Какой путь они выбирают?
– В основном они становятся хорошими людьми. Почти со всеми своими воспитанниками, а их у меня достаточно большое количество, несмотря на то, что сам я ещё молодой, поддерживаю отношения, знаю, как они живут, чем занимаются.
Наталья Морозова: Прочитала в социальных сетях о том, что 11 мужчин из вашей семьи защищали родину от фашистов.
– Мои прадеды и братья прабабушек фактически все погибли во время Второй мировой войны. Полтора года назад бабушка попросила меня найти информацию о её отце, моём прадеде. Я заинтересовался, начал составлять древо, к сегодняшнему дню нашёл уже 11 человек. Думаю, что эта цифра не окончательная, продолжаю поиски.
Энвиль Касимов: Для чего ты это делаешь?
– Во-первых, это интересно. Во-вторых, нужно знать историю своей семьи и передать её своим детям.
О чудесах, детях и везении
Наталья Морозова: Ваш сын будет каратистом?
– Куда ему деваться (смеётся). Но пока он больше любит танцевать.
Энвиль Касимов: Кем вы работаете в представлении ваших детей? Папа ходит в белом, может, он доктор?
Наталья Морозова: Папа в белом и с красным поясом – это точно Дед Мороз!
– Папа в белом никогда не ходил при детях. Пока он просто папа.
Наталья Морозова: Максим, вам повезло родиться 1 января. Вспоминают ли гости после того, как подняли пару тостов за уходящий год, о вашем дне рождения?
– Больше повезло маме и жене. Им надо готовить это мероприятие. Родиться 1 января лучше, чем, например, 30 декабря, когда в предпраздничной суете, легко забыть о дне рождения. Меня же ни разу не забывали поздравить. Вначале звучат поздравления с Новым годом, затем – с днём рождения. Обычно телефон не умолкает до шести утра.
Энвиль Касимов: В Деда Мороза веришь?
– Да. Дед Мороз – это чудеса, желания и подарки.
Энвиль Касимов: Я заявлял и заявляю, что Дед Мороз – это символ лжи и обмана. Его придумали маркетологи, чтобы повысить продажи в новогодние праздники.
– А я думаю, что Деда Мороза не придумали. Да, этот бренд развили, но, повторюсь, не придумали. Был красивый классный дядька с белой бородой, который всех любил и всем дарил подарки.
Наталья Морозова: Вы наряжаетесь к своим детям Дедом Морозом?
– К своим нет, они уже узнают, а детей друзей поздравляю. Стараюсь влиться в образ так, чтобы не узнавали.
Энвиль Касимов: Любимые места в Ижевске и Удмуртии.
– Набережная, причём и в Ижевске, и в Воткинске. Ижевск для меня любимый город, а Воткинск – родной. Там прошли моё детство и юность. Воспоминания о тех годах до сих пор живы в памяти.
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