Евгения – байер, то есть эксперт, который ориентируется в новинках и тенденциях современной моды, умеет отбирать вещи, пользующиеся спросом у покупателей, и формирует модные коллекции для магазинов. Кроме того, она тревел- и фэшн-блогер, или, проще говоря, блогер-путешественник, пишущий статьи о моде и стиле. Трендовые цвета наступившего сезона и ижевский стиль, станут ли мужчины Ижевска носить юбки и какой город мог бы стать примером для столицы Удмуртии Евгения Евтенко обсудила с ведущими программы «Карлутка» на радио «Моя Удмуртия» Энвилем Касимовым и Натальей Морозовой.
Энвиль Касимов: Женя, ты настоящая блондинка?
Евгения Евтенко:
– Наполовину, иногда, особенно если нужно вершить дела, мне кажется, что я брюнет и мужчина. Но со вчерашнего дня у меня бабочки в животе, как если бы я влюбилась. А всё потому, что меня впервые в жизни пригласили на радиоэфир.
Наталья Морозова: Ты много путешествуешь, при этом всегда возвращаешься в Ижевск. Почему ты не уезжаешь отсюда?
Энвиль Касимов: Париж тебе к лицу?
– Да, я много путешествую, была уже в 32 странах. Мне к лицу очень многие страны. Я всегда с удовольствием уезжаю из Ижевска, но он меня не отпускает. Я его люблю и возвращаюсь всегда на крыльях. Здесь моя среда и система координат, моя любовь, мои родители и друзья, мой бизнес.
Наталья Морозова: Любимое место в Ижевске, Удмуртии?
– Лес с грибами. Возле села Орловское Сюмсинского района, где родилась моя мама и всю жизнь живёт бабушка, растут шикарные белые грибы. При первой возможности уезжаю в этот укромный и дорогой сердцу уголок. Тихая охота дарит покой и умиротворение. Каждый раз возвращаюсь оттуда полная сил и энергии, с новыми идеями и вдохновением.
Энвиль Касимов: Жень, на тебе такое прекрасное удмуртское платье. А какие цвета будут в моде в этом году?
– На самом деле оно французское… В моде ваш собственный индивидуальный стиль и цвет, который конкретно вам идёт и нравится, в котором вы чувствуете себя комфортно и открыто. Здорово, когда ваша одежда служит языком общения с окружающими. Если честно, то за нас всё уже придумали. Мода – абсолютная математика, здесь всё прогнозируемо. Примерно за пять лет известно, что будут носить люди. Марки одежды, которые мы привозим в Ижевск, заказываются за полгода до поставки. Соответственно, чтобы шить для нас, фабрики закупают ткани ещё раньше. Институты исследуют нас каждый день на улице. Институт цвета Pantone (Пантон), например, проводит исследования, в результате которых компания представляет палитру самых актуальных оттенков и главный цвет предстоящего года. Свои прогнозы компания делает на социальных и культурных изменениях в обществе, а также тенденциях использования оттенков в различных видах искусства, в моде в том числе. Цвет года определяется после секретных встреч представителей различных национальных цветовых групп в одной из европейских столиц.
Наталья Морозова: И всё же, какие цвета будут превалировать в коллекциях этого сезона?
– Превалируют синие, красные, в общем, яркие цвета. Кстати, жители Удмуртии очень любят красный цвет. Возможно, потому что он присутствует в государственном флаге республики и Ижевска. Им не нравится фиолетовый и цвет фуксии. А ещё хаки, хотя по физиологическим данным (у достаточного большого количества удмуртов рыжие волосы) он им идёт. Нелюбовь к этому цвету наши люди объясняют тем, что Удмуртия и Ижевск, в частности, и без того ассоциируются с оружием, военной техникой, и поэтому в повседневной жизни им не хотелось бы выглядеть как солдаты. Хотя считать хаки цветом армейской или военной одежды ошибка, сегодня ткани этого цвета используют для пошива модных курток и брюк, платьев и юбок и даже элегантных деловых костюмов. В хаки красят рюкзаки, сумки, кошельки, туфли и ботинки. Он олицетворяет силу, свободу и энергичный стиль жизни, и, думаю, что в ближайшем будущем сдавать свои позиции не будет.
Наталья Морозова: Существует ли ижевский стиль?
– Скорее, не стиль, а цвет. В одежде жителей Ижевска, да и Удмуртии, чаще присутствуют серый и тёмно-синий. Думаю, это обусловлено климатическими особенностями региона, большую часть времени у нас бывает серо, пасмурно и, что уж греха таить, грязно. В своём блоге я призываю людей к цвету. Хочется раскрасить Ижевск. Когда вокруг много ярких, сочных и солнечных цветов, жить становится веселее.
Наталья Морозова: Где самые плохо одетые люди?
– Меня сильно удивила Рига. Обожаю этот город, и, возможно, это второе после Ижевска место, где я могла бы жить. Но в Риге все одеты как в постсоветское время, там совершенно не развит рынок одежды. А ещё меня поразила Пермь. Это очень культурный город, где проводится множество потрясающих мероприятий. Но в жаркий летний день там все были в одежде «из бабушкиного сундука». Может быть, в Перми редко жарко, и это всё, что у них есть из одежды на такие дни...
Наталья Морозова: Женя, как ты относишься к секонд-хендам?
– Я брезглива. Не могу, например, есть из ретро посуды с блошиного рынка. Это от дедушки, он был педантичным и чистоплотным.
Наталья Морозова: А к винтажным вещам? Смогла бы надеть платье Мэрилин Монро?
– Винтаж априори – дорогая вещь. Но даже если бы платье носила Мэрилин Монро, всё равно не могла бы его надеть.
Наталья Морозова: Недавно ты вернулась из Парижа и Хельсинки. Что там нового?
Энвиль Касимов: Финны очень плохо одеваются.
– Финны потрясающие. В моём представлении Хельсинки – это желаемое будущее Ижевска, настолько он про дизайн, про стиль и моду. Это прекрасный пример того, как в изначально суровом климате такие же финно-угорские люди, казалось бы, совершенно закрытые, раскачались и сделали свой город столицей дизайна. Они доказали, что даже плохая погода – не помеха для того, чтобы вкусно есть, красиво одеваться, отдыхать семьями на природе. В Хельсинки всё сделано для людей. Там до сих пор огромной популярностью пользуются библиотеки. Тысячи человек, от мала до велика, ходят туда за книгами и на мероприятия. Книги не успевают привозить, настолько быстро читатели их разбирают. Что касается моды, то там она дорогая и при этом аутентичная. В общем, всем в Финляндию за эмоциями и впечатлениями! Все вместе перестраиваем Ижевск!
Энвиль Касимов: Чем Париж красивее Ижевска?
– Мне кажется, что, побыв там четыре дня, я откусила только маленький кусочек пирога. Этого недостаточно, чтобы понять, что такое Париж.
Энвиль Касимов: А Ижевск съедаешь полностью?
– Ижевск съедаю полностью со всеми прекрасными людьми, коллегами, клиентами, трамваями, архитектурой. Я его люблю от того, что он родной, что он дом, от того, что, повторюсь, здесь моя система координат. Здесь меня на радио зовут...
Наталья Морозова: Всё-таки в Париже хорошо одеваются?
– Парижане эстетичны и не хвалятся одеждой, внешностью. В России принято надевать на себя всё лучшее сразу, с брендом, лейблом, чтобы все видели. И даже если это подделка, то пусть ещё больше людей увидит. Во Франции никогда себе такого не позволят. Это уровень культуры, они имеют свой стиль.
Энвиль Касимов: На фото, сделанных в Париже, ты в красном беретике. Все парижане ходят так?
– Береты мы с подругами купили специально для фотосессии на Монмартре. Оказалось, что мы единственные в беретах. Зря переживали, что будем слишком не оригинальными.
Наталья Морозова: Можно ли выглядеть красиво, одеваясь недорого? Ведь не у всех есть деньги на стилиста, брендовый магазин.
– Конечно, можно. Модно и стильно – не обязательно дорого. Но при этом лучше купить одну вещь дороже, естественно, насколько позволяет бюджет, и наслаждаться ею, нежели огромное количество дешёвых вещей, которые, по сути, не нужны и не радуют. Люди не должны искать моду, обзаводиться дорогими или дешёвыми, известными или неизвестными вещами. Главное, найти свой стиль и этим стилем невербально общаться.
Наталья Морозова: Расскажи о тенденциях в моде. Что будут носить в ближайшие годы?
– Очень сложный для меня вопрос. Я не люблю ограничивать людей. У меня 15 марок одежды, и каждый производитель предлагает своё. Кто-то минимализм, чтобы не было лишних расцветок и принтов, кто-то делает акцент на определённом цвете. На данный момент не существует однозначных тенденций, но есть один момент, если говорить о женщинах. Они из туфель на шпильке переобулись в кроссовки и кеды, костюмы с пиджаками, причём крупными, широкими, как у мужчин. Мне кажется, это произошло потому, что женщины хотят конкурировать с мужчинами, они не желают больше быть на втором плане, в роли домохозяйки, занимающейся лишь семейными делами. Женщина хочет показать не только степень своей красоты, но и уровень интеллекта. Но мне кажется, иногда нужно вспоминать о шпильках и платье, как у Джессики Рэббит или Мэрилин Монро.
Наталья Морозова: А женские тенденции в мужскую моду перейдут?
– Юбки, цветочные принты в мужских коллекциях уже не редкость. Но в Ижевске эти тенденции никогда не приживутся. Мы это контролируем.
Энвиль Касимов: Ижевск против юбок. Мужики в Ижевске никогда не будут походить на женщин.
Наталья Морозова: Раньше говорили о правиле трёх цветов в одежде. Оно актуально сегодня?
– Нет, не актуально. Всё зависит от фантазии. Посмотрите на птиц, они прекрасны. В их оперении может сочетаться до 10 оттенков цветов. Мне кажется, что есть прямая зависимость между тем, какие птицы обитают в той или иной местности, и тем, как люди в этом месте одеваются. У нас в основном вороны да воробьи, поэтому и цвета в одежде соответствующие. В южных странах, где обитают птицы с красочным оперением, люди одеваются ярко. Когда каждый день видишь красоту, хочется ей соответствовать.
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